Excluida de las competiciones femeninas, esta atleta transgénero está desafiando

Excluida de las competiciones femeninas, la velocista transgénero Halba Diouf ha apelado la decisión del tribunal. Continúa su lucha contra la Federación Francesa de Atletismo (FFA), que fue absuelta de discriminación a finales de enero de 2026.

Halba Diouf desafía la exclusión deportiva

El 28 de enero de 2026, el Tribunal Penal de París absolvió a la Federación Francesa de Atletismo (FFA), demandada por "discriminación basada en la identidad de género" y "acoso psicológico" por Halba Diouf. La velocista de 23 años, especialista en los 60 y 200 metros, ha sido vetada de las competiciones femeninas regionales y nacionales desde 2023, limitándose a las departamentales, a pesar de sus buenas actuaciones en la clasificación. Según Le Monde , su abogado, Jean Boudot, denunció una "denegación de justicia" y una "decisión absurda", anunciando un recurso ante el Tribunal de Apelación de París. La Federación Francesa de Atletismo (FFA) confirmó que defenderá su postura.

Conflicto entre las normas internacionales y el derecho francés

La Federación Francesa de Atletismo (FFA) aplica estrictamente el reglamento de World Athletics, que "excluye a las atletas con cromosoma Y de las categorías femeninas para preservar la equidad", alegando "una ventaja puberal masculina". El abogado de Halba Diouf señala una contradicción: las pruebas genéticas exigidas por el organismo rector mundial están prohibidas en Francia, y World Athletics no prohíbe explícitamente las competiciones nacionales. Halba Diouf, quien lleva en transición desde 2021 con bajos niveles de testosterona, acepta una exclusión científicamente probada, pero cuestiona los estereotipos y prejuicios.

Una lucha personal y social

Halba Diouf, estudiante de derecho penal, describe un recorrido plagado de obstáculos: una tensa audiencia el 17 de diciembre de 2025, considerada "realista" por la defensa, pero "peor que nunca" por su abogado. Ausente para el veredicto, expresa una "inmensa decepción", pero persevera, no como activista, sino por la igualdad genuina. Hasta la fecha (24 de febrero de 2026), no se han reportado novedades sobre la apelación; el caso pone de relieve las tensiones entre el deporte internacional y la protección francesa de los derechos de las personas transgénero.

Nacida en Senegal y llegada a Francia de niña, Halba Diouf domina la clasificación departamental y aspira a los Campeonatos de Francia en Pista Cubierta a finales de febrero de 2026, donde espera competir a pesar de su exclusión. Su caso ilustra un debate global: World Athletics ha endurecido sus normas desde 2023, excluyendo a los "hombres transgénero postpúberes", mientras que otros deportes como la natación y el ciclismo siguen el ejemplo o se resisten. Sin estudios científicos unánimes sobre los beneficios residuales, las acciones legales podrían influir en las políticas francesas y europeas sobre deportes inclusivos.