"Zombie filler": tämä trendikäs esteettinen ilmiö, joka aiheuttaa kiistoja

Naila T.
Photo d'illustration : fahri tokcan / Pexels

Sosiaalisessa mediassa laajalti levinnyt termi "zombie filler" on yhtä kiehtova kuin huolestuttavakin. Joissakin sisällöissä väitetään, että se on "tekniikka, jossa ruumiin rasvaa käytetään kasvojen ulkonäön muuttamiseen".

Sosiaalisen median vahvistama huhu

Termiä "zombie filler" käytetään pääasiassa verkossa (Instagram, TikTok) herättämään kohinaa tai luomaan sensaatiota. Useat viraalipostaukset yhdistävät tämän termin ajatukseen ihmiskudoksesta valmistetuista tuotteista. Nämä väitteet eivät kuitenkaan perustu mihinkään tunnustettuun lääketieteelliseen näyttöön.

Plastiikkakirurgian ja ihotautiopin ammattijärjestöt eivät mainitse mitään standardoituja tekniikoita ruumiinrasvan käyttämiseksi kosmeettisissa toimenpiteissä. Asiantuntijat korostavat, että "lääketieteellisiä käytäntöjä säännellään tiukasti turvallisuus-, eettisyys- ja käytettyjen tuotteiden jäljitettävyysstandardeilla". Tietyn sisällön viraaliluonne voi edistää epätarkan tai kontekstista irtautuneen tiedon leviämistä, mikä selittää luotettaviin tieteellisiin lähteisiin turvautumisen tärkeyden.

Mitä aineita kosmeettisissa lääkkeissä oikeastaan käytetään?

Nykyään käytettävät "täyteaineet" perustuvat pääasiassa tunnettuihin ja tutkittuihin aineisiin, kuten hyaluronihappoon, jota esiintyy luonnostaan elimistössä, tai autologiseen rasvaan eli potilaan omasta kehosta tietyissä erityistoimenpiteissä otettuun rasvaan.

Näitä tekniikoita on käytetty useiden vuosien ajan säännellyssä lääketieteellisessä kehyksessä. Terveysviranomaiset asettavat tiukkoja protokollia potilasturvallisuuden ja käytettyjen tuotteiden laadun takaamiseksi. Yksikään tunnustettu tieteellinen organisaatio ei mainitse kuolleiden henkilöiden kudosten käyttöä rutiininomaisiin kosmeettisiin tarkoituksiin.

@le_progres_ Yhdysvalloissa on syntymässä yllättävä uusi kosmeettisen kirurgian menetelmä. Siinä ruiskutetaan suoraan kuolleilta kerättyä rasvaa. Vaikka tämäntyyppistä rasvansiirtoa käytetään jo rekonstruktiivisessa kirurgiassa, erityisesti palovammojen hoidossa, tämä on ensimmäinen kerta puhtaasti kosmeettisella alalla. Ranskassa tämä käytäntö on kielletty. #ebrainfo #kirurgia #kosmetiikka #usa #stayinformedontiktok ♬ Alkuperäinen ääni - Le Progrès

Miksi tämä termi herättää niin paljon reaktioita?

Termin "zombie filler" suosio johtuu osittain sen järkyttävästä luonteesta, joka helpottaa sen leviämistä sosiaalisen median alustoilla. Joissakin sisällöissä käytetään tarkoituksella ahdistusta aiheuttavaa sanastoa huomion herättämiseksi, eikä se välttämättä heijasta lääketieteellistä todellisuutta.

Tämä ilmiö korostaa laajempaa ongelmaa: yleisön vaikeutta erottaa luotettavaa tietoa sensaatiohakuisesta sisällöstä digitaalisessa ympäristössä, jossa viraalisuus usein menee tieteellisen tarkkuuden edelle. Asiantuntijat suosittelevat lähteiden tarkistamista ja pätevien ammattilaisten konsultointia ennen lääketieteellisten käytäntöjen määrittelyä.

Termi "zombie filler" havainnollistaa, kuinka tietyt viraaliset ilmentymät voivat herättää huolta ilman, että ne perustuvat vakiintuneeseen tieteelliseen näyttöön. Tähän mennessä ei ole luotettavaa tietoa, joka vahvistaisi ruumiinrasvaa käyttävän kosmeettisen tekniikan olemassaolon. Tämä tilanne korostaa tunnustettujen lääketieteellisten tietolähteiden priorisoinnin tärkeyttä, jotta voidaan ymmärtää paremmin todellisia käytäntöjä ja välttää harhaanjohtavan tiedon leviäminen.

Analysoin yhteiskunnallisia trendejä, jotka muokkaavat kehojamme, identiteettiämme ja suhdettamme maailmaan. Minua ajaa eteenpäin pyrkimys ymmärtää, miten normit kehittyvät ja muuttuvat elämässämme, ja miten sukupuolta, mielenterveyttä ja minäkuvaa koskevat keskustelut läpäisevät arjen.
