Drag queenien salainen temppu lumoavan katseen saamiseksi

Ylellisistä meikeistään ja liioitelluista piirteistään tunnettuja drag-kuningattaria käytetään harvoin esimerkkeinä kauneudenhoidosta. Liian usein heidät leimataan "maalipurkeiksi" tai "kabaree-klovneiksi", mutta heillä on silti tekniikoita, jotka meikkitaiteilijat mieluummin pitävät salassa. Tässä on avain heidän muodonmuutokseensa, joka muuttaa spontaanisti heidän ulkonäköään ja imartelee heidän silmiään kauniisti.

Yksinkertainen, hyvin sijoitettu kynänveto silmien avaamiseksi

Värikkäällä luomivärillä täytetyt silmät, vahanukkien kaltaiset XXL-ripset, muotoilulla muotoiltu iho, tekopyhän pyöreä suu, jota koristavat... Drag queenit, jotka ovat sanan diva ruumiillistuma, radikaaleimman glamourin personifikaatio, luovat taidetta luomivärillä, kiillolla ja poskipunalla . He ovat tavallaan kauneuden Van Goghit: taiteilijoita, joita joskus ymmärretään väärin, mutta usein ihaillaan.

Drag queenit eivät ole varsinaisesti suurimpia esteettisiä ikoneja. Silti heillä on varmasti enemmän tietoa kuin internetin itseään siisteiksi julistavilla tytöillä. Tarkoituksena ei tietenkään ole kopioida heidän maksimalistisia ja hillittömiä lava-asujaan täysin, ellei kyseessä ole naamiaisjuhlat. Ei, tavoitteena on oppia heidän fyysisestä muodonmuutoksestaan.

Valaisevassa videossa @makeupbykardiblac -tilin Kardi Blac opettaa meille kissamaisen, hypnoottisen ja salaperäisen katseen perusteet. Sen sijaan, että meikkitaiteilija piirtäisi vain viivan ripsirajaan ja luoisi vilauksen silmän ulkonurkkaan, hän aloittaa piirtämällä nude-viivan lähelle vesirajaa, alaripsirajaa pitkin. Ja juuri tämä yksityiskohta tekee kaiken eron. Sen lisäksi, että tämä siveltimenveto määrittelee meikin selkeästi ja tarjoaa ohjausviivan, se kirkastaa silmiä välittömästi. Kulmikkaalla siveltimellä korostuksen mestari luo mustalla rajauskynällä viivan, joka ulottuu silmän sisänurkasta ohimon sisänurkkaan.

Helppo ja edullinen opetusohjelma

Toisin kuin jotkut monimutkaiset muotoiluharjoitukset, tämä on helppokäyttöinen ja ulottuvilla jopa vähiten kokeneille. Koska kauneustulostinta ei vielä ole olemassa (paitsi ehkä jossain Black Mirror -jaksossa), voimme ottaa inspiraatiota drag-kuningattareilta ja viimeistellä muodonmuutoksemme peilin edessä. Voimme käyttää teipinpalaa tahrojen välttämiseksi, mutta loogisesti ajatellen tämä tutoriaali ei pitäisi epäonnistua. Lisäksi sen etuna on edullisuus: se vaatii vain välttämättömän määrän. Tarvitset vain vaalean ja tummemman luomivärin.

Vaikka drag-meikissä saattaa olla burleskihenkinen leima, se on todellisuudessa täydellisesti hallittu. Jokainen ele on huomattavan tarkka. Tämä ei ole yllätys, sillä drag-esiintyjät pitävät kasvojaan tyhjänä kankaana, joka täytetään, eivätkä luonnoksena, jota korjataan. Heidän värikkään julkisivunsa takana piilee aito luova sielu ja syvä kaipuu yksilöllisyyteen.

Muita vinkkejä drag queeneiltä loistamiseen

Drag queeneilla on meille paljon opetettavaa. Kardi Blac antaa Instagram-sivullaan kurkistuksen kulissien taakse ja jakaa pieniä vinkkejä, joita edes kaikkein omistautuneimmat kauneusaddiktit eivät tiedä. Esimerkiksi huulikiillon sijaan meikkitaiteilija suosittelee kaksivaikutteista huuliöljyä, joka on silkkisempää ja miellyttävämpää. Ja rajauksen hän aloittaa alaripsien tyvestä, ei suoraan silmäluomelta.

Drag queenit eivät ole vain "naamioituneita ihmisiä" tai "naiseiksi pukeutuneita miehiä"; he ovat ulkonäön mestareita. Mutta ennen kaikkea he ovat parhaita kauneusneuvojiamme. Etsimmepä sitten juhlameikkiä tai arkimeikkiä, drag queenit tarjoavat täydelliset ratkaisut.