Se casaron con el mismo hombre en Las Vegas… y ahora pelean por 2,4 millones de dólares

Dos mujeres británicas, que se casaron con el mismo hombre en Las Vegas con pocos años de diferencia, se enfrentan ahora en los tribunales por el control de una herencia estimada en 2,4 millones de dólares. El caso pone de relieve las consecuencias legales de un matrimonio bígamo y las protecciones que ofrece la legislación sucesoria en el Reino Unido.

Un marido bígamo y una fortuna de 2,4 millones

James Dinsdale, un contador británico que falleció de cáncer a los 55 años en octubre de 2020, se casó con la dentista estética Dra. Victoria Fowell en Las Vegas en 2012 y, posteriormente, en 2017, con la esteticista Margaret Dinsdale, también en Las Vegas, sin haber disuelto legalmente su primer matrimonio. Por lo tanto, legalmente, el segundo matrimonio con Margaret se considera nulo, lo que la excluyó automáticamente de la herencia, dejando a Victoria, como su esposa legalmente reconocida, y a William, el hijo de James Dinsdale, como herederos de la fortuna estimada en aproximadamente 1,8 millones de libras esterlinas (2,4 millones de dólares).

La batalla legal de Margaret

Según The Independent , Margaret sostiene que ha vivido con James Dinsdale desde 2015, se casó con él "de buena fe" y lo cuidó a tiempo completo durante su enfermedad, incluso renunciando a su trabajo. Sintiéndose perjudicada, ha presentado una demanda solicitando una "disposición razonable" bajo la Ley de Sucesiones del Reino Unido y reclama al menos la mitad de la herencia, aproximadamente 900.000 libras esterlinas.

El papel de la Ley de Sucesiones y la cuestión de la condición de "cónyuge"

A falta de testamento, el patrimonio de James Dinsdale se distribuyó según las reglas de sucesión intestada, que priorizan al cónyuge legal y a los hijos. Sin embargo, en julio, un juez reconoció los derechos de Margaret como su cónyuge bajo la Ley de Sucesiones, permitiéndole reclamar una parte judicial del patrimonio, a pesar de que su matrimonio es técnicamente nulo bajo el estricto derecho matrimonial.

Acusaciones contra la primera esposa y congelamiento de bienes

Margaret acusa a Victoria Fowell de haber "saqueado" la herencia, tratando el patrimonio como si fuera la única beneficiaria, y de haber vendido ya dos propiedades por aproximadamente 600.000 libras, sin que estuviera claro qué pasó con el resto del dinero. Margaret obtuvo una orden de embargo preventivo para evitar que el patrimonio desapareciera antes de que finalizara el proceso, lo que pretende garantizar la posibilidad de ejecutar cualquier posible sentencia a su favor.

Un caso desgarrador con resultado incierto.

El abogado de Margaret argumenta que ella hizo todo "en fideicomiso", creyendo que el primer matrimonio de James había terminado, y enfatiza el impacto psicológico y financiero de esta batalla legal en su cliente.

En definitiva, este caso, descrito como "inusual", ilustra cómo la ausencia de testamento, la bigamia y la confusión en torno al estado civil pueden generar disputas sucesorias largas, costosas y emocionalmente destructivas, cuyo resultado dependerá ahora de la evaluación del juez sobre lo que constituye una "disposición razonable" para el cónyuge supérstite. Continuará...