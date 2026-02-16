Search here...

Rasvoittuvat hiukset: tämä shampoopesuvirhe voi olla syynä asiantuntijan mukaan

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Karolina Grabowska/Pexels

Monet ihmiset kärsivät rasvoittuvista hiuksista pian shampoopesun jälkeen, eikä tämä usein ole hygieniakysymys, vaan sopimaton hiustenhoitorutiini. Hyvin yleinen virhe pesun aikana voi itse asiassa lisätä talin tuotantoa ja saada hiukset nopeasti rasvoittumaan uudelleen.

Miksi hiukseni rasvoittuvat niin nopeasti?

Rasvoittuvat hiukset johtuvat päänahan liikatuotannosta talin erityksestä. Tähän ilmiöön voivat vaikuttaa luonnolliset tekijät, kuten perimä, hormonit tai jopa ruokavalio. Keskeinen tekijä, joka usein unohdetaan, on se, miten peset hiuksesi: liian kovat shampoot tai liian tiheä pesu voivat häiritä päänahan luonnollista tasapainoa.

Yleinen virhe shampoota pestessä

Toisin kuin yleisesti uskotaan, hiusten peseminen päivittäin tai päänahan voimakas hankaus ei ratkaise ongelmaa, vaan se voi itse asiassa pahentaa sitä. Jokainen pesu poistaa osan päänahan suojaavasta hydrolipidikalvosta, joka kompensoimiseksi voi tuottaa vielä enemmän talia ja luoda noidankehän, jossa hiukset rasvoittuvat entistä nopeammin.

Samoin erittäin voimakkaiden shampoiden käyttö voi antaa välittömän raikkauden tunteen, mutta pitkällä aikavälillä se epätasapainottaa päänahkaa ja lisää talin tuotantoa.

Näin vältät tämän virheen

Rasvoittuvien hiusten pysyväksi torjumiseksi asiantuntijat suosittelevat muutamia yksinkertaisia säätöjä:

  • Harjoittele pesukertoja: sen sijaan, että pesisit hiuksiasi joka päivä, pyri pesemään hiukset kahdesta kolmeen kertaan viikossa, jotta päänahka ehtii tasapainottua.
  • Sopivan shampoon valinta: hellävarainen tuote, joka on erityisesti kehitetty rasvoittuville hiuksille, auttaa puhdistamaan hiukset kuivattamatta tai ärsyttämättä päänahkaa.
  • Levitä shampoota hellävaraisesti: hiero kevyesti sormenpäilläsi hankaamatta liikaa ja keskity päänahkaan hiusten pituuksien sijaan.
  • Huuhtele huolellisesti: perusteellinen huuhtelu haalealla tai hieman viileällä vedellä auttaa poistamaan tuotejäämiä, jotka voivat latistaa hiuksia.

Enemmän kuin shampoo

Myös muut toimenpiteet voivat auttaa vähentämään hiusten rasvaisuuden tunnetta: vältä liian kuumaa vettä, joka stimuloi talintuotantoa, älä käytä runsaasti hoitoaineita tyveen ja käytä joskus kuivashampoota pesujen välillä imeäksesi ylimääräisen rasvan ilman enempää pesua.

Korjaamalla tämän pesurutiinisi perusvirheen ja omaksumalla hellävaraisempia, kohdennetumpia eleitä, on usein mahdollista vähentää liiallista talintuotantoa ja vähentää shampoopesuja, jolloin hiuksista tulee näkyvästi vähemmän rasvaiset ja päänahka tasapainoisempi.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Huonosti puhdistetut kasvot: ilmeiset merkit

