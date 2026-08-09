"Puretut huulet" ovat nousemassa syksyn 2026 kauneustrendiksi.

Unohda ultratarkat ääriviivat ja moitteettomasti piirretyt huulet: "purettujen huulten" trendi syleilee epätarkkuutta, hajaväriä ja sitä hieman epätäydellistä ilmettä, joka tekee siitä niin viehättävän.

Purrettu suu, josta tuli maailmanlaajuinen ilmiö

Tämän englanninkielisen nimen takana piilee selkeästi ranskalainen idea: "bitten lip". Periaate? Antaa huulille ripaus väriä, aivan kuin olisit juuri puraissut mehukasta hedelmää, pyrkimättä kuitenkaan täydellisesti määriteltyyn lopputulokseen. Tämä estetiikka ei ole täysin uusi. Se on osa pitkää ranskalaista kauneusperinnettä, jossa värikäs, mutta hienovaraisesti levitetty huulipuna on aina ollut suosittu. Englanninkielisten sisällöntuottajien omaksuma ja laajalti suosituksi tullut huulipuna on nyt kaikkialla ja siitä on tulossa yksi syksyn 2026 suosituimmista meikkityyleistä.

"Puretut huulet" vai hämärtyneet huulet: mikä on ero?

Ensi silmäyksellä nämä kaksi trendiä saattavat vaikuttaa samankaltaisilta. Molemmissa tapauksissa huulten muoto menettää graafisen terävyytensä ja antaa tilaa pehmeämmälle ilmeelle. Toteutus ei kuitenkaan ole aivan sama.

Klassisessa sumeassa efektissä väri leviää yleensä melko tasaisesti koko suuhun.

”Purettujen huulten” saavuttamiseksi liukuvärjäys on avainasemassa: sävy on intensiivisempi keskellä ja vaalenee sitten vähitellen reunoja kohti. Erityisesti korealaisista meikkitekniikoista inspiraationsa saanut menetelmä luo kauniin volyymin tunteen ilman tarkkaa huulten muotoilua. Tulos: eloisa, raikas ja tarkoituksella ”epätäydellinen” huulipuna.

Syksyyn täydellisesti sopivat värit

Tämä kausi näyttää olevan suunniteltu juuri tätä trendiä varten. Punaisten marjojen inspiroimat sävyt ovat luonnollisesti keskipisteessä: vadelma, karhunvatukka, hieman pehmennetty luumu… unohtamatta lämpimiä ruskeita ja hillitympiä punaisia. Nämä syvät sävyt sopivat erityisen hyvin syksyisiin lookkeihin ja niitä voi helposti säätää halutun intensiteetin saavuttamiseksi. Ja hyviä uutisia vaivattoman meikin ystäville: tässä ei tarvitse metsästää pienintäkään epätäydellisyyttä. Vaikutelma on tarkoituksella hajautettu, joten päivän mittaan haalistuva väri voi jopa lisätä lopputuloksen viehätystä.

Miten saada "puremaiset huulet" kolmessa vaiheessa?

Ensinnäkin, valmistele huulesi. Hellävarainen kuorinta ja sen jälkeen ravitseva huulivoide tasoittavat pinnan ja estävät värin tarttumisen kuiviin kohtiin, jotka ovat erityisen yleisiä lämpötilan laskiessa. Levitä sitten väriä huulten keskelle. Sitä ei tarvitse levittää kaikkialle: liukuväri tekee työnsä.

Häivytä tuotetta varovasti sormella ulospäin vähitellen saadaksesi asteittaisen siirtymän. Viimeinen silaus: hieman huulirasvaa huulten keskelle mukavuuden ja erottelun aikaansaamiseksi. Huulipunat, sävytetyt huulirasvat ja kermaiset, helposti häivytettävät huultenrajauskynät sopivat erityisen hyvin tähän tekniikkaan.

Trendi, joka sopii kaikille suulle

Toinen hyvä uutinen on, että "puretut huulet" eivät rajoitu tiettyyn huulten muotoon. Trendi toimii myös kauniisti minimalistisen meikin kanssa: hehkuva iho, hillityt silmät ja hienovaraisesti väritetyt huulet. Mikään ei tietenkään estä sinua tehostamasta tai mukauttamasta sitä makusi mukaan.

Mitä jos et seuraisi häntä?

Ehkä tärkeintä on muistaa, että kauneustrendi on ehdotus, ei koskaan velvoite. Voit kokeilla "purrettuja huulia", muokata niitä, tulkita niitä uudelleen... tai vain katsella niiden ohi. Voit myös päättää olla meikkaamatta ollenkaan. Olitpa sitten 20, 40, 60 tai vanhempi, sukupuolestasi riippumatta, kasvoillasi ei ole mitään todistettavaa. Meikki voi olla leikkikenttä, ilo, tapa tai ei ollenkaan.

Ja lopuksi, "puremahuulet" ovat saattaneet löytää parhaan argumenttinsa juuri tästä: ne kannustavat vähemmän kontrolloimaan ulkonäköään ja leikittelemään väreillä pyrkimättä täydellisyyteen.