Nämä meikkitrendit tulevat olemaan syksyn 2026 sensaatio

Meikki
Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Sánchez / Unsplash

Useiden kausien jälkeen, jolloin hillitty meikki oli vallitsevana, syksy 2026 lupaa olla rohkeampi. New Yorkin, Lontoon, Milanon ja Pariisin muotinäytökset esittelivät ilmeikkäitä lookeja, jotka antavat ihon silti hengittää. Paljon inspiraatiota löytääksesi uusia tapoja pitää hauskaa meikilläsi, mielialaasi sopivaksi.

Smoky eye tekee paluun

Syksyllä 2026 silmiä koristavat syvät, hienovaraisesti häivytetyt sävyt. Jää hyvästit ultragraafisille linjoille: smoky eyes -meikki on häivytetty intensiivisen mutta joustavamman ja käyttökelpoisemman lopputuloksen saavuttamiseksi. Toinenkin variaatio kiehtoo kauneudenharrastajia: tarkoituksella epätarkka eyeliner-efekti, joka antaa rokkaavan ja rennon tunnelman pyrkimättä täydellisyyteen. Tavoitteena ei ole saavuttaa virheetöntä, millimetrin tarkkuudella täydellistä meikkiä, vaan luoda persoonallinen ilme.

@lugamur Selenan ikonisen smokey eye -meikin luominen uudelleen 🖤 Olin unohtanut kuinka hyvä vuoden 2016 meikki oli #smokeyeyes #selenagomez #2016meikki #fyp #lugamur ♬ Sydän haluaa mitä se haluaa - Selena Gomez

Poskipunaa käytetään esteettä

Poskipuna tekee paluun kauneusrutiineihin. Tällä kertaa se ei enää rajoitu kevyeen kosketukseen poskipäiden kanssa: sitä levitetään runsaasti poskille ja joskus jopa nenänvarteen asti, jotta saadaan aikaan terve hehku, joka on saanut inspiraationsa luonnollisen ruusuisista poskista. Kermaiset koostumukset ja vadelman, luumun tai pinkin sävyt hallitsevat trendiä. Myös "poskipunan drapeeraus", jossa väriä häivytetään ylöspäin kohti ohimoita, lisää kasvoille ulottuvuutta hienovaraisesti. Tulos: hehkuva ja raikas iho vain muutamalla vedolla.

@smv.ziobro punastumissokeus 🩷 #scandi #tukholma #glowyskin #meikki #lipsync ♬ devut - faith

Huulet omaksuvat syviä sävyjä

Huulille sopivat täyteläiset värit, kuten viininpunainen, luumunpunainen tai häränverenpunaiset sävyt. Täydellisesti rajatuista punaisista poiketen trendi suosii sumennettua efektiä, ikään kuin huulet olisivat hienovaraisesti sävytettyjä. Tämä pehmeämpi viimeistely tarjoaa elegantin ja modernin ilmeen ja on samalla helpompi käyttää joka päivä. Kaunis tapa uskaltaa käyttää tummia sävyjä ilman äärimmäisen tarkkaa rajausta.

@patmcgrathlabsofficial VIEHÄTTELYÄ PUNSANRUSKEA ✨💄💋 Luo täydellinen syyshuulipuna Dramatique Mega Lip Pencilillä sävyssä 'NUDE OASIS'. Tämä runsaspigmenttinen neutraali punertava huulipuna on helppokäyttöinen ja antaa upean mattapintaisen lopputuloksen, jota on mukava käyttää. Suukkoja! ✨💄💋

♬ LÖYTÄJÄN MAKSU - Lord Sko

Säteilevä iho ennen kaikkea

Jos kaikille näille trendeille on jokin yhteinen tekijä, se on ihonväri. Meikkinäytökset vahvistivat halun säilyttää hehkuvan ihonsävyn kevyellä viimeistelyllä, joka antaa ihon luonnollisen rakenteen näkyä. Ajatuksena on korostaa yhtä meikkielementtiä – silmiä, poskia tai huulia – ja pitää muut hillitympinä. Tämä tasapaino tekee näiden lookien personoinnista omaan tyyliin sopivaa helppoa.

Lopuksi on syytä selventää, että nämä trendit ovat ensisijaisesti ehdotuksia meikin kokeilemiseen ja hauskanpitoon. Niitä ei ole pakko seurata tai edes käyttää meikkiä ollenkaan. Rakastitpa sitten koko kasvojen meikkiä joka päivä, mieluummin käytät sitä vain satunnaisesti tai yksinkertaisesti tunnet olosi hyväksi ilman meikkiä, kaikki lähestymistavat ovat päteviä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Näin valitset meikkivoiteen ihotyyppisi mukaan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Näin valitset meikkivoiteen ihotyyppisi mukaan

Meikkivoide ei ole pakollinen. Halusitpa sitten virheettömän ihon tai annat ihosi hengittää, ei ole olemassa ehdottomia sääntöjä. Jos...

Tämä vaihe ennen meikin levittämistä on tärkeä paremman pidon saavuttamiseksi.

Jo ennen kuin edes otat siveltimet esiin, yksi yksinkertainen askel voi muuttaa kaiken. Ja hyvä uutinen on: se...

Tämä minimalistinen manikyyri on nousemassa kauden trendiksi.

Ohi ovat ne ajat, jolloin kynnet olivat täynnä kuvioita, värejä tai hienostuneita yksityiskohtia: tällä kaudella yksinkertaisuus on keskipisteessä....

Nämä virheet estäisivät peitevoidetta tarttumasta kunnolla.

Peitevoide on monien suosikkituote, mutta se joskus peittyy juonteisiin tai haalistuu jo kauan ennen päivän päättymistä. Usein muutama...

Huulipunan värit, jotka kirkastavat kasvojasi tänä syksynä 2026

Joka syksy tuo mukanaan uusia kauneusinspiraatioita, eikä vuosi 2026 ole poikkeus. Tällä kaudella huulipunat ovat täynnä lämpimiä, syviä...

Nämä festivaaleilla bongatut meikkivinkit inspiroivat nyt arkea

Festivaaleilla koristelemme silmiämme kohotetuilla strasseilla, kokeilemme värikkäitä luomivärejä, joihin meikkisiveltimet eivät ole aiemmin koskeneet, ja käytämme runsaasti glitteriä....