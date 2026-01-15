Search here...

Hän leikkaa hiuksensa rakennustyökalulla: tulos on hullu!

@makristia/Instagram

Ajan, rahan tai itseluottamuksen puutteen vuoksi yhä useammat naiset siistivät hiustenleikkauksiaan kotona ja leikkaavat latvojaan kaapista löytyvillä välineillä. Eräs tyyliä ja hiustenleikkausta yhdistävä sisällöntuottaja tarttui tähän hiustehtävään esineellä, joka sopii paremmin työkalupakkiin kuin meikkilaukkuun. Vihje: hänen kampauksensa oli laserintarkka.

Laser hiusten leikkaamiseen

Hiusten leikkaaminen kotona on riskialtista, varsinkin jos olet toivoton geometriassa etkä omaa hiusalan asiantuntemusta. Jotkut naiset seuraavat ahkerasti luotettavia verkko-opetusohjelmia, kun taas toiset improvisoivat ja luottavat kekseliäisyyteensä. Tee-se-itse-kauneudenharrastaja nimeltä @makristia vaihtoi kampansa rakennuslaseriin ohjatakseen saksiaan ja välttääkseen epäsymmetrisen kerrostetun leikkauksen.

Sisällöntuottaja, joka on yhtä taitava ripsivärin kuin poran kanssa ja yhtä kotonaan haalareissa tai satiinimekossa, on tottunut muotoilemaan puulankkuja kuin laittamaan keratiinikäsittelyjä. Tässä pienessä hiusmuodonmuutoksessa hän kuitenkin otti esiin isot aseet ja ryösti kylpyhuoneen laatikoiden sijaan autotallin työpöytänsä. Ja on sanottava, että tämä rakentamisesta inspiroitunut tekniikka tekee ihmeitä!

Tämä muurauksessa paljon käytetty mittaustyökalu vetää selkeän viivaviivan kokeneen työntekijän epätavallisen pitkien hiusten yli. Hänen työtoverinsa, jolla ei ole kampaajataitoja, auttaa hankalassa osassa. Hän siistii latvat leikkurin takaosalla, ja lopputulos on salongin veroinen.

Katso tämä postaus Instagramissa

Martine Kristiansen (@makristia) jakama viesti

Epätavallinen ja edullinen temppu, joka vetoaa

Kuvatekstissä sisällöntuottaja, joka puhuu yhtä paljon huumoria kuin rakennusalan ammattikieltä, perustelee työtään: ”Kampaamot ovat liian kalliita.” Eikä hän ole täysin väärässä. Naiset käyttävät keskimäärin 40 euroa yksinkertaiseen hiustenleikkaukseen, kun taas miehet käyttävät paikallisessa parturissa hädin tuskin 10 euroa. Tämä nuori nainen, kädentaitoineen ja fyysisen ammattinsa ansiosta, käytti laitteitaan taitavasti. Ja se on valtava menestys.

Jotkut naiset käyttävät hiuslenkkiä kampauksensa säätämiseen, mutta tämä moniosaaja valitsi tutumman esineen, sellaisen, jonka tarkkuuden hän ymmärtää. Kommenteissa internetin käyttäjät jopa ylistivät tätä epätodennäköistä asetelmaa verraten nuorta naista Kim Possibleen. "Tämä saattaa olla nerokkain asia, jonka olen koskaan internetissä nähnyt", eräässä kommentissa luki. Jopa alan ammattilaiset hyväksyvät idean. "Kampaajana hyväksyn sen, ja voisimme käyttää tätä", eräs lisäsi.

Murramme stereotypioita naisista, jotka ovat tee-se-itse-harrastajia

Videossaan yksinhuoltajaäiti ei jaa vain hiusvinkkejä, vaan hän myös tulkitsee uudelleen ammattinsa, joka yhdistetään armotta miehiin. Hän määrittelee uudelleen paitsi kampauksensa myös siihen liittyvät stereotypiat. Nämä cargo-housut ja maiharit ovat hänen jokapäiväiset vaatteensa. Hän ei ole viikonloppuisin tee-se-itse-ihminen tai työ"apulainen", joka osaa vain tapetoida, vaan hän likaa kätensä (tai pikemminkin sementtinsä).

Toisin kuin voisi luulla, tämä alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan uudelleenkäytetty työkalu ei ole vain satunnainen asuste, joka kerää pölyä hänen autotallissaan. Se on instrumentti, jota hän pitää aina mukanaan. Koska töihin mennessään hän ei nappaa mukaansa designer-käsilaukkua, vaan salkun täynnä jakoavaimia ja ruuvimeisseleitä. Tällä hiustensa esittelyllä hän todistaa, ettei kaikilla rakennusalan naisilla ole poikamaisia hiustyylejä ja "maskuliinisia" käytöstapoja.

Jos olet joskus harkinnut hiustesi leikkaamista itse, tiedät mitä tehdä. Tämä tutoriaali, jollaista et ole koskaan aiemmin nähnyt sosiaalisessa mediassa, on täydellinen antamaan hiuksillesi raikas uusi ilme.

Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
"2-in-1 korealainen bob": tämä trendikäs hiustenleikkaus imartelee kaikkia kasvonmuotoja vuonna 2026

"2-in-1 korealainen bob": tämä trendikäs hiustenleikkaus imartelee kaikkia kasvonmuotoja vuonna 2026

Unohda tiukat ja jäykät polkat: vuonna 2026 anna tilaa 2-in-1 korealaiselle polkalle, korealaisesta kauneudesta inspiroituneelle hybridi-leikkaukselle, joka yhdistää...

Kampaajan mukaan nämä neljä merkkiä todistavat, että hiustyylisi ei sovi sinulle.

Lähdet kampaamosta moitteettomissa hiuksissasi, ja silti muutamaa tuntia myöhemmin peili tuntuu tekevän sinulle karkkeja. Valitsemasi leikkaus ei ehkä...

Ulos lumeen: tulet rakastamaan tätä pörröisyyttä ehkäisevää vinkkiä

Yksi askel ulos, muutama lumihiutale tuulessa pyörii, ja yhtäkkiä hiuksesi tuntuvat toimivan omalla tavallaan. Hyviä uutisia: yksinkertainen kikka...

Superyksinkertainen kampausvinkki, joka antaa sinulle tyylikkään ilmeen kahdessa minuutissa

Perhosleikkuri ja kaksi minuuttia riittää muuttamaan sotkuiset hiukset elegantiksi, strukturoiduksi nutturaksi. Tämä TikTokissa ja Instagramissa hittinä ollut viraalitemppu...

Tämän kuuluisan kampaajan mukaan nämä 5 hiusväriä hallitsevat vuonna 2026

Vuonna 2026 hiusten värjäyksessä ei ole enää kyse muodonmuutoksesta, vaan paljastuksesta. Jäykkien tai liian dramaattisten efektien aika on...

Haaveiletko föönauksesta kahdessa minuutissa? Tämä nopea kikka tekee kaiken eron.

Kiireiset aamut, kuumuudesta väsyneet hiukset tai yksinkertaisesti yksinkertaisuuden kaipuu ovat kaikki syitä miettiä perinteistä föönausta uudelleen. Pitkään volyymia...

