Hiustenlähtö: tämä yleinen "virhe", jota ihotautilääkärit vahvasti eivät suosittele

Iho- ja päänahkaspesialistien mukaan tiedostamattomat tavat, joita usein toistamme, voivat ajan myötä itse asiassa pahentaa hiustenlähtöä. Normaali hiustenlähtö on yleistä, mutta sopimattomat hiustenhoito- tai muotoilutavat voivat pahentaa sitä.

Yleinen virhe ihotautilääkärin mukaan: liian tiukka asuste

Tämän ihotautilääkärin mukaan tiettyjen tiukkojen asusteiden, erityisesti myssyjen tai liian kapeiden kampausten käyttäminen fyysisen aktiivisuuden aikana voi olla haitallista hiuksille ja niiden kiinnittymiselle päänahkaan. Nämä asusteet usein keräävät hikoilua, edistävät talin ja lian kertymistä ja aiheuttavat toistuvaa jännitystä hiustuppiin.

Kun tämä mekaaninen jännitys on jatkuvaa, se voi aiheuttaa ns. vetoalopesiaa – hiustenlähdön muotoa, joka johtuu hiustuppien liiallisesta vetämisestä. Ihotautilääkärit ja hiusterveysyhdistykset suosittelevat välttämään tiukkoja kampauksia ja asusteita, jotka vetävät tai puristavat päänahkaa.

Miksi tietyt tavat pahentavat hiustenlähtöä

50–100 hiuksen menettäminen päivässä on fysiologisesti normaalia, mutta sen lisäksi hiustenlähtö voi olla huolenaihe.

Tiukkojen kampausten lisäksi muutkin arkipäiväiset tavat – kuten kuumien muotoilutyökalujen toistuva käyttö, voimakkaat tuotteet tai hiusten pesu liian usein tai liian harvoin – voivat heikentää hiuksia ja ärsyttää päänahkaa. Nämä tekijät eivät yksinään aiheuta vakavaa alopesiaa, mutta ne myötävaikuttavat hiuskuitujen asteittaiseen heikkenemiseen.

Hyviä tapoja hiustenlähdön rajoittamiseksi

Ihotautilääkärit korostavat hiustenhoitorutiinin mukauttamisen tärkeyttä terveiden hiusten ylläpitämiseksi. Asiantuntijoiden suosittelemia vinkkejä ovat muun muassa:

Vältä liian lujaa vetäviä kampauksia, kuten tiukkoja poninhäntiä tai tiettyjä kuminauhalenkkejä, sillä ne vähentävät hiusten vetoa hiusnystyröissä.

Suosi löysempiä kampauksia ja pehmeitä asusteita, jotka eivät paina päänahkaa.

Huolehdi säännöllisestä hygieniasta käyttämällä päänahkatyypillesi sopivaa shampoota välttääksesi talin kertymistä tai ärsytystä.

Nämä toimenpiteet, vaikka ne saattavat vaikuttaa yksinkertaisilta, unohtuvat usein jokapäiväisessä elämässä, mutta niillä on konkreettinen rooli hiusten tiheyden säilyttämisessä.

Milloin on aika kääntyä ihotautilääkärin puoleen

Jos hiustenlähtö pahenee, ilmenee laikuittain tai jatkuu yli kolme kuukautta, on syytä hoitaa lääkäriä. Vain erikoislääkäri voi selvittää, liittyykö hiustenlähtö telogeeniseen hiustenlähtöön, androgeeniseen alopesiaan vai johonkin muuhun päänahan sairauteen.

Ihotautilääkäri voi tarjota asianmukaisia tutkimuksia, henkilökohtaista neuvontaa ja tarvittaessa erityisiä hoitoja hiustenlähdön hidastamiseksi tai uudelleenkasvun stimuloimiseksi.