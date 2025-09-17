Le secret le mieux gardé des makeup artists et il ne coûte que 15€

La mallette des makeup artists recèle de trésors cosmétiques méconnus du grand public. Ces professionnels du maquillage, qui exercent leur art à même la peau, ont d’ailleurs un produit fétiche dans leur vanity. Versatile, il rend le maquillage waterproof, ressuscite de vieux liners défraîchis et fixe le rouge à lèvres pour un rendu sans transfert. Autant vous le dire : il est à la base de toutes les mises en beauté de stars et il est disponible à prix mini !

Un produit “caméléon” que tous les makeup artists ont !

Les makeup artists ont toute une artillerie de produits cosmétiques dans leur trousse XXL et il y en a un qu’ils dégainent à chaque occasion, que ce soit avant un shooting en studio ou un tournage de cinéma. C’est une potion qu’ils gardent précieusement à portée de main et qu’ils ressortent à chaque passage devant le miroir à led. C’est elle qui assure la bonne tenue du maquillage pendant un défilé haute couture face aux projecteurs ardents et qui stabilise le teint des chanteuses pendant leurs performances énergiques sur scène.

Son nom ? Duraline de chez Inglot Cosmetics, l’ingrédient indispensable pour un makeup réussi et résistant. Cette solution liquide qui se confond avec de l’eau est plus qu’un simple produit, c’est de la magie pure. Bestseller de la marque polonaise, le Duraline est un liquide “à tout faire”. C’est le couteau Suisse du vanity. Présenté comme un “primer”, ce produit, qui se hisse entre les mains des plus grands makeup artists, ne se contente pas de “préparer la peau”. Il a un potentiel infini que même les beauty addicts les plus averties ne connaissent pas.

Les stylistes du minois en ont tout un stock d’avance tant ils le plébiscitent dans leur exercice de coquetterie. Ils l’utilisent pour rendre leur œuvre esthétique indélébile, accentuer les pigments d’un fard et transformer une poudre en crème. Si vous ne deviez choisir qu’un seul produit parmi des milliers, ce serait celui-ci !

Ce que vous pouvez faire avec cette potion multi-usage

Vous vous demandez comment les reines de la pop font pour arborer un make up impeccable après deux heures de show endiablé ? Vous avez toujours voulu percer le mystère du visage de poupée des actrices qui jouent sous des lumières à en faire dégouliner le teint ? Alors retenez bien cette référence : Duraline de Inglot. Ce produit polyvalent se suffit à lui seul dans votre routine. Il a d’ailleurs de nombreuses utilités, qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Et côté composition, Que Choisir en dresse un bilan plutôt favorable.

Rendre le makeup waterproof

Vous voulez que votre maquillage soit toujours aussi propre après une journée à transpirer ? Diluez une goutte de Duraline avec vos produits crème (fond de teint, blush, anti cernes…). En plus de fluidifier la matière, la solution fige le maquillage spontanément. Même sous 35°C, votre maquillage ne bouge pas d’un centimètre et votre apparence reste semblable à celle que vous aviez au moment de sortir de votre salle de bain.

Donner une seconde vie à du makeup

Vous avez un mascara un peu sec ? Un liner cake qui a durci avec le temps ? Ajoutez une goutte de Duraline et vos produits retrouvent leur forme originelle. Votre mascara est de nouveau propice aux yeux de biche et votre liner cake regagne une couleur intense. Le produit a un léger fini gras mais ce n’est que momentané, ensuite il se fond dans le makeup. Le Duraline permet aussi d’accentuer les pigments d’un fard irisé peu marqué.

Transformer la texture du makeup

Avec le Duraline de chez Inglot Cosmetics, vos fards colorés se muent en liner fantaisie. Un soupçon de ce liquide dans vos poudres à paupières et vous pouvez tracer une ligne nette au bord de vos cils. De quoi exploiter pleinement les parties encore filmées de vos palettes les plus précieuses.

Obtenir un rouge à lèvres sans transfert

Quand vous appliquez du rouge à lèvres, il déserte rapidement votre bouche pour s’imprimer sur la surface des verres ou sur les joues de proches. Pour que votre rouge à lèvre soit aussi tenace qu’une laque, trempez un pinceau dans une goutte de Duraline et tamponnez délicatement vos lèvres pour ne plus qu’il déteigne.

Disponible sur Amazon à un prix tout doux

Les produits fétiches des makeup artists ne valent pas tous une fortune. Certes, ces professionnels du maquillage ont des instruments de travail issus des grandes maisons mais ils s’approvisionnent aussi chez Sephora et dans les enseignes qui vous sont familières. Et bonne nouvelle, le Duraline signé Inglot est à la portée de tous les budgets, même les plus serrés. Il coûte seulement 14,99€ chez Notino et une vingtaine d’euros chez Amazon. Ça ne vaut pas le coup de s’en priver !

Les makeup artists ont plus d’un tour dans leur sac (ou plutôt leur trousse). Si vous voulez un maquillage durable, qui ne vous fait pas défaut au moindre coup de sueur, succombez au Duraline.