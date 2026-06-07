Mitkä ovat maailman harvinaisimmat luonnolliset hiusvärit?

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Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Maailmanlaajuisesti musta ja ruskea hallitsevat ylivoimaisesti ihmisen hiusvärien kirjoa. Kaikki muut sävyt ovat poikkeuksia. Mutta mikä on harvinaisin luonnollinen hiusväri? Tulkitaanpa tarina, joka on ensisijaisesti geneettinen.

Genetiikka on hienovaraisempaa kuin miltä näyttää.

Vuonna 2018 julkaistu laajamittainen tutkimus , johon osallistui noin 350 000 ihmistä, selvensi näitä mekanismeja. Tutkimuksen tekijät osoittivat, että MC1R-geeni selittää vain noin 73 % punaisten hiusten periytyvyydestä: muut geenit vaikuttavat sen vaikutuksen "aktivointiin" tai "deaktivointiin". Vielä yllättävämpää on, että suurin osa ihmisistä, joilla on kaksi MC1R-varianttia, eivät ole punatukkaisia, vaan blondeja tai vaaleanruskeita. Toisin sanoen hiusten väri riippuu useiden geenien monimutkaisesta vuorovaikutuksesta, ei vain yhden.

Punaiset hiukset, harvinaisin väri

Punaiset hiukset vaikuttavat vain noin 1–2 prosenttiin maailman väestöstä, mikä tekee niistä harvinaisimman luonnollisen hiusvärin. Tämä sävy johtuu tietyn MC1R-geenin muunnelmista, joka määrittää kehon tuottaman pigmentin (melaniinin) tyypin. Kun tämä geeni toimii "normaalisti", se edistää eumelaniinin, tumman pigmentin, tuotantoa. Jotkut geenin versiot kuitenkin vähentävät tätä tuotantoa ja lisäävät feomelaniinia, punaoranssia pigmenttiä, joka vastaa punaisista hiuksista. Tärkeä ominaisuus on, että tämä ominaisuus on resessiivinen. Punaisten hiusten saamiseksi henkilön on perittävä geenin variantti kummaltakin vanhemmaltaan, mikä selittää sen harvinaisuuden.

Hyvin epätasainen maantieteellinen jakauma

Punahiusten määrä ei ole jakautunut tasaisesti ympäri maailmaa: se on keskittynyt Pohjois- ja Länsi-Euroopan väestöön. Ennätys on Skotlannissa, jossa noin 13 % väestöstä on punatukkaisia, ja seuraavaksi tulee Irlanti (noin 10 %). Näillä alueilla paljon suurempi osa väestöstä – jopa 40 % Skotlannissa – kantaa geenivarianttia ilmentämättä sitä. Nämä ovat "piilotettuja" kantajia, jotka pystyvät siirtämään hiusvärin lapsilleen itse näyttämättä sitä.

Luonnollinen vaalea, toinen harvinainen sävy

Luonnonvaalea hiustyyppi, joka usein yhdistetään Pohjois-Eurooppaan, on myös harvinainen maailmanlaajuisesti ja vaikuttaa noin 2–3 prosenttiin väestöstä. Vaikka se vaikuttaa yleiseltä Skandinaviassa, se on erittäin harvinaista, kun tarkastellaan kaikkia mantereita. Tässäkin genetiikalla on keskeinen rooli, mutta monimutkaisemman mekanismin kautta kuin punaisten hiusten kohdalla.

Jos punaiset hiukset ovat niin kiehtovia, se johtuu epäilemättä siitä, että niissä yhdistyy tilastollinen harvinaisuus ja ainutlaatuinen geneettinen historia. Maailman harvinaisimpana hiusvärinä se ei todennäköisesti katoa: siitä vastaava geeni periytyy edelleen huomaamattomasti sukupolvelta toiselle. Harvinainen hiusväri, mutta sillä on vahvat juuret ihmiskunnan perinnössä.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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