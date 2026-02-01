Search here...

Hatut ja hiustenlähtö: faktan ja fiktion erottaminen

Vinkkejä ja niksejä
Margaux L.
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio/Pexels

Talvella lempihattusi pitää sinut mukavan lämpimänä... mutta joskus kuulee sanottavan, että se voi vahingoittaa hiuksiasi tai jopa aiheuttaa niiden irtoamisen. Pitääkö sinun valita mukavuuden ja hiusten terveyden välillä? Hyviä uutisia: lääketieteellinen yhteisö on puhunut, ja hiuksesi voivat hengittää... helpotuksesta.

Hatun myytti "kaljuuntumisen aiheuttajana"

Olet luultavasti kuullut, että lippiksen käyttäminen tekee hiuksista kaljuuntuvat. Tämä miehiin pitkään yhdistetty väärinkäsitys on nyt levinnyt myös naisiin talven saapuessa: onko lippis hattu pahasta hiuksillesi? Elithair-klinikan mukaan vastaus on selvä: ei, lippis ei aiheuta hiustenlähtöä. Hiustenlähtö liittyy ensisijaisesti geneettisiin, hormonaalisiin ja ravitsemuksellisiin tekijöihin. Toisin sanoen, ei lippis, huivi tai takki määrää hiustesi kohtaloa. Joten voit nauttia talviasusteistasi ilman syyllisyyttä tai pelkoa hiustesi tiheydestä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Elithair Francen (@elithair.fr) jakama julkaisu

Mitä hattu voi (harvoin) aiheuttaa

Vaikka hatut eivät ole vastuussa hiustenlähdöstä, ne voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa lievää epämukavuutta. Yhdessä Instagram-julkaisussaan Elithair-klinikka selittää, että jos hattua käytetään erittäin tiukasti ja pitkiä aikoja, se voi johtaa vetohiustenlähtöön eli hiusten pinnalliseen katkeiluun. Tämä on kuitenkin harvinaista ja vaikuttaa pääasiassa tapauksiin, joissa hiuspohjaan kohdistuu toistuvaa kitkaa tai liiallista jännitystä.

Lyhyesti sanottuna: ongelma ei ole itse hattu, vaan se, miten sitä käytetään. Hyvin istuva, mukava ja puristamaton hattu sopii täydellisesti päänahkaasi ja hiuksiisi.

Hygienia: paras hiusliittolaisesi

Hatun käyttöön liittyvä todellinen riski liittyy enemmän hygieniaan kuin hiustenlähtöön. Hikoilu, pysähtynyt kosteus ja talirauhasten kertyminen voivat ärsyttää päänahkaa ja aiheuttaa kutinaa, tulehdusta tai harvinaisissa tapauksissa follikuliittia.

Tämän välttämiseksi on suositeltavaa pestä pipo vähintään kerran viikossa, jos käytät sitä päivittäin. Satunnaisemmassa käytössä riittää, että peset sen 3–5 käyntikerran välein tai heti, kun se on joutunut kosketuksiin hien kanssa. Jos sinulla on rasvoittuvat hiukset tai hikoilet paljon, useammin tapahtuva pesu on erityisen hyödyllistä päänahan terveyden ja hiustesi kauneuden ylläpitämiseksi.

Oikean materiaalin valitseminen hiusten hemmotteluun

Kaikki kankaat eivät ole samanlaisia hiustenhoidossa. Pehmeät ja sileät materiaalit ovat parhaita liittolaisia kitkan minimoimiseksi ja hiuskuidun säilyttämiseksi. Silkkiä, satiinia tai tiettyjä hienoja, hyvin neulottuja villakankaita suositellaan erityisesti. Puuvilla voi myös sopia jokapäiväiseen käyttöön, mutta se imee kosteutta ja on hieman karheampaa, erityisesti hienoille, kuiville tai kiharille hiuksille. Jos haluat todella hemmotella hiuksiasi, valitse hengittäviä ja mukavia kankaita, jotka kunnioittavat sekä päänahkaa että tyyliäsi.

Lyhyesti sanottuna voit jatkaa suosikkihattusi käyttöä täysin mielenrauhalla. Oikein valittuina, hoidettuina ja käytettyinä ne eivät vahingoita päänahkaa tai hiustesi tiheyttä. Hiuksesi pysyvät kauniina ja juhlan arvoisina, niin talvella kuin kesälläkin.

Margaux L.
Margaux L.
Olen henkilö, jolla on monipuoliset kiinnostuksen kohteet, kirjoitan monista eri aiheista ja olen intohimoinen sisustussuunnittelusta, muodista ja televisiosarjoista. Rakkauteni kirjoittamiseen ajaa minua tutkimaan eri alueita, olipa kyse sitten henkilökohtaisten pohdintojen jakamisesta, tyylivinkkien antamisesta tai suosikkiohjelmieni arvostelujen jakamisesta.
Article précédent
Face au stress, gummies et rituels doux pour apaiser le quotidien

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hiustenpesu: mitä ihotautilääkäri suosittelee pesutiheyden suhteen

Koska ihanteellinen tiheys vaihtelee hiustyypin, fyysisen aktiivisuustason, muotoilutuotteiden käytön ja jopa genetiikan mukaan, tässä on erilaisia tapoja ylläpitää...

Halo-silmät: meikkitekniikka silmäluomien korostamiseen

Meikki on ennen kaikkea leikkikenttä, tila ilmaisulle ja nautinnolle. Iästäsi, piirteistäsi tai mielialastasi riippumatta sinulla on oikeus kokeilla,...

Yksinkertainen tekniikka, joka saa tuoksun kestämään aamusta iltaan

Laitatko hajuvettä aamulla, mutta keskipäivään mennessä ihollasi on enää hento tuoksu? Tämä on monien yhteinen turhauttava kokemus. Jopa...

Tämä ranskalainen hajuvesi, joka on saanut Yuka-sivustolla arvosanan 100/100, on lumoava koostumuksensa ansiosta.

Tämä ranskalainen tuoksu on sensaatiomainen täydellisen 100/100-pistemäärän ansiosta Yuka-testissä ja sen moitteettoman tuoksun ansiosta, joka tuo mieleen puhtaat...

Tämä selittää "huonon ihonvärin" herätessä, jopa hyvien yöunien jälkeen.

Olet nukkunut kylläsi etkä ole räpäyttänyt silmääsikään koko yönä. Silti kasvosi kertovat toisenlaisen tarinan, kun katsot peiliin, ja...

"Tukestat ihosi": meikkitaiteilijan varoitus tästä yleisestä tuotteesta

Meikinkiinnityssuihketta, jota on pitkään ylistetty sen kyvystä kiinnittää meikkiä, kyseenalaistaa nyt useita palkintoja voittanut meikkitaiteilija Nyssa Green. Hänen...

© 2025 The Body Optimist