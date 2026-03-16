Estrés, inmunidad, estado de ánimo: qué puede cambiar realmente la actividad sexual.

La actividad sexual suele asociarse con el placer. La ciencia también se interesa por ella desde otra perspectiva: sus efectos en el cuerpo y el cerebro. Diversos estudios sugieren que las relaciones sexuales podrían influir en el estrés, el estado de ánimo e incluso en ciertos mecanismos del sistema inmunitario.

Un posible alivio contra el estrés

El estrés forma parte de la vida cotidiana, pero ciertas actividades pueden ayudar al cuerpo a sobrellevarlo mejor. La actividad sexual podría ser una de ellas. Durante el coito, el cuerpo libera diversas hormonas asociadas al bienestar, como la oxitocina y las endorfinas. Estas sustancias suelen vincularse con sensaciones de relajación, placer y conexión con la pareja.

Un estudio publicado en la revista científica Biological Psychology, por ejemplo, observó que las personas que mantienen relaciones sexuales con regularidad parecían mostrar una respuesta al estrés más moderada en ciertas situaciones tensas. Los investigadores creen que este efecto podría estar relacionado tanto con mecanismos hormonales como con la cercanía emocional que suele acompañar a la intimidad. En resumen, sentirse bien con el propio cuerpo y confiar en la pareja puede contribuir a generar una sensación de relajación beneficiosa.

Una posible influencia en el estado de ánimo

La actividad sexual no se limita al momento físico; también involucra al cerebro. Durante la excitación y el orgasmo, intervienen diversos neurotransmisores y hormonas. La dopamina, por ejemplo, suele asociarse con sensaciones de placer y motivación. La oxitocina, a veces llamada la "hormona del vínculo", está relacionada con sentimientos de apego e intimidad.

Estas reacciones químicas pueden ayudar a mejorar temporalmente el estado de ánimo y reducir la ansiedad o la tensión. Tras un momento de intimidad, algunas personas experimentan una sensación de calma, satisfacción o conexión emocional.

Por supuesto, estos efectos no dependen únicamente de la dimensión física. El contexto relacional, la confianza y la calidad de la relación también desempeñan un papel importante en cómo se experimentan estos momentos.

Un vínculo explorado con el sistema inmunitario

Los científicos también se han interesado en los posibles efectos de la actividad sexual sobre el sistema inmunitario. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Wilkes en Estados Unidos observó que las personas que tenían relaciones sexuales una o dos veces por semana presentaban niveles más altos de inmunoglobulina A (IgA). Esta molécula desempeña un papel importante en la defensa del organismo contra ciertas infecciones.

Esto no significa que la actividad sexual por sí sola proteja contra las enfermedades. El sistema inmunitario se ve influenciado por muchos factores: el sueño, la alimentación, el estrés, la actividad física y la salud en general. Sin embargo, estos resultados sugieren que la intimidad podría ser uno de los elementos que contribuyen al equilibrio general del organismo.

¿Por qué a veces sientes sueño después?

Quizás ya lo hayas notado: después de un orgasmo, puede aparecer una sensación de fatiga o de profunda relajación. En este caso, las hormonas también desempeñan un papel importante. El cuerpo libera prolactina y oxitocina, dos sustancias asociadas con la relajación y la sensación de saciedad emocional. Este cóctel químico puede promover un estado de calma que facilita conciliar el sueño. Un sueño de mejor calidad puede favorecer la recuperación física, el manejo del estrés y el equilibrio emocional.

Efectos que varían de persona a persona.

Como ocurre con muchos aspectos del bienestar, los efectos de la actividad sexual no son universales. Pueden variar según numerosos factores: tu salud, tu nivel de estrés, tu relación con tu pareja e incluso tu relación con tu propio cuerpo. La actividad sexual no es una solución milagrosa para mejorar el estado de ánimo o la salud.

Estos hallazgos científicos no deben interpretarse como una recomendación para tener relaciones sexuales "por salud". La sexualidad sigue siendo una dimensión profundamente personal, que no puede medirse por frecuencia ni por ninguna norma. Algunas personas tienen una vida sexual activa y encuentran satisfacción en ella. Otras tienen poca o ninguna, por elección o debido a una etapa de su vida, y esto puede resultarles igualmente adecuado. Lo esencial es que cada persona puede experimentar su intimidad a su manera, respetando su cuerpo, sus deseos y sus límites.

En definitiva, esta investigación nos recuerda algo muy sencillo: la intimidad no se trata solo de placer. También puede influir en el equilibrio emocional, la relajación y cómo te sientes físicamente.