Kuiville ja elottomille hiuksille kotihoito voi olla ratkaiseva tekijä.

Vinkkejä ja niksejä
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

Kiillon menetys, karheat hiukset, hauraat latvat… kuivuus on yleinen ongelma, jota pahentavat päivittäiset tekijät: muotoiluvälineiden lämpö, kova vesi, auringolle altistuminen tai toistuva värjäys. Ennen kuin turvaudut kalliisiin hoitoihin, yksinkertainen ja hyvin dokumentoitu kotihoito voi tuoda todellista parannusta: kookosöljynaamio. Helppokäyttöinen ratkaisu, joka hyödyntää monissa keittiöissä jo löytyvän ainesosan hyötyjä.

Miksi hiukset kuivuvat ja elottomat

Hiuskuitua suojaa ulkokerros, joka tuottaa luonnostaan öljyjä, jotka vastaavat hiusten kiillosta ja joustavuudesta. Kun tämä kerros heikkenee – lämmön, kemiallisten käsittelyjen tai kuivan ympäristön vuoksi – hiukset menettävät kosteutensa. Ne näyttävät sitten kosketettaessa ja silmässä tylsiltä ja niistä tulee alttiimpia katkeilulle ja kaksihaaraisille.

Kookosöljy, luonnollinen liittolainen

Kotitekoisten ratkaisujen joukossa kookosöljy erottuu erityisen tehokkaiden ominaisuuksiensa ansiosta. Se on runsas rasvahappojen, erityisesti lauriinihapon, sekä E-vitamiinin lähde, ja sillä on kyky tunkeutua syvälle hiuskuituun, kun taas monet hoidot vaikuttavat vain pintaan. Rajoittamalla proteiinin menetystä, joka on kuivuuden ja katkeilun pääasiallinen syy, se auttaa palauttamaan vaurioituneiden hiusten kimmoisuuden ja kiillon.

Kuinka levittää naamio

Käyttö on yksinkertaista. Sulata vain kaksi ruokalusikallista kookosöljyä ja levitä se suortuva kerrallaan kuiviin tai hieman kosteisiin hiuksiin, puolivälistä latvoihin. Anna vaikuttaa 20–30 minuuttia – tai jopa yön yli tehokkaampaa hoitoa varten – ennen kuin huuhtelet haalealla vedellä ja lopuksi huuhtelet viileällä vedellä kosteuden säilyttämiseksi.

Tämä kotitekoinen hoitokeino on taloudellinen ja luonnollinen, ja se voi muuttaa kuivien hiusten ulkonäköä. Huomaa kuitenkin, että kookosöljy ei sovi yhtä hyvin jo valmiiksi rasvoittuville hiuksille: on suositeltavaa aloittaa pienellä määrällä hiustesi reaktion tarkkailemiseksi.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Routine beauté naturelle : le guide complet pour des soins simples et efficaces
Article suivant
Comment choisir un parfum qui vous ressemble vraiment

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hän käyttää lusikkaa eyelinerin levittämiseen, ja internet rakastaa lopputulosta.

Entä jos täydellinen työkalu virheettömään rajaukseen löytyisikin jo keittiön laatikosta? Tämä on varmasti kauneusalan sisällöntuottaja Elizabethin (@probbeauty) teoria,...

Ihon suojaaminen: refleksi, jota jotkut ihotautilääkärit pitävät ensisijaisena

Vaikka aurinko on välttämätön elämälle ja tarjoaa lukuisia hyötyjä – D-vitamiinin synteesiä, masennuslääkevaikutusta ja terapeuttista vaikutusta tiettyihin iho-ongelmiin,...

"Women looksmaxxing", nuorten naisten keskuudessa huolestuttava kauneustrendi

Hehku-uutisia, pitkittyneitä ihonhoitorutiineja, pakkomielle "täydellisestä kasvoista"... viime kuukausina uusi sana on vallannut TikTokin ja sosiaalisen median: "women looksmaxxing"....

Yleisiä virheitä, jotka tietämättäsi pahentavat kuivia huulia

Kiristävä tunne, kuiva iho ja epämukavuus: kuivat huulet ovat yksi niistä pienistä arkipäivän vaivoista, joita monet ihmiset kokevat,...

Hiukset rasvoittuvat nopeasti: yleisimmät ja aliarvioiduimmat syyt

Shampoopesu aamulla, tyylikäs poninhäntä illalla: monille tämä on tuttu ja hieman turhauttava tilanne. Miksi hiuksemme rasvoittuvat niin nopeasti,...

Tummat silmänaluset, samea iho, turvonneet kasvot: mitä peili saattaa yrittää meille kertoa

On aamuja, jolloin näkyvämmät tummat silmänaluset, vähemmän säteilevä iho tai hieman turvonnut kasvot voivat nopeasti herättää huomiota. Näiden...