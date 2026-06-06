Vaalea, brunette, punapää… mitkä ovat maailman yleisimmät hiusvärit?

Entä jos hiuksemme kertoisivat maailman monimuotoisuuden tarinan? Pikimustasta tulipunaiseen, jotkut hiusvärit ovat paljon yleisempiä kuin toiset.

Musta ja ruskea, suuret voittajat

Ei ole yllättävää, että tummat hiusvärit ovat ylivoimaisesti yleisimmät maailmanlaajuisesti. Yleisesti hyväksyttyjen arvioiden mukaan mustat (tai hyvin tummanruskeat) hiukset muodostavat noin 75–85 % maailman väestöstä, mikä tekee niistä ylivoimaisesti yleisimmän hiusvärin. Sitä esiintyy pääasiassa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Etelä- ja Itä-Euroopassa. Seuraavaksi tulee kastanjanruskea eli vaaleamman ruskea, toiseksi yleisin väri, jota noin 11 %:lla väestöstä on. Se on erityisen yleinen Euroopassa ja maissa, joissa on suuri eurooppalaistaustainen väestö.

Vaaleat hiukset ovat harvinaisempia kuin miltä näyttää.

Toisin kuin yleisesti uskotaan, luonnostaan vaaleat hiukset ovat melko harvinaisia: vain 2–3 % maailman väestöstä kärsii niistä. Ne keskittyvät pääasiassa Pohjois-Eurooppaan, jossa joillakin paikallisilla väestöillä esiintyvyys on paljon korkeampi. Vaikutelma, että näemme niitä enemmän, johtuu siitä, että vaalea on myös suosituin keinotekoinen hiusväri: lähes kolme neljästä valkoihoisesta naisesta kokeilee sitä ainakin kerran elämässään. Tämä vääristää vakavasti käsitystämme luonnostaan vaaleiden ihmisten todellisesta määrästä.

Punaiset hiukset, harvinaisin väri

Harvinaisuuden palkinnon saavat punaiset hiukset, jotka vaikuttavat vain noin 1–2 prosenttiin maailman väestöstä. Tämä sävy liittyy MC1R-geenin varianttiin, joka periytyy resessiivisesti: punaisten hiusten saamiseksi on perittävissä geenin mutatoitunut versio molemmilta vanhemmilta. Tästä syystä punaiset hiukset ovat keskittyneet tietyille alueille, erityisesti Britteinsaarille – Skotlannissa ja Irlannissa on maailman korkeimmat osuudet.

Melaniinin ja geenien kysymys

Mutta mistä tämä monimuotoisuus tulee? Kaikki johtuu melaniinista, pigmentistä, joka värjää myös ihon ja silmät. Kaksi tyyppiä esiintyy rinnakkain: eumelaniini, joka vastaa ruskeista ja mustista sävyistä, ja feomelaniini, joka antaa punaisia ja kultaisia raidat. Niiden osuus määrää jokaisen ihmisen hiusvärin. Ilmiö on selvästi geneettinen. Suurin aiheesta tehty tutkimus, johon osallistui lähes 343 000 osallistujaa Yhdistyneen kuningaskunnan biopankista , tunnisti suurimman osan hiusväriin liittyvistä geeneistä, mikä vahvistaa, kuinka perinnöllinen tämä ominaisuus on.

Ylivoimaisesti hallitsevasta mustasta hillittyyn punaiseen, hiusvärien maailmankartta jäljittää epäsuorasti ihmispopulaatioiden ja heidän muuttoliikkeidensä karttaa. Kiehtova mosaiikki, joka muistuttaa meitä siitä, että jokaisen hiuksen takana on pitkä geneettinen historia – ja peruuttamaton sattuman elementti.