Nämä 3 meikkivirhettä voivat olla syynä ihon "kakkumaiseen" ilmeeseen

Meikkaat huolellisesti aamulla, mutta muutaman tunnin kuluttua ihosi näyttää paksummalta ja epätasaisemmalta, ja meikkivoide korostaa tiettyjä alueita? Älä huoli, se ei ole väistämätöntä. Vaikka meikki luonnollisesti muuttuu päivän aikana, muutamat tavat voivat korostaa tätä "kakkumaista" vaikutelmaa. Hyvä uutinen on, että ne on helppo korjata.

Ensinnäkin tärkeä huomio: ihosi on elossa

Ennen kuin tunnet syyllisyyttä tai kyseenalaistat suosikkimeikkivoiteesi, pidä mielessä yksi asia: on täysin normaalia, että meikki muuttuu päivän aikana. Ihosi ei ole Photoshop-suodatin eikä elokuvahahmon iho. Se on elossa, se tuottaa talia, se kuivuu, se hymyilee, se puhuu... ja meikki seuraa luonnollisesti näitä muutoksia.

Ellet kerrosta ihoasi erittäin hyvin sitovien tuotteiden kanssa, on mahdotonta ylläpitää täydellisen sileää ihoa koko päivän. Muutamalla niksillä voit kuitenkin estää meikin rypistymisen tai raskaaksi tulemisen. Ensimmäinen on valita ihosi tarpeisiin sopivat tuotteet. Tämä on virheettömän lopputuloksen perusta.

Virhe nro 1: Nesteytyksen laiminlyönti

Tämä on luultavasti yleisin virhe. Kun iho ei ole kosteutettu, sen pinnalle ilmestyy pieniä kuivia läiskiä. Meikkivoide tarttuu sitten epätasaisesti näihin läiskiin ja muodostaa paakkuja, erityisesti nenän tai leuan ympärille.

Paras lähestymistapa? Levitä ihollesi sopivaa kosteusvoidetta ennen meikin levittämistä ja odota kaksi tai kolme minuuttia. Tämä lyhyt odotusaika antaa kosteusvoiteelle aikaa imeytyä kunnolla. Jos levität meikkivoiteen heti, koostumus voi sekoittua, mikä voi heikentää sen pysyvyyttä ja viimeistelyä.

Virhe nro 2: Yritetään peittää kaikki useammilla tuotteilla

Kun iho punoittaa tai siinä on finni, on houkuttelevaa levittää ensin kerros meikkivoidetta ja sitten hieman peitevoidetta ennen kuin kiinnittää kaiken puuterilla. Usein juuri tämä antaa iholle paksun, "kakkumaisen" ilmeen.

Tehokkaampi tekniikka on levittää meikkivoidetta ohut kerros kaikkialle kasvoille ja korostaa sitten vain niitä alueita, jotka sitä todella tarvitsevat. Taputtelemalla tuotetta kevyesti levittämisen sijaan, koostumus sulautuu ihoon paljon luonnollisemmin.

Virhe nro 3: Koko kasvojen puuterointi

Puuteri on erinomainen liittolainen… edellyttäen, että sitä käytetään säästeliäästi. Sen levittäminen poskille tai silmien alle silloin, kun sitä ei tarvita, voi luoda kuivemman ilmeen ja korostaa hienoja juonteita tai luonnollisia ihon ryppyjä.

Ihannetapauksessa puuteria kannattaa käyttää alueille, jotka kiiltävät helposti, kuten T-alueelle (otsa, nenä ja leuka). Levitä tuotetta ohuella sumulla suurella, kevyellä siveltimellä sen sijaan, että painaisit puuteria suurella määrällä kasvoillesi.

Miten korjata "kakkumainen" efekti muutamassa minuutissa?

Jos meikkisi on jo alkanut rypistyä, ei tarvitse aloittaa alusta. Muutama suihkaus vettä suihkepullosta turvallisen etäisyyden päästä voi palauttaa tuotteen kimmoisuuden. Taputtele sitten ihoasi varovasti hieman kostealla sienellä meikin häivyttämiseksi. Tärkeintä on välttää hankausta: kevyt paine riittää luonnollisemman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yksityiskohdat, joita emme aina ajattele

Siveltimillä ja sienillä on aivan yhtä tärkeä rooli kuin käytettävillä tuotteilla. Kun ne ovat meikkijäämien peitossa, ne levittävät tuotetta epätasaisemmin ja voivat johtaa paakkuuntumiseen tai juonteisiin. Niiden puhdistaminen kerran viikossa riittää yleensä tasaisemman levityksen ylläpitämiseen.

"Kakkumainen" efekti johtuu harvoin meikkivoiteesta itsestään. Se riippuu ensisijaisesti ihon valmistelusta, levitetyn tuotteen määrästä ja siitä, miten kutakin koostumusta käytetään. Kosteuttamalla ihoa, suosimalla ohuita kerroksia ja kohdistamalla tuotteita vain tarvittaviin kohtiin maksimoit mahdollisuutesi nauttia säteilevästä ihosta pidempään... samalla kun annat ihosi hengittää luonnollisesti.