Eikö ole aikaa föönaamiseen? Tämä kikka lisää volyymia viidessä minuutissa.

Eikö aikaa täydelliseen föönaukseen? Tämä vinkki, jonka meikkitaiteilija @makeupbymelissam bongasi Instagram-kuvastosta, lisää volyymia tyveen alle viidessä minuutissa koskematta muuhun hiukseen. Täydellinen valinta iltaisin ulos tai töiden jälkeisiin drinkkeihin ilman, että tarvitsee viettää enää tuntia peilin edessä.

Menetelmä, joka on suunniteltu "föönauksen jälkeiseksi päiväksi"

Idea on yksinkertainen: pelasta eilisen föönauksen jälki käsittelemällä vain tasoittunutta aluetta eli päälaen tyveä. Tämä jättää jo suoristetut tai laineikkaat pituudet rauhaan, mikä säästää arvokasta aikaa ja säilyttää alkuperäisen tyylin. Tämän saavuttamiseksi @makeupbymelissam käyttää muutamia helposti saatavilla olevia välttämättömiä tuotteita:

3 suurta halkaisijaltaan olevaa kiharrinta

1 hiustenmuotoiluklipsi

1 föönaus- tai muotoiluvoide

1 kevyt kiinnityssuihke.

Vaiheittainen äänenvoimakkuus 5 minuutissa

Levitä pieni määrä muotoiluvoidetta suoraan pään tyveen ja silitä hiukset taaksepäin sormillasi tai litteällä harjalla.

Erota suuri hiusosio edestä, silitä se ja litistä se sivulle harjan ja klipsin avulla kohdistaaksesi liikkeen oikein.

Silitä hiussuortuva pään takaraivossa föönillä (tai hiustenkuivaajalla, jossa on pyöreä harjasuunnassa) ja kiedo se sitten heti kihartimen ympärille.

Toista toimenpide kallon keskiosassa otsan reunaan asti, jotta saat aikaan tasaisen tilavuuden omaavan "nauhan".

Suihkuta kevyt sumu kiinnityssuihketta kihartimiin kaukaa kiinnittääksesi kampauksen tekemättä niistä jäykkiä.

Anna vaikuttaa muutaman minuutin (meikin levittämiseen tai pukeutumiseen kuluva aika), poista sitten kihartimet varovasti ja aseta tyvet sormillasi uudelleen.

Tulos: tyvi on taas ilmava, hiusten pää näyttää "heränneeltä" ja koko lopputulos antaa illuusion vasta föönatuista hiuksista.

Katso tämä postaus Instagramissa Melissa Murdickin (@makeupbymelissam) jakama julkaisu

Miksi tämä temppu toimii niin hyvin

Tämä tekniikka keskittyy yksinomaan tyveen, josta volyymi ensin tasoitetaan, sen sijaan, että koko hiuspää harjattaisiin uudelleen. Tämä estää jo muotoiltujen pituuksien ylikuumenemisen ja lisää volyymia juuri niihin kohtiin, joihin katse ensimmäisenä kiinnitetään.

Loma-aikoina, kun ajanvaraukset kasaantuvat nopeammin kuin shampoopesut, tästä kohdennetusta kikasta voi tulla kätevä "hätätilanne" sitä tarvitseville: kolme kiharrinta, hieman tuotetta, muutama minuutti, ja hiukset saavat välittömästi volyymin takaisin. Tietenkään ei ole pakko omistaa volyymia, föönata hiuksia tai "kiillotettua" kampausta lomien tai illanvieton ajaksi: voit tehdä hiuksillesi juuri sitä, mitä haluat, mielialaasi, energiatasosi ja toiveidesi mukaan.