"Se ei ole tyylikäs": tämä uusi esteettinen trendi on jakava

Kulmakarvat muokkaavat kasvoja enemmän kuin tajuammekaan. Vuonna 2026 suosituksi on tulossa uusi siluetti: litteä kulmakarva eli suora kulmakarva. Tätä hyvin selkeää linjaa ei kuitenkaan ihailla kaikkialla sosiaalisessa mediassa.

Mikä on litteä kulmakarva?

Litteälle kulmakarvalle on ominaista lähes vaakasuora viiva, jossa on hyvin vähän kaaria keskellä. Toisin kuin perinteinen kulmakarva, joka muodostaa korkeamman kohdan silmien avaamiseksi, se suosii suoraa, ulospäin ulottuvaa viivaa. Julkkikset, kuten amerikkalainen malli Bella Hadid, ovat ottaneet sen käyttöön korostamaan katseensa intensiivisyyttä valokuvauksissa. Amerikkalainen tyttöbändi Katseye, Manon, Sophia ja Daniela käyttävät säännöllisesti lähes suoria kulmakarvoja, jotka vaikuttavat heidän visuaaliseen identiteettiinsä.

Haluttu lopputulos? Kasvot, jotka näyttävät pidemmiltä, ja minimalistinen, moderni ilme. Joillekin litteät kulmakarvat lisäävät myös modernin, joskus lähes androgyynisen sävyn, joka on vastakohta klassisemmille tyyleille. Ne voivat myös tasapainottaa pyöreitä piirteitä tai lieventää raskasta meikkiä terävällä visuaalisella jännityksellä.

Miksi tämä linja jakautuu?

Suosiostaan huolimatta litteä kulmakarva ei sovi kaikille. Sosiaalisessa mediassa jotkut pitävät sitä liian vakavana, lähes karuna tai vähemmän eleganttina kuin perinteistä kulmakarvaa. Tämä keskustelu kuvaa täydellisesti kauneuden subjektiivista luonnetta: se, mikä näyttää joillekin "hienoudelta", voi toisille näyttää "jäykältä". Jokainen kasvot ovat ainutlaatuiset, eikä trendin pitäisi koskaan sanella mitään.

Suorat, kaarevat, paksut vai ohuet kulmakarvat: valinta on sinun.

Litteät kulmakarvat ovat vain yksi vaihtoehto monien joukossa. Voit joko seurata tätä trendiä tai pysyä uskollisena luonnollisille kulmakarvoillesi. Paksut, ohuet, suorat, kaarevat, värilliset tai luonnolliset: kaikki muodot sopivat. Minkään trendin ei pitäisi sanella ulkonäköäsi. Kulmakarvasi ovat osa identiteettiäsi, ja voit muotoilla ne haluamallasi tavalla. Hienostuneisuus ei tule Instagramin tai lehtien sanelemasta linjasta, vaan itsevarmuudesta, jota huokutat pukeutumalla vaatteisiin, jotka saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi.

Lyhyesti sanottuna litteät kulmakarvat näyttävät trendikkäiltä, mutta niitä ei voi sokeasti noudattaa. Tärkeintä on löytää oma tasapaino ja tehdä kulmakarvoista persoonallisuutesi heijastus. Trendit kehittyvät, ja vain sinä voit päättää, mikä saa sinut tuntemaan olosi kauniiksi ja itsevarmaksi.