Hän leikkaa hiuksensa rakennustyökalulla: tulos on hullu!

Ajan, rahan tai itseluottamuksen puutteen vuoksi yhä useammat naiset siistivät hiustenleikkauksiaan kotona ja leikkaavat latvojaan kaapista löytyvillä välineillä. Eräs tyyliä ja hiustenleikkausta yhdistävä sisällöntuottaja tarttui tähän hiustehtävään esineellä, joka sopii paremmin työkalupakkiin kuin meikkilaukkuun. Vihje: hänen kampauksensa oli laserintarkka.

Laser hiusten leikkaamiseen

Hiusten leikkaaminen kotona on riskialtista, varsinkin jos olet toivoton geometriassa etkä omaa hiusalan asiantuntemusta. Jotkut naiset seuraavat ahkerasti luotettavia verkko-opetusohjelmia, kun taas toiset improvisoivat ja luottavat kekseliäisyyteensä. Tee-se-itse-kauneudenharrastaja nimeltä @makristia vaihtoi kampansa rakennuslaseriin ohjatakseen saksiaan ja välttääkseen epäsymmetrisen kerrostetun leikkauksen.

Sisällöntuottaja, joka on yhtä taitava ripsivärin kuin poran kanssa ja yhtä kotonaan haalareissa tai satiinimekossa, on tottunut muotoilemaan puulankkuja kuin laittamaan keratiinikäsittelyjä. Tässä pienessä hiusmuodonmuutoksessa hän kuitenkin otti esiin isot aseet ja ryösti kylpyhuoneen laatikoiden sijaan autotallin työpöytänsä. Ja on sanottava, että tämä rakentamisesta inspiroitunut tekniikka tekee ihmeitä!

Tämä muurauksessa paljon käytetty mittaustyökalu vetää selkeän viivaviivan kokeneen työntekijän epätavallisen pitkien hiusten yli. Hänen työtoverinsa, jolla ei ole kampaajataitoja, auttaa hankalassa osassa. Hän siistii latvat leikkurin takaosalla, ja lopputulos on salongin veroinen.

Katso tämä postaus Instagramissa Martine Kristiansen (@makristia) jakama viesti

Epätavallinen ja edullinen temppu, joka vetoaa

Kuvatekstissä sisällöntuottaja, joka puhuu yhtä paljon huumoria kuin rakennusalan ammattikieltä, perustelee työtään: ”Kampaamot ovat liian kalliita.” Eikä hän ole täysin väärässä. Naiset käyttävät keskimäärin 40 euroa yksinkertaiseen hiustenleikkaukseen, kun taas miehet käyttävät paikallisessa parturissa hädin tuskin 10 euroa. Tämä nuori nainen, kädentaitoineen ja fyysisen ammattinsa ansiosta, käytti laitteitaan taitavasti. Ja se on valtava menestys.

Jotkut naiset käyttävät hiuslenkkiä kampauksensa säätämiseen, mutta tämä moniosaaja valitsi tutumman esineen, sellaisen, jonka tarkkuuden hän ymmärtää. Kommenteissa internetin käyttäjät jopa ylistivät tätä epätodennäköistä asetelmaa verraten nuorta naista Kim Possibleen. "Tämä saattaa olla nerokkain asia, jonka olen koskaan internetissä nähnyt", eräässä kommentissa luki. Jopa alan ammattilaiset hyväksyvät idean. "Kampaajana hyväksyn sen, ja voisimme käyttää tätä", eräs lisäsi.

Murramme stereotypioita naisista, jotka ovat tee-se-itse-harrastajia

Videossaan yksinhuoltajaäiti ei jaa vain hiusvinkkejä, vaan hän myös tulkitsee uudelleen ammattinsa, joka yhdistetään armotta miehiin. Hän määrittelee uudelleen paitsi kampauksensa myös siihen liittyvät stereotypiat. Nämä cargo-housut ja maiharit ovat hänen jokapäiväiset vaatteensa. Hän ei ole viikonloppuisin tee-se-itse-ihminen tai työ"apulainen", joka osaa vain tapetoida, vaan hän likaa kätensä (tai pikemminkin sementtinsä).

Toisin kuin voisi luulla, tämä alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan uudelleenkäytetty työkalu ei ole vain satunnainen asuste, joka kerää pölyä hänen autotallissaan. Se on instrumentti, jota hän pitää aina mukanaan. Koska töihin mennessään hän ei nappaa mukaansa designer-käsilaukkua, vaan salkun täynnä jakoavaimia ja ruuvimeisseleitä. Tällä hiustensa esittelyllä hän todistaa, ettei kaikilla rakennusalan naisilla ole poikamaisia hiustyylejä ja "maskuliinisia" käytöstapoja.

Jos olet joskus harkinnut hiustesi leikkaamista itse, tiedät mitä tehdä. Tämä tutoriaali, jollaista et ole koskaan aiemmin nähnyt sosiaalisessa mediassa, on täydellinen antamaan hiuksillesi raikas uusi ilme.