Rinitis de luna de miel: el vínculo poco conocido entre el deseo y la congestión nasal

Estás disfrutando de un momento de felicidad bajo las sábanas cuando, de repente, te empieza a gotear la nariz. La caja de pañuelos, relegada a la mesita de noche y no destinada a ese fin, resulta invaluable. En ese preciso instante, sientes que te estás poniendo enfermo. Sin embargo, no es el comienzo de un resfriado fuerte, sino un síntoma común de la "rinitis de luna de miel". Durante el acto sexual, se abren todas las válvulas del cuerpo, incluso las más inesperadas.

Un fenómeno sorprendente durante la actividad sexual.

Cuando los cuerpos se han fusionado y bailado un vals frenético hasta el clímax, pueden surgir risas, lágrimas, temblores en las piernas o espasmos. Esta explosión de placer desencadena un sinfín de reacciones, a veces espectaculares. Sin embargo, nadie habla de la "rinitis de luna de miel", que precede al apasionado acto sexual o marca el final del ascenso al séptimo cielo.

No, no es un virus exótico que se contagió en la luna de miel, sino una gripe "emocional". Es un poco como el mal de amores. No hay palmas sudorosas ni mariposas en el estómago, sino estornudos constantes que te obligan a alejarte de tu pareja y una nariz congestionada que requiere varios pañuelos.

Al principio, piensas espontáneamente en una alergia estacional o en la gripe que se avecina. Ya te imaginas con una bolsa de agua caliente en la cabeza y la nariz ardiendo. Sin embargo, este supuesto resfriado desaparece como por arte de magia, junto con la excitación. Esta "rinitis de luna de miel" te molesta justo cuando estás a punto de consumar la relación y se desvanece con la misma rapidez. Este término, un tanto metafórico, no es para nada anecdótico. Incluso forma parte del diccionario médico y está bien documentado por la ciencia. El deseo no solo estimula las zonas erógenas del cuerpo; también provoca cosquilleo en zonas inesperadas.

Cómo lo explica la ciencia

Este fenómeno se describió en un estudio publicado en la Revista de la Real Sociedad de Medicina. Los investigadores se centraron en personas que estornudaban al tener pensamientos sexuales, durante la excitación o en el momento del orgasmo.

¿Su conclusión? No es algo imaginario ni una rareza aislada. Es una respuesta corporal involuntaria. Para comprenderlo, debemos observar el sistema nervioso autónomo, el que gestiona nuestras funciones automáticas: respiración, frecuencia cardíaca... y reacciones nasales.

La excitación sexual activa fuertemente el sistema nervioso parasimpático. Este mismo sistema participa en la regulación de las mucosas nasales. Como resultado, puede producirse una especie de "cortocircuito". En resumen, el cuerpo confunde las señales. No es romántico, pero sí fascinante.

¿Por qué algunas personas están más preocupadas?

La rinitis de luna de miel no es contagiosa. De hecho, no todas las personas la padecen. Los investigadores sugieren diferencias individuales en la organización de las vías nerviosas. Algunas personas pueden tener conexiones más sensibles entre los circuitos sexual y nasal.

Este no es el único reflejo extraño del cuerpo humano. Algunas personas estornudan al mirar al sol (el famoso estornudo fótico), otras después de una comida copiosa. ¿El denominador común? Una reacción automática, impredecible y perfectamente inofensiva.

Una reacción corporal que aún se comprende poco

Si la "rinitis de luna de miel" sigue siendo relativamente desconocida, se debe en parte a su intimidad. Estornudar y moquear al oído de tu pareja en lugar de susurrarle palabras dulces es tan vergonzoso como tener los calcetines puestos durante el sexo. Muchos prefieren guardárselo para sí mismos, sintiéndose tristemente impotentes. Sin embargo, este problema no es infrecuente y no significa necesariamente que tengas un problema neurológico.

Los expertos lo tienen claro: este fenómeno no es peligroso ni patológico. En la mayoría de los casos, no requiere tratamiento. Comprender su origen suele ser suficiente para ponerlo en perspectiva. Y seamos sinceros: si el cuerpo reacciona, es porque está plenamente inmerso en el momento.

Estornudar durante las relaciones sexuales no es pues obra de unos ácaros o de un microbio estancado, sino la expresión de un deseo sin límites.