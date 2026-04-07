"Mummon bob", kauden tähtikampaus

Mummon bob tekee paluun yhtenä pakollisista hiustrendeistä. Klassisesta bobista inspiraationsa saanut leikkaus on viehättävä ajattoman eleganssinsa ja helppohoitoisuutensa ansiosta. Lukuisat julkkikset ovat ottaneet sen omakseen ja se on bongattu catwalkeilta, ja se on vakiinnuttamassa asemaansa modernina vaihtoehtona strukturoidummille tyyleille.

Klassisen bobin pehmeämpi versio

”Mummon bob” on perusbolb-tyylinen, mutta pehmeämmällä ja luonnollisemmalla lähestymistavalla. Yleensä se leikataan leukalinjan kohdalta tai hieman sen alapuolelta, ja sille on ominaista hillitymmät linjat ja hienovarainen liike.

Toisin kuin teräväpiirteinen polkkatukka, tämä leikkaus antaa hieman epätasaisen ilmeen, johon joskus yhdistetään hienovaraista volyymia tai laineikasta rakennetta. Tavoitteena on saavuttaa elegantti lopputulos vaikuttamatta liian jäykältä. Tämä trendi on osa laajempaa paluuta helppohoitoisiin kampauksiin, jotka vaativat vain vähän päivittäistä muotoilua.

Miksi "mummo-bob" on niin suosittu?

"Mummopoltin" menestys piilee pitkälti sen monipuolisuudessa. Tätä leikkausta voi soveltaa erilaisiin hiustyyppeihin, olivatpa ne sitten suoria, laineikkaita tai hieman kiharia. Se auttaa myös kehystämään kasvoja säilyttäen samalla luonnollisen ilmeen. Jotkut kampaajat huomauttavat, että tämäntyyppinen polkka voi lisätä liikettä hienoihin hiuksiin ja kesyttää paksummat pituudet. Leikkausta voi käyttää keskijakauksella minimalistisen ilmeen saavuttamiseksi tai sivujakauksella lisää volyymia varten.

Useiden julkkisten keskuudessa havaittu trendi

Useat julkkikset ovat viime kuukausina edistäneet tämän kampauksen suosiota ja auttaneet sitä tekemään paluun. "Granny bob" on osa trendiä, joka suosii ajattomien leikkausten, kuten pitkän polkan tai teksturoidun polkan, päivitettyjä versioita. Tämän tyyppistä kampausta arvostetaan usein sen hienostuneisuuden ja yksinkertaisuuden välisestä tasapainosta, joka mahdollistaa monenlaiset tyylit eri tilaisuuksiin.

Kuinka omaksua tämä hiustenleikkaus

Asiantuntijat suosittelevat "mummopoltin" saavuttamiseksi hieman kerrostettua leikkausta liikkuvuuden säilyttämiseksi. Hoito on suhteellisen helppoa, ja korjaukset tehdään hiusten kasvunopeuden mukaan. Luonnollinen tyyli, jossa käytetään kevyttä föönausta tai ilmavaa kuivausta, parantaa tämän leikkauksen ulkonäköä. Kuten minkä tahansa kampauksen kohdalla, tulos voi vaihdella hiustyypin, tiheyden ja kasvojen muodon mukaan.

”Granny bob” vahvistaa ajattomien ja ajanmukaisten kampausten paluun. Helppokäyttöinen ja moniin tyyleihin sopiva kampaus on tullut suosituksi vaihtoehdoksi niille, jotka etsivät eleganttia kampausta ilman liiallista vaivaa. Tämä trendi kuvaa kasvavaa kiinnostusta moderneihin ja helppohoitoisiin tyyleihin.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
"Hiusten yhteensovittaminen": uusi kauneuskikka, joka tekee asusta hetkessä tyylikkäämmän

"Hiusten yhteensovittaminen": uusi kauneuskikka, joka tekee asusta hetkessä tyylikkäämmän

Muodissa pienet yksityiskohdat tekevät usein kaiken eron. Yksi catwalkeilla ja sosiaalisessa mediassa bongattu trendi on erityisen huomionarvoinen: "hiusten...

Luulimme, että tämä 1990-luvun asuste oli unohdettu, mutta se tekee paluun vuonna 2026.

Muoti rakastaa kaivautua arkistoihinsa. Useiden 1990- ja 2000-lukujen ikonisten kappaleiden jälkeen hiusasuste, jonka monet luulivat jääneen laatikoiden perälle,...

Pariisissa tämä näyttelijä tuo takaisin tyylikkään sivujakauksen.

Kauneustrendit muuttuvat säännöllisesti, ja jotkut "vanhanaikaisiksi" pidetyt kampaukset tekevät usein paluun. Näin on esimerkiksi sivujakauksen kanssa, jonka suosio...

Hoitamattoman näköinen: uusi trendikäs "maskuliinisen" hiustenleikkuun

Vuonna 2026 miesten (ja lyhythiuksisten) hiustrendit ovat ottaneet rennomman käänteen. Sosiaalisessa mediassa on syntymässä uusi "maskuliinisen" hiustrendi: "vaivattoman...

"Christy Cut" -hiustenleikkaus tekee paluun 1990-luvun supermallin inspiroimana.

1990-luku on ollut kauneuden inspiraation lähde nyt enemmän kuin koskaan. Tänä vuonna, 2026, ikoninen leikkaus tekee paluun: "Christy...

Etelä-Koreassa tämä tekniikka luo illuusion paksummasta hiusjuuresta.

Etelä-Korea ei ole koskaan lakannut innovoimasta kauneusmaailmassa. Heidän uusin ideansa: kulmakarvojen microbladingin soveltaminen hiusrajan uudelleenmäärittelyyn. Tämä tekniikka lupaa...