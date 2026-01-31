Por qué los auxiliares de vuelo recomiendan no usar nunca este atuendo en un avión

Al volar, la mayoría de los pasajeros priorizan la comodidad. Sin embargo, según los auxiliares de vuelo, se debe evitar cierta ropa, ya que puede causar problemas en emergencias, durante cambios de temperatura o simplemente por higiene. Por eso recomiendan no usar nunca ciertas prendas a bordo.

La ropa ajustada es enemiga de la circulación

Los jeans ajustados, los pantalones muy ajustados o las mallas extremadamente ajustadas no son ideales a 10.000 metros. Comprimen la cintura y las piernas, favorecen la hinchazón y pueden aumentar el riesgo de mala circulación o incluso trombosis venosa profunda en vuelos largos. Por lo tanto, los auxiliares de vuelo recomiendan ropa holgada y cómoda, como pantalones deportivos o sueltos, para permanecer cómodo sentado durante varias horas y minimizar los calambres y las molestias.

Shorts, faldas cortas y monos: un falso negocio

Otra prenda que debe evitarse: pantalones cortos, minifaldas o vestidos muy cortos. Estar en contacto directo con el asiento implica el contacto directo con superficies que rara vez se desinfectan a fondo, lo que aumenta la exposición a bacterias y hongos presentes en las telas y los reposabrazos. El mismo problema se presenta en baños estrechos, donde el suelo y las paredes suelen ser antihigiénicos. Los monos, por otro lado, presentan un problema práctico: son difíciles de quitar en baños pequeños y corren el riesgo de tocar el suelo sucio y arrastrarlo, algo que la tripulación de cabina desaconseja encarecidamente.

Materiales inflamables, mallas sintéticas y riesgos durante la evacuación

Más allá de la comodidad, los auxiliares de vuelo y los expertos en seguridad nos recuerdan que ciertas telas son peligrosas en caso de incendio o evacuación de emergencia. Las mallas de poliéster, nailon o acrílico, así como la ropa con flecos o las prendas de materiales altamente inflamables, pueden derretirse sobre la piel al exponerse al calor intenso y causar quemaduras graves. Recomiendan fibras naturales como el algodón, la lana o el lino, que ofrecen mayor protección térmica y minimizan los daños en caso de incidente.

Sandalias, chanclas y tacones: un riesgo para tus pies

Las sandalias abiertas, chanclas y tacones de aguja son totalmente inaceptables para la tripulación de cabina. En primer lugar, porque no protegen del frío de la cabina y, en segundo lugar, porque dificultan considerablemente una evacuación rápida por toboganes de emergencia o escaleras metálicas. Por lo tanto, los auxiliares de vuelo recomiendan calzado cerrado, estable y fácil de quitar y poner en los controles de seguridad, como zapatillas deportivas o mocasines, para que los pasajeros puedan caminar, correr o deslizarse por un tobogán sin hacerse daño.

En resumen, los profesionales de la aviación recomiendan ropa que cubra, sea cómoda y práctica. La idea es tener en cuenta la higiene, la seguridad y la realidad de un entorno a veces impredecible. Por lo tanto, elegir qué ponerse en un avión no se trata solo de la apariencia: también es un verdadero acto de protección para el cuerpo... y una forma de hacer el vuelo más placentero, desde el despegue hasta el aterrizaje.