Tästä vaaleanpunaisesta pirtelötyylisestä manikyyristä on tulossa kesän trendi.

Vinkkejä ja niksejä
Fabienne Ba.
@meraki_nails_cardiff / Instagram

Uusi manikyyri, joka on jotain pehmeän ja eloisan väliltä, on saapunut käsiin tänä kesänä 2026. "Mansikkapirtelökynsiksi" kutsuttu manikyyri lumoaa kermaisella, hohtavalla pinkillä värillään, joka on saanut inspiraationsa kuuluisasta mansikkapirtelöstä. Tämä minimalistinen trendi asettaa yksinkertaisuuden dramaattisten tehosteiden edelle.

Manikyyri, joka korostaa herkkyyttä

Useiden hienostuneen kynsienkoristelun hallitsemien kausien jälkeen on aika minimalistisemmalle tyylille. "Mansikkapirtelökynnet" erottuvat toisistaan pastellin pinkin ja maitovalkoisen välimaastossa olevalla sävyllään, joka antaa makean ja herkän lopputuloksen. Tavoitteena? Kynnet, joilla on raikas, valoisa ja elegantti ilme. Estetiikka, joka sopii täydellisesti kesän kepeään tunnelmaan.

Väri, joka imartelee kaikkia ihonsävyjä

Yksi tämän sävyn vahvuuksista on sen monipuolisuus. Vaalealle iholle se lisää ripauksen raikkautta. Ruskettuneelle iholle se luo kauniin, hehkuvan kontrastin. Tummemmalla iholla se paljastaa täyden hehkunsa herkän kermaisen lopputuloksen ansiosta. Lyhyesti sanottuna tätä sävyä voi mukauttaa mielialaasi sopivaksi, ihonväristäsi riippumatta.

Salaisuus? Erittäin kiiltävä pinta

Kaiken ratkaisevan ei tee vain väri, vaan myös viimeistely. "Mansikkapirtelökynsissä" on kermainen, hieman peittävä viimeistely, jota korostaa kiiltävä päällyslakka, joka luo aidon pirtelön sileän ja hemmottelevan ilmeen. Kaksi ohutta kynsilakkakerrosta riittää yleensä tämän vaikutelman saavuttamiseksi, edellyttäen, että kynnet on ensin huolellisesti valmisteltu viilaamalla ja kostuttamalla niitä.

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Trendi, joka seuraa minimalismin paluuta

Tämä manikyyri on osa laajempaa trendiä, joka suosii pehmeitä, ajattomia värejä. Voinkeltainen, pastellisävyinen lila, nude pinkki… kesän paletit juhlistavat kirkkaita ja helppokäyttöisiä sävyjä sekä muodissa että kauneudenhoidossa. Ei ole yllättävää, että sosiaalinen media on ollut merkittävässä roolissa tämän trendin suosiossa, josta on tullut yksi tämän hetken jaetuimmista manikyyreistä.

Trendi, ei koskaan velvollisuus

Jos pidät tästä manikyyristä, voit vapaasti ottaa sen käyttöön... tai olla tekemättä. Kynsien lakkaaminen ei ole missään nimessä pakollista, ei kesällä eikä minään muunakaan vuodenaikana. Sukupuolestasi, tavoistasi tai kynsien pituudesta riippumatta sinun ei tarvitse alistua mihinkään paineeseen esitelläksesi oletettavasti "täydellisiä" käsiäsi tai jalkojasi. Manikyyri on esteettinen valinta, ei välttämättömyys. Käsiäsi ja jalkojasi ei tarvitse muuttaa ollakseen kauniita: tee vain sitä, mikä tekee sinut onnelliseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että herkän maitoisen pinkin ja kiiltävän lopputuloksen ansiosta "mansikkapirtelö"-manikyyri erottuu joukosta yhtenä kesän makeimmista trendeistä. Helppokäyttöinen ja ehdottoman minimalistinen manikyyri vetoaa niihin, jotka rakastavat hillittyä tyyliä. Sinun päätettävissäsi on, omaksutko sen... vai jätätkö sen huomiotta. Loppujen lopuksi paras trendi on se, joka saa sinut tuntemaan olosi hyväksi, kynsilakan kanssa tai ilman.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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