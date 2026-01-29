Hiustenpesu: mitä ihotautilääkäri suosittelee pesutiheyden suhteen

Koska ihanteellinen tiheys vaihtelee hiustyypin, fyysisen aktiivisuustason, muotoilutuotteiden käytön ja jopa genetiikan mukaan, tässä on erilaisia tapoja ylläpitää tervettä päänahkaa ja katkeilua ehkäiseviä hiuksia. Näiden suositusten tarkoituksena on torjua liiallista talineritystä, ärsytystä ja elinvoiman menetystä samalla, kun rutiinit mukautetaan jokaiselle yksilölle.

Ihanteellinen tiheys hiustyypin mukaan

UT Southwestern Medical Centerin ihotautiopin professori, tri Heather W. Goff , varoittaa päivittäisen hiustenpesun vaaroista, sillä se kuivattaa päänahkaa ja heikentää hiuskuitua poistamalla sen luonnollista suojaavaa talia. Kiharille tai pörröisille hiuksille, jotka ovat kuivempia ja hauraampia, koska niiden rakenne säilyttää kosteutta heikommin, tri Goff suosittelee pesua enintään kerran viikossa tai jopa kahden viikon välein, jotta vältytään hiusten eteeristen öljyjen menetykseltä. Toisaalta hienot tai rasvoittuvat hiukset kestävät shampoopesun kahden tai kolmen päivän välein, jotta talirauhasten kertymiset estyvät, mikä voi edistää hilsettä tai seborrooista dermatiittia, yleistä tulehduksellista päänahan sairautta. Päivittäistä pesua ei suositella kaikille hiustyypeille: se tekee hiuksista kuivat, hauraat ja alttiit kaksihaaraisille, verrattavissa liian usein pestyjen farkkujen kulumiseen.

Miksi hiukset rasvoittuvat niin nopeasti?

Tämä taipumus on usein perinnöllinen, ja sitä ohjaavat androgeenihormonit, jotka stimuloivat talirauhasia murrosiästä eteenpäin – sama mekanismi aknen taustalla monilla teini-ikäisillä. Jos hiuksesi rasvoittuvat 24 tunnin sisällä, tohtori Goff neuvoo vastustamaan shampoopesun tarvetta välittömästi ja käyttämään kuivashampoota imemään ylimääräistä öljyä pesukertojen välillä. Ole kuitenkin varovainen: hiero päänahkaa huolellisesti seuraavan shampoopesun yhteydessä poistaaksesi mahdolliset jäämät ja estääksesi hiustupen tukkeutumisen.

Aiheuttaako hiustenlähtöä hiustenpesu?

Voit olla varma, että hiustenpesu ei pahenna hiustenlähtöä, sanoo tohtori Goff: shampoopesun aikana irtoavat hiukset olivat jo luonnollisessa irtovaiheessa (keskimäärin 50–100 hiusta päivässä American Academy of Dermatologyn mukaan). Lisääntynyt hiustenlähtö, kuten telogen effluvium, liittyy useammin stressiin, hormonaalisiin vaihteluihin tai puutoksiin, eikä itse pesuun. Kova vesi voi kuitenkin pahentaa kuivuutta ja katkeilua, jäljitellen liiallista hiustenlähtöä.

Ammattilaisten vinkkejä optimaaliseen pesuun

Tri Goff antaa erityisiä neuvoja hyötyjen maksimoimiseksi: levitä shampoota yksinomaan tyveen ja päänahkaan, joihin tali, hiki ja tuotekertymät kerääntyvät, välttäen pituuksia, jotka kuivuvat nopeasti. Säästä hoitoainetta latvoihin ja keskipituuksiin ravitsemaan niitä latistumatta tyvestä. Vaurioituneisiin hiuksiin voi silloin tällöin lisätä syväkosteuttavan naamion ja antaa sen vaikuttaa 10–20 minuuttia lämpimän pyyhkeen alla. Lopuksi huuhtele hiukset kylmällä vedellä ja lopuksi kylmällä vedellä sulkeaksesi kynsinauhat ja antaaksesi kiiltoa.

Jos jatkuvaa ärsytystä – kutinaa, punoitusta, hilseilyä tai tulehdusta – esiintyy näistä rutiineista huolimatta, epäile kosketusihottumaa (allergiaa kosmeettisen aineen ainesosalle) tai esimerkiksi päänahan psoriasista. Tri Goff korostaa, että ihotautilääkäri voi diagnosoida ja määrätä kohdennettuja hoitoja, kuten lääkehoitoa sisältäviä ketokonatsolishampoita tai kortikosteroidivoiteita. Pesutiheyden säätäminen on hyvä ensimmäinen askel, mutta ammattimainen arviointi auttaa ehkäisemään pitkäaikaisia komplikaatioita.