"Honeyblondi" tekee paluun kampaamoissa

Viileiden blondien noustua keskiöön, hunajanvaalea on palannut kirkastamaan hiuksia. Tämä lämmin sävy on houkutteleva luonnollisen vaikutelmansa, pehmeän valonsa ja perusväriäsi korostavan kykynsä ansiosta. Se on trendi, jota kannattaa omaksua, jos se sopii sinulle, mutta lopulta se on henkilökohtainen valinta.

Hunajavaalea, lämmin sävy, joka lumoaa jälleen

Useiden kausien ajan jäänvaaleat, tuhkanvaaleat tai platinanvaaleat sävyt hallitsivat hiustenmuodonmuutoksen toiveita. Nykyään trendi on kääntymässä: aurinkoisemmat sävyt ovat jälleen tekemässä suosiota kampaamoissa. Niistä "hunajanvaalea" on nousemassa yhdeksi kysytyimmistä sävyistä juuri nyt.

Sen menestys on osa laajempaa hiusten värjäyksen kehitystä: halua pehmeämpiin, yksilöllisempiin tuloksiin, jotka ovat lähempänä luonnollista hiusväriä. Hiusten täydellisen muuttamisen sijaan tavoitteena on nyt rikastuttaa niitä raidoilla, jotka lisäävät ulottuvuutta ja kiiltoa.

Kirkas väri, jossa on kultaisia ja meripihkan sävyjä

Hunajavaalealle värille on ominaista hienovarainen vaaleiden, kultaisten ja hieman meripihkan sävyjen yhdistelmä. Toisin kuin viileät vaaleat sävyt, jotka perustuvat erittäin puhtaisiin sävyihin, se säilyttää tietyn syvyyden ja antaa peittävämmän vaikutelman.

Tätä väriä voi muokata mihin tahansa tyyliin sopivaksi. Muutama raita tummanvaalean pohjan päällä luo hienovaraisen auringon suuteleman vaikutelman, kun taas täysin kullanruskea hiuspää tarjoaa huomattavamman muutoksen. Tavoite pysyy samana: luoda eloisa väri, jossa on ulottuvuutta ja runsaasti valoa.

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Miksi tämä trendi on nyt palaamassa?

Nykyiset hiusväritrendit suosivat häivytettyjä tehosteita, kiiltoa ja luonnollisia siirtymiä. Hunajavaalea väri ilmentää tätä trendiä täydellisesti: se korostaa alkuperäistä väriä luomatta jyrkkää kontrastia. Balayagen tai hienojen raitojen avulla se tarjoaa yksilöllisen ja kehittyvän tuloksen. Tyvet sulautuvat helpommin väriin, mikä minimoi värin rajat ja antaa sinulle mahdollisuuden pidentää kampaamokäyntien määrää. Todellinen etu niille, jotka haluavat kiiltävät hiukset ilman liiallista hoitoa.

Balayage, hunajanvaalean hiuksen tähtitekniikka

Yksi hunajanvaalean sävyn suurimmista eduista on sen monipuolisuus. Tämä sävy sopii monille ihonsävyille ja luonnollisille hiusväreille. Luonnollisen tuloksen saavuttamiseksi balayage on edelleen ensisijainen menetelmä. Tässä tekniikassa vaalennetaan tiettyjä hiusalueita säilyttäen samalla perusvärin syvyyden.

Hyvin tehtynä se luo tasaisen, valoisan vaikutelman, jota on helppo käyttää joka päivä. Väri kehittyy vähitellen ja säilyttää kauniin liikkuvuutensa kuukausien ajan. Tämä tekniikka vaatii kuitenkin todellista taitoa: huonosti tehty balayage voi luoda liian jyrkkiä kontrasteja ja vähemmän harmonisen vaikutelman.

Hunajavaalea on nykyään niin suosittu, koska se yhdistää loiston, luonnollisen ilmeen ja helpon hoitokyvyn. Tämä hiustrendi korostaa jokaisen hiuksen kauneutta ja antaa jokaiselle mahdollisuuden valita sen... tai olla valitsematta, omien toiveidensa ja tyylinsä mukaan.