New Yorkissa kampaamokouluissa voimaan tuleva uusi sääntö muuttaa miljoonien naisten elämän.

Syyskuusta 2026 alkaen New Yorkin osavaltio ottaa ennennäkemättömän askeleen: kiharien, laineikkaiden ja pörröisten hiusten koulutus tulee pakolliseksi kaikissa kampaamokouluissa. Näennäisen yksinkertainen toimenpide, mutta se puuttuu vuosikymmeniä jatkuneeseen hiljaiseen hiusten syrjintään.

Ongelma, jonka kaikki tietävät, mutta jota kukaan ei ratkaise.

Kuinka monta kertaa olemme kuulleet tämän lauseen kampaamossa: "En osaa tehdä kiharia hiuksia" ? Teksturoitujen hiusten poisjättäminen yleisestä kampaamoalan opetussuunnitelmasta on suora seuraus amerikkalaisten kampaamojen eriytyneestä historiasta: koulutusoppaat keskittyivät lähes yksinomaan suoriin tai hieman laineikkaisiin hiuksiin, jättäen kokonaisen väestönosan ulkopuolelle. Tulos? Sukupolvia päteviä kampaajia, jotka ovat taitavia tiettyjen tekstuurien kanssa, mutta täysin valmistautumattomia toisiin.

60% väestöstä, 8 osavaltiota muodostettu

Paradoksi on silmiinpistävä. Yli 60 prosentilla amerikkalaisväestöstä on teksturoidut hiukset. Ja silti tähän mennessä vain 8 osavaltiota 50:stä on edellyttänyt pakollista koulutusta näissä tekstuureissa kampaamokouluissa. 75 % kampaajista sanoo haluavansa lisää koulutusta eri hiustyypeistä – mutta koska tämä koulutus ei ollut pakollista, he eivät hankkineet näitä taitoja ennen harjoittelua. Tällä koulutusvajeella on hyvin todellisia seurauksia miljoonille asiakkaille.

Lain allekirjoittamisen myötä New York muuttaa sääntöjä

Kuvernööri Kathy Hochul allekirjoitti lakiesityksen, jonka esittelivät edustaja Michaelle Solages ja senaattori Jamaal Bailey. Senaattori Bailey tiivisti asian ytimekkäästi: "Nykyiset standardit eivät useinkaan valmista ammattilaisia riittävästi työskentelemään erilaisten hiustyyppien kanssa. Tämä ero vaikuttaa suhteettomasti värillisiin naisiin ja tyttöihin, joilla on vaikeuksia saada tarpeisiinsa räätälöityjä palveluja." Laki tulee täysimääräisesti voimaan syyskuussa 2026.

Mitä kouluissa konkreettisesti muutetaan?

Koulutusmäärässä ei ole mitään mullistavaa – kokonaistuntimäärä pysyy samana. Muutosta aiheuttaa se, mitä opetetaan. Koulujen on nyt omistettava aikaa kaikkien hiustyyppien analysointiin, luonnollisten hiusten hoitoon, letitys- ja pidennystekniikoiden hallitsemiseen sekä teksturoitujen hiusten muotoiluun – kiharoiden muotoiluun, föönaamiseen ja luonnolliseen muotoiluun. Nämä ovat taitoja, jotka vaikuttavat itsestäänselvyyksiltä, mutta tähän asti ne eivät yksinkertaisesti olleet osa opetussuunnitelmaa.

"Syrjintää vastustava oikeudellinen kehys"

Michaelle Solages, itsekin musta nainen, jolla on teksturoidut hiukset, selvensi uudistuksen laajuutta : "Kävi selväksi, että tarvittiin konkreettisempia toimenpiteitä. Tämä laki on vastaus kosmetiikkateollisuuden jatkuvaan monimuotoisuuden ja osallisuuden tarpeeseen sen varmistamiseksi, että jokainen hiustyypistä riippumatta saa ansaitsemaansa huomiota ja asiantuntemusta salongeissa." Koulutusongelman lisäksi todellinen ongelma on syrjintä: kieltäytyminen jonkun hiusten muotoilusta siksi, ettei tiedä miten, on myös eräänlainen syrjintä.

Ja New Yorkin jälkeen?

New Yorkin osavaltion kauneuskoulujen yhdistyksen mukaan koulujen pitäisi pystyä sisällyttämään nämä uudet vaatimukset ilman suurempia vaikeuksia. Professional Beauty Association, joka on tukenut uudistusta alusta asti, ilmaisi toiveensa, että muut osavaltiot ottavat nopeasti käyttöön vastaavan lainsäädännön – ja että New Yorkista tulee kansallinen malli. Kysymys ei enää ole siitä, onko se mahdollista. New York on juuri osoittanut, että se on.

Lyhyesti sanottuna kaikkien kampaajien kouluttaminen käsittelemään kaikkia hiustyyppejä on itsestäänselvyys, jonka pakolliseksi tuleminen kesti vuosikymmeniä. New York on juuri ottanut tämän askeleen. Ja miljoonille naisille, jotka ovat jo pitkään kuulleet "anteeksi, en tiedä miten", se on paljon enemmän kuin hallinnollinen uudistus. Se on tunnustus.