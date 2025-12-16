Tämä punainen hiusväri on nousemassa tämän hetken trendiksi.

"Musta rubiini" -hiusväri on nousemassa yhdeksi kauden tärkeimmistä punaisen sävyn trendeistä syvänä, tummana ja ultrakiiltävänä versiona.

Mikä on "musta rubiini"?

Ruby Noir on syvän, erittäin kylläinen punainen sekoitus ruskeaa tai mustaa pohjaväriä, mikä antaa valosta riippuen lähes mustan rubiininpunaisen ulkonäön. Se sijoittuu jonnekin rubiininpunaisen, viininpunaisen ja mustan kirsikanpunaisen välille, ja siinä on kirsikanpunaisia ​​tai viininpunaisia ​​raitoja, jotka näkyvät parhaiten auringonvalossa tai keinovalossa. Tätä sävyä on jo olemassa pakkauksissa olevissa hiusväreissä, esimerkiksi Keratin Color -sarjassa nimellä "1.8 Ruby Noir", joka on suunniteltu kuninkaalliseksi, intensiiviseksi ja kiiltäväksi punaiseksi. Se on erityisen suosittu syksyllä ja talvella, jolloin syvät, lämpimät sävyt ovat hiusten tunnelmataulujen eturintamassa.

Miksi tämä väri on nyt niin suosittu?

Väriasiantuntijat mainitsevat syvänpunaisen, kuten rubiininpunaisen tai mustan kirsikanpunaisen, tärkeimpinä sävyinä punaisille hiuksille juuri nyt, sillä ne pysyvät rohkeina olematta kuitenkaan liian räikeitä. Musta rubiini lisää syvyyttä, kiiltoa ja ylellisen vaikutelman, ja sitä voi käyttää joka päivä, erityisesti ruskean pohjan kanssa.

Tämä sävy on myös houkutteleva, koska se imartelee erityisesti keskitummaa ja tummaa ihonsävyä sekä neutraaleja tai viileitä pohjasävyjä antaen niille täyteläisyyttä ja ulottuvuutta ilman karheutta. Karhennettuihin hiuksiin rubiininpunaiset raidat parantavat kiharoiden erottuvuutta ja kiiltoa, mikä osaltaan lisää sen suosiota sosiaalisessa mediassa.

Kenelle se sopii parhaiten (ja miten sitä tulisi käyttää)?

Rubiininpunainen toimii erittäin hyvin vaalean- ja tummanruskeissa hiustyypeissä, joissa se laskeutuu kuin syvä rubiininpunainen huntu, ja on helpompi hoitaa kuin erittäin vaaleissa hiuksissa. Vaaleissa hiuksissa esipigmentointi on usein tarpeen, tai muuten on tyydyttävä erittäin intensiiviseen, lähes "vampyyrinpunaiseen" lopputulokseen.

Trendikkääseen ilmeeseen useat ammattilaiset suosittelevat:

joko täysvärinen erittäin kiiltävä musta rubiini

Tämä voisi olla rubiininpunainen balayage ruskealla tai mustalla pohjalla savuisen vaikutelman ja pehmeämmän tyven aikaansaamiseksi.

Ylläpitoon kuuluu värjätyille hiuksille tarkoitettujen shampoiden käyttö, pigmenttiä korjaavien hoitojen, kuten kirsikanpunaisen/kirsikanmustan, käyttö raitojen ravitsemiseksi ja tiukka lämpösuoja kiillon ylläpitämiseksi.

Syvän, salaperäisen ja intensiivisen hohtavan musta rubiini on nousemassa tämän kauden halutuimmaksi punaisen sävyksi. Täydellinen sekoitus klassista eleganssia ja modernia rohkeutta, tämä hiusväri täyttää kaikki vaatimukset: helppokäyttöinen joka päivä, imartelee monenlaisia ​​ihonsävyjä ja on täysin trendikäs. Valitsitpa sitten runsasvärisen hiuksen tai hienovaraisia ​​raidoja, musta rubiini lupaa tyylikkään ja hienostuneen vaikutelman, kunhan pidät siitä hyvää huolta. Yksi asia on varma: tänä talvena trendinä ovat rubiiniraidat.