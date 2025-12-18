Search here...

"Un buen peso son 48 kg": estas mujeres coreanas dan testimonio de un ideal físico "opresivo"

Sociedad
Léa Michel
Freepik

En una calle de Seúl, la creadora de contenido Louise Aubery ofreció su micrófono a los transeúntes y les hizo una pregunta sencilla: "¿Qué es para ti un peso ideal?". Las respuestas revelaron la enorme presión social que rodea la delgadez. En una sociedad donde la apariencia es fundamental, muchas jóvenes admiten juzgarse o compararse constantemente con los demás.

El culto al peso ideal: "50 kg es demasiado"

La mayoría de las mujeres entrevistadas por Louise Aubery mencionaron una cifra específica: 48 kg. Para ellas, este era el peso ideal, el que reflejaba un ideal de belleza. Una joven confesó: «En realidad, un peso saludable para alguien de 1,60 m es de 55 kg... pero el peso ideal es de 48 kg. Eso es lo que es bello». Otro matiz: «¡La apariencia es más importante! Todo depende de la masa muscular, la grasa y la estructura ósea».

Estos comentarios reflejan una norma generalizada: la delgadez como sinónimo de éxito y belleza. Muchos admiten sentirse estresados o culpables por esta presión. "Me estresa un poco. Todos mis amigos están a dieta", confiesa un participante.

Estos relatos son una reminiscencia de nuestros propios fracasos.

Tras la publicación de Louise Aubery, las reacciones de los internautas fueron intensas. Muchos comentarios expresaron tristeza u horror ante estos estándares extremos: "¡Es tan triste! Igual que nosotras en 2015. En serio, ¿quién pesa 50 kg?". Estas palabras resuenan mucho más allá de las fronteras de Corea del Sur. Recuerdan los años en que la obsesión con la "talla 34" o las "dietas milagro" dominaba las redes sociales en Europa. Muchas mujeres aún luchan por liberarse de esta obsesión.

Algunas notas de esperanza

Sin embargo, algunas de las mujeres entrevistadas enviaron un mensaje más benévolo. Una de ellas concluyó su respuesta con una frase tierna: «Ya somos muy hermosas tal como somos. Cuando subimos de peso, también es hermoso de otra manera». Louise Aubery, conocida por su compromiso con la aceptación del cuerpo, aplaudió estas palabras.

Esta entrevista callejera en Seúl revela una tensión universal: la que existe entre los dictados de la belleza y la autoestima. Si bien las coreanas entrevistadas hablan con una sinceridad cautivadora, sus palabras resonaron con quienes alguna vez temieron el peso de la báscula. «La verdadera belleza», como nos recuerda Louise Aubery, se mide menos en kilos que en libertad.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
¿Cuántos días con la familia antes de la "explosión"? Los expertos finalmente dan la cifra.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

¿Cuántos días con la familia antes de la "explosión"? Los expertos finalmente dan la cifra.

Para las fiestas, puede que hayas planeado pasar unos días con tu familia. Disfrutar de deliciosas comidas caseras,...

¿Te considerarían "normal" en otro lugar? Aquí tienes las estaturas y pesos promedio en todo el mundo.

La altura y el peso promedio varían considerablemente de un país a otro. La genética, la dieta, las...

¿De verdad nuestra nariz determina nuestras elecciones de amistad? El olfato podría explicarlo todo.

¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos encuentros resultan instantáneamente cómodos, mientras que otros resultan extrañamente fríos?...

"Los vídeos de cumpleaños se graban al revés": un conmovedor mensaje

¿Qué pasaría si tus recuerdos de cumpleaños más preciados no fueran lo que esperabas? Durante las últimas semanas,...

El regalo de Navidad que realmente marca la diferencia (y no es el que piensas)

Con la llegada de la Navidad, surge la misma pregunta cada año: ¿cómo sorprender, conmover y deleitar de...

Filmado sin su conocimiento en un probador, su testimonio expone una plaga preocupante

La historia de Lilou, filmada sin su conocimiento en un probador, conmocionó recientemente a los internautas. Al compartir...

© 2025 The Body Optimist