Hatut ja hiustenlähtö: faktan ja fiktion erottaminen

Talvella lempihattusi pitää sinut mukavan lämpimänä... mutta joskus kuulee sanottavan, että se voi vahingoittaa hiuksiasi tai jopa aiheuttaa niiden irtoamisen. Pitääkö sinun valita mukavuuden ja hiusten terveyden välillä? Hyviä uutisia: lääketieteellinen yhteisö on puhunut, ja hiuksesi voivat hengittää... helpotuksesta.

Hatun myytti "kaljuuntumisen aiheuttajana"

Olet luultavasti kuullut, että lippiksen käyttäminen tekee hiuksista kaljuuntuvat. Tämä miehiin pitkään yhdistetty väärinkäsitys on nyt levinnyt myös naisiin talven saapuessa: onko lippis hattu pahasta hiuksillesi? Elithair-klinikan mukaan vastaus on selvä: ei, lippis ei aiheuta hiustenlähtöä. Hiustenlähtö liittyy ensisijaisesti geneettisiin, hormonaalisiin ja ravitsemuksellisiin tekijöihin. Toisin sanoen, ei lippis, huivi tai takki määrää hiustesi kohtaloa. Joten voit nauttia talviasusteistasi ilman syyllisyyttä tai pelkoa hiustesi tiheydestä.

Mitä hattu voi (harvoin) aiheuttaa

Vaikka hatut eivät ole vastuussa hiustenlähdöstä, ne voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa lievää epämukavuutta. Yhdessä Instagram-julkaisussaan Elithair-klinikka selittää, että jos hattua käytetään erittäin tiukasti ja pitkiä aikoja, se voi johtaa vetohiustenlähtöön eli hiusten pinnalliseen katkeiluun. Tämä on kuitenkin harvinaista ja vaikuttaa pääasiassa tapauksiin, joissa hiuspohjaan kohdistuu toistuvaa kitkaa tai liiallista jännitystä.

Lyhyesti sanottuna: ongelma ei ole itse hattu, vaan se, miten sitä käytetään. Hyvin istuva, mukava ja puristamaton hattu sopii täydellisesti päänahkaasi ja hiuksiisi.

Hygienia: paras hiusliittolaisesi

Hatun käyttöön liittyvä todellinen riski liittyy enemmän hygieniaan kuin hiustenlähtöön. Hikoilu, pysähtynyt kosteus ja talirauhasten kertyminen voivat ärsyttää päänahkaa ja aiheuttaa kutinaa, tulehdusta tai harvinaisissa tapauksissa follikuliittia.

Tämän välttämiseksi on suositeltavaa pestä pipo vähintään kerran viikossa, jos käytät sitä päivittäin. Satunnaisemmassa käytössä riittää, että peset sen 3–5 käyntikerran välein tai heti, kun se on joutunut kosketuksiin hien kanssa. Jos sinulla on rasvoittuvat hiukset tai hikoilet paljon, useammin tapahtuva pesu on erityisen hyödyllistä päänahan terveyden ja hiustesi kauneuden ylläpitämiseksi.

Oikean materiaalin valitseminen hiusten hemmotteluun

Kaikki kankaat eivät ole samanlaisia hiustenhoidossa. Pehmeät ja sileät materiaalit ovat parhaita liittolaisia kitkan minimoimiseksi ja hiuskuidun säilyttämiseksi. Silkkiä, satiinia tai tiettyjä hienoja, hyvin neulottuja villakankaita suositellaan erityisesti. Puuvilla voi myös sopia jokapäiväiseen käyttöön, mutta se imee kosteutta ja on hieman karheampaa, erityisesti hienoille, kuiville tai kiharille hiuksille. Jos haluat todella hemmotella hiuksiasi, valitse hengittäviä ja mukavia kankaita, jotka kunnioittavat sekä päänahkaa että tyyliäsi.

Lyhyesti sanottuna voit jatkaa suosikkihattusi käyttöä täysin mielenrauhalla. Oikein valittuina, hoidettuina ja käytettyinä ne eivät vahingoita päänahkaa tai hiustesi tiheyttä. Hiuksesi pysyvät kauniina ja juhlan arvoisina, niin talvella kuin kesälläkin.