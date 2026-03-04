"Demasiado gorda": Criticada por sus curvas, esta modelo de talla grande reaviva el debate sobre la gordofobia.

El cuerpo femenino sigue siendo objeto de comentarios, análisis y juicios, incluso en el caso de íconos internacionales de la moda. La reciente ola de críticas contra Ashley Graham lo demuestra: a pesar del avance del movimiento de positividad corporal, la gordofobia sigue profundamente arraigada en nuestras mentes.

Ashley Graham, pionera de una moda más inclusiva

Durante más de una década, Ashley Graham se ha consolidado como uno de los rostros más destacados de la diversidad corporal en la moda. En 2016, hizo historia al convertirse en la primera modelo de talla grande en aparecer en la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated. Un símbolo poderoso en una industria dominada durante mucho tiempo por las figuras ultradelgadas.

En las pasarelas, durante las Semanas de la Moda y en la alfombra roja, defiende una idea simple pero poderosa: todos los tipos de cuerpo tienen su lugar. Figuras con curvas, caderas generosas, abdomen definido, brazos redondeados: nada debe ocultarse ni corregirse. Su mensaje es claro: la belleza no se trata de tamaño, sino de presencia. Y a lo largo de los años, ha hablado extensamente sobre la autoaceptación, la presión de ajustarse a los estándares de belleza y la necesidad de representar la diversidad de cuerpos. Una voz comprometida en un mundo donde la imagen aún reina.

Una avalancha de comentarios sobre su físico

Recientemente, las fotos de la modelo provocaron una ola de reacciones en redes sociales. Algunos internautas criticaron sus "curvas exageradas", mientras que otros ridiculizaron ciertas partes de su cuerpo.

Este tipo de comentario se enmarca en lo que se conoce como "fat shaming": burla o discriminación basada en el peso. Este fenómeno está documentado por numerosos estudios de ciencias sociales, que demuestran que las personas percibidas como "con sobrepeso" están más expuestas al juicio público, especialmente las mujeres.

Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, el estigma relacionado con el peso puede tener consecuencias psicológicas significativas: ansiedad, depresión y disminución de la autoestima. Por lo tanto, el problema no se limita a unos pocos comentarios inapropiados. Afecta a la salud mental y al respeto fundamental por las personas.

La gordofobia persistente en la moda

Si bien la diversidad corporal ciertamente está progresando en algunas campañas publicitarias y pasarelas, los estándares dominantes siguen siendo fuertes. En los últimos años, varios observadores han notado un marcado resurgimiento de la delgadez extrema en ciertos ámbitos de la moda, impulsado por las tendencias estéticas y los debates en torno a los tratamientos para bajar de peso.

En este contexto, la visibilidad de Ashley Graham adquiere una dimensión particular. Representa una alternativa a las normas restrictivas y nos recuerda que los cuerpos con curvas, esculpidos, voluptuosos o imponentes no son una "tendencia", sino una realidad. Otras figuras del modelaje, como Laetitia Casta, también han hablado sobre la evolución de los estándares y la presión ejercida sobre las modelos a lo largo de las décadas. La moda cambia, pero las exigencias persisten.

Cuando las críticas también vienen de las mujeres

Un elemento llamativo de este episodio: algunos de los comentarios negativos provinieron de otras mujeres. Esta observación plantea preguntas: ¿Están los estándares de delgadez tan arraigados que a veces alimentan la comparación y la rivalidad, en detrimento de la solidaridad? La gordofobia no es solo obra de personas malintencionadas. Está arraigada en un sistema cultural que valora ciertas formas corporales e invisibiliza a otras. Deconstruir estos sistemas requiere tiempo, conciencia y una auténtica voluntad colectiva.

Un debate que va más allá de los podios

El problema no se limita a la moda. En muchos países, organizaciones denuncian la discriminación por peso en el empleo, la atención médica y los medios de comunicación. Un estudio de 2019 publicado en The Lancet Public Health destacó que «el estigma del peso puede perjudicar la salud general, independientemente del índice de masa corporal». Los investigadores instaron a distinguir entre «salud pública y juicio moral».

En definitiva, al seguir posando, desfilando y alzando la voz, Ashley Graham nos recuerda que ninguna forma corporal debería ser objeto de burla. Su cuerpo no es un debate público: es suyo. Si bien los estándares evolucionan, las reacciones provocadas por las llamadas figuras "atípicas" demuestran que aún queda mucho camino por recorrer. Cada declaración, cada representación asertiva, contribuye, por lo tanto, a ampliar el espacio. Y a reforzar una verdad fundamental: tu cuerpo, en toda su singularidad, merece respeto y visibilidad.