Nämä virheet voivat heikentää aurinkosuojan tehoa

Aurinkovoide on välttämätön auringosta nauttimiseen ja ihon suojaamiseen. Paraskaan tuote ei kuitenkaan voi toimia, jos rutiineihisi hiipii tiettyjä virheitä. Tutustu parhaisiin käytäntöihin aurinkosuojan tehokkuuden ylläpitämiseksi.

Et käytä sitä tarpeeksi

Tämä on yleisin virhe. Pieni voidetippa saattaa tuntua riittävältä, mutta todellisuudessa liian pieni määrä vähentää merkittävästi pullossa ilmoitettua suojaustasoa. Suojaa ihoasi tehokkaasti levittämällä runsas kerros kaikille paljaille alueille . Korvat, niskassa, varpaiden päällä ja jopa huulet unohdetaan usein, vaikka ne ansaitsevat aivan yhtä paljon huomiota kuin kasvot tai käsivarret.

Unohdat levittää sitä uudelleen päivän aikana

Aurinkovoiteen levittäminen vain kerran ennen ulos menoa ei takaa pysyvää suojaa. Hikoilun, uinnin ja vaatteiden tai pyyhkeiden aiheuttaman hankauksen seurauksena tuote menettää tehonsa vähitellen. Paras tapa on levittää sitä uudelleen noin kahden tunnin välein sekä jokaisen uinnin tai fyysisen aktiviteetin jälkeen, vaikka aurinkovoidetta mainostettaisiin vedenkestäväksi.

Aurinkosuojasi on vanhentunut

Kuten kaikilla kosmetiikkatuotteilla, aurinkovoiteella on rajallinen säilyvyysaika. Ajan myötä suojaavat suodattimet voivat menettää tehokkuutensa, varsinkin jos tuubi on säilytetty lämpimässä paikassa tai unohtunut rantakassin pohjalle useiksi kuukausiksi. Ennen käyttöä ota tavaksi tarkistaa sen viimeinen käyttöpäivä ja suositeltu käyttöaika avaamisen jälkeen. Jos aurinkovoiteesi on viime kesältä, on parasta vaihtaa se uuteen optimaalisen suojan varmistamiseksi.

Luuletko pilvien suojelevan sinua

Onko taivas harmaa? Se ei tarkoita, että ihosi olisi turvassa. Suuri osa ultraviolettisäteistä läpäisee pilvet ja saavuttaa ihon, jopa silloin, kun aurinko on matalalla. Aurinkovoiteen käyttö on edelleen välttämätöntä ihon suojaamiseksi koko päivän ajan jopa varjossa tai pilvisinä päivinä.

Luotat pelkästään aurinkovoiteeseen

Aurinkovoide on arvokas liittolainen, mutta se ei korvaa muita suojatoimenpiteitä. Jotta voit nauttia aurinkoisista päivistä täysin siemauksin, yhdistä muutamia yksinkertaisia tapoja: käytä hattua, aurinkolaseja ja suojavaatteita aina kun mahdollista ja etsi varjoisia paikkoja auringonpaisteen huipputuntien aikana. Yhdistämällä nämä tavat oikein levitettyyn aurinkovoiteeseen annat ihollesi kattavamman suojan.

Aurinkovoide on edelleen yksi parhaista tavoista suojata ihoa UV-säteiltä, kunhan sitä käytetään oikein. Runsas levitys, säännöllinen uusintakäyttö, hyväkuntoinen tuote ja muutama lisävaihe ovat kaikki mitä tarvitaan sen tehon maksimoimiseksi. Näin voit nauttia auringosta luottavaisin mielin ja samalla huolehtia ihostasi päivästä toiseen.