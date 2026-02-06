Debido al "sobreturismo", este icónico festival japonés se cancela

Las autoridades de Fujiyoshida (prefectura de Yamanashi, Japón) han decidido cancelar el Festival de los Cerezos en Flor de 2026, tradicionalmente un evento muy popular en primavera. Esta medida responde a la presión turística, considerada insostenible para los residentes y el medio ambiente local.

Un acontecimiento histórico se detuvo

Cada primavera, durante la última década, el festival de los cerezos en flor (Sakura Matsuri), celebrado en el parque Arakurayama Sengen, atraía a decenas de miles de visitantes para admirar los cerezos en flor y la icónica vista del monte Fuji, enmarcada por la pagoda Chureito. Para 2026, el Ayuntamiento de Fujiyoshida, en la prefectura de Yamanashi, anunció la cancelación total del evento. Esto pone fin temporalmente a una tradición que atraía a aproximadamente 200.000 personas al año.

Una decisión motivada por el exceso de turismo

Las autoridades explicaron que «la creciente afluencia de turistas había superado la capacidad del recinto y perturbado la vida cotidiana de los residentes». Los problemas reportados abarcaban desde atascos de tráfico hasta auténticas molestias urbanas, como la basura tirada en las calles y comportamientos irrespetuosos. El alcalde Shigeru Horiuchi enfatizó que, a pesar de la belleza del paisaje, la paz y la dignidad de los ciudadanos estaban amenazadas, lo que justificaba la suspensión del festival.

Incidentes y seguridad pública

Entre los comportamientos considerados problemáticos, las autoridades mencionaron la intrusión de visitantes en propiedades privadas para usar los baños, e incluso casos de excrementos abandonados en jardines residenciales. Los padres también expresaron su preocupación tras presenciar a niños empujados en aceras abarrotadas, lo que aumentó el temor por la seguridad de los residentes locales.

A pesar de la cancelación, una temporada aún muy esperada

Aunque el festival oficial no se celebrará, los cerezos seguirán floreciendo en primavera, y se espera que el Parque Arakurayama Sengen atraiga a muchos visitantes deseosos de ver los cerezos y el monte Fuji. Para gestionar mejor el impacto de esta afluencia, la ciudad está planeando medidas como la instalación de baños temporales, el aumento de la seguridad y la mejora del aparcamiento.

Una tendencia más amplia en Japón

Esta cancelación refleja en última instancia una dificultad más general que enfrentan varios destinos japoneses muy populares, donde el turismo de masas, estimulado por la debilidad del yen y el auge de las imágenes virales en las redes sociales, ahora plantea desafíos en términos de gestión de los flujos y de coexistencia con las comunidades locales.

En resumen, la suspensión del Festival de la Flor de Cerezo del Monte Fuji en 2026 pone de relieve la creciente tensión entre el turismo internacional y la protección de la calidad de vida local. Si bien la temporada de flores sigue siendo un evento destacado en Japón, esta decisión supone un avance significativo en la gestión de la afluencia de visitantes en lugares emblemáticos.