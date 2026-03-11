Pariisissa tämä näyttelijä tuo takaisin tyylikkään sivujakauksen.

Kauneustrendit muuttuvat säännöllisesti, ja jotkut "vanhanaikaisiksi" pidetyt kampaukset tekevät usein paluun. Näin on esimerkiksi sivujakauksen kanssa, jonka suosio näyttää olevan jälleen nousussa. Pariisin muotiviikoilla ranskalainen näyttelijä Léa Seydoux herätti huomattavaa huomiota tällä kampauksella, mikä herätti uudelleen kiinnostuksen tätä hiustenleikkausta kohtaan.

Merkittävä esiintyminen Pariisin muotiviikoilla

Léa Seydoux osallistui Louis Vuittonin muotinäytökseen, joka pidettiin Louvren Cour Carréessa Pariisissa. Taiteellisen johtajan Nicolas Ghesquièren suunnittelema tapahtuma kokosi yhteen lukuisia muoti- ja elokuvamaailman persoonallisuuksia. Ranskalaisnäyttelijä valitsi tilaisuuteen elegantin kampauksen, jossa oli pehmeät laineet ja sivujakaus. Tämä yksinkertainen mutta hienostunut tyyli herätti nopeasti muotitietoisten ja kauneudenharrastajien huomion.

Klassisen tyylikkyyden inspiroima kampaus

Sivujakaus on pitkään yhdistetty Hollywood-estetiikan osaksi. 1940- ja 50-luvuilla monet näyttelijät omaksuivat tämän tyylin kehystääkseen kasvojaan ja lisätäkseen liikettä kampauksiinsa. Tämän tyyppinen kampaus luo usein hieman epäsymmetrisen otsatukan, joka antaa hienostuneen vaikutelman ilman monimutkaista muotoilua. Léa Seydoux'n tapauksessa kampaus yhdistettiin luonnollisiin aaltoihin, mikä korosti eleganttia ja romanttista ilmettä.

2000-luvun trendin paluu

Sivujako oli myös 2000-luvulla ja 2010-luvun alussa tyypillinen hiustrendi, ja se omaksuttiin laajalti niin punaisella matolla kuin arkielämässäkin. Viime vuosina hiustrendit ovat suosineet keskijakoa, jota pidetään modernimpana ja minimalistisempana. Jotkut stylistit ja kampaajat ovat kuitenkin nyt havainneet sivujakauksen asteittaista paluuta, erityisesti muotinäytöksissä ja tapahtumissa.

Yksinkertainen kikka hiusten volyymin lisäämiseksi

Esteettisen ilmeensä lisäksi sivujakaus tarjoaa myös käytännöllisen edun: se voi lisätä hiuksiin volyymia. Kampaajat selittävät, että "jakauksen siirtäminen pois luonnollisesta hiusrajasta luo ulottuvuuden tunteen tyveen". Tämä saa hiukset näyttämään paksummilta ja lisää kampaukseen liikettä. Tätä tekniikkaa käytetään usein antamaan volyymia hienoille hiuksille tai jäsentämään kampausta käyttämättä liikaa muotoilutuotteita.

Esiintymällä sivujakauksella Pariisin muotiviikoilla Léa Seydoux toi klassisen kampauksen takaisin parrasvaloihin – tyylin, joka saattaa hyvinkin tehdä paluun nykytrendien joukkoon. Helppo toteuttaa ja imarteleva kampaus todistaa, että yksinkertainen hiusdetaili voi joskus muuttaa koko lookin.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
