Miksi kauneusnäytteiden säilyttäminen liian kauan ei ole hyvä idea

Täynnä pursuavat toalettilaukut, pursuavat kylpyhuoneen laatikot, hajuvesiliikkeiden ilmaiset näytteet, jotka on huolellisesti tallennettu "myöhempää käyttöä varten"... kauneusnäytteitä kertyy yleensä nopeammin kuin täysikokoisia tuotteita. Säilytämme niitä tulevaa matkaa, erityistä tilaisuutta varten tai yksinkertaisesti siksi, että ne ovat "liian kauniita heitettäviksi pois". Silti tämä miniatyyrikokoelma ei ole niin harmiton kuin miltä se näyttää.

Nämä pienet formaatit, joita tallennamme käyttämättä koskaan

Näytteitä on kaikkialla. Niitä sisältyy verkkotilauksiin, niitä myydään hajuvesiliikkeissä ja niitä voi ostaa myös kauneusalan joulukalentereissa. Niiden tärkein vetovoimatekijä on yksinkertainen: ne mahdollistavat tuotteen löytämisen ilman, että tarvitsee ostaa täysikokoista versiota.

Ongelmana on, että ne kasaantuvat nopeasti. Monet päätyvät unohtumaan kaapin perälle kuukausiksi, jopa vuosiksi. Vain kerran testattu seerumi, hypoteettista lomamatkaa varten varattu miniatyyrihajuvesi tai "varmuuden vuoksi" säilytetty kosteusvoide: näistä pienistä esineistä tulee usein esineitä, joita keräämme enemmän kuin käytämme. Keräämme niitä kuten toiset keräävät postimerkkejä tai pieniä rihkamakoruja, joita löytyy galettes des rois -leivoksista (kuningaskakuista).

Tuotteet, jotka eivät kestä ikuisesti

Koska ne ovat pieniä, meillä on joskus taipumus uskoa, että näytteet on vapautettu kosmetiikan tavanomaisista säännöistä. Ne kuitenkin sisältävät samat vaikuttavat aineet kuin tavalliset tuotteet ja niihin sovelletaan samoja säilytysvaatimuksia.

Ajan myötä koostumukset voivat menettää tehokkuutensa. Antioksidantit, C-vitamiini ja tietyt ihon terveyteen vaikuttavat ainesosat ovat erityisen herkkiä ilmalle, lämmölle ja valolle. Myös tuoksut voivat muuttua ja kehittää erilaisen tuoksun kuin alkuperäinen.

Avattuaan näytteet ovat vieläkin haavoittuvampia. Niiden pieni koko tarkoittaa usein vähemmän suojaavaa pakkausta ja suurempaa altistumista hapelle jokaisella käyttökerralla.

Miniatyyripakkausten ongelma

Toisin kuin suurempia pulloja, minikokoisia pulloja on usein vaikea kierrättää. Niiden pieni koko vaikeuttaa lajittelukeskusten työtä, joilla on joskus vaikeuksia tunnistaa ne oikein. "Periaatteessa kaikki pienet astiat, kuten näytteet ja matkapakkaukset, ovat täysin kierrätyskelvottomia. Vaikka ne olisi valmistettu kierrätettävimmistä muoveista, niitä ei juuri koskaan kierrätetä", lisää kestävään kehitykseen erikoistunut tiedemies Mark Falinski POPSUGAR- lehdelle.

Tulos: vaikka ne olisi valmistettu teoriassa kierrätettävistä materiaaleista, monet tuotteet eivät pääse kierrätyskanaviin ja päätyvät tavalliseen jätteeseen. Tämä pätee niin pieniin tuubeihin, minihajuvesipulloihin, voidepurkkeihin kuin kertakäyttöisiin pusseihinkin.

Oikeat refleksit omaksuttavaksi

Kauneusnäytteitä ei tarvitse kokonaan hylätä. Ne ovat edelleen hyödyllisiä, kun haluat kokeilla tuotetta ennen ostamista tai matkustaa kevyesti. Jotta ne eivät kerry tarpeettomasti:

käytä niitä nopeasti saatuaan ne;

säilytä niitä poissa lämmöstä ja kosteudesta;

tarkista niiden viimeinen käyttöpäivä tai käyttöaika avaamisen jälkeen;

Ota ne mukaasi viikonloppuisin tai matkoilla;

Anna pois ne, jotka eivät sovi sinulle, sukulaiselle ennen niiden vanhenemista;

Valitse uudelleenkäytettävät matkasäiliöt tavallisten tuotteiden kuljettamiseen.

POPSUGARin sivuilla asiantuntija mainitsee loogisen vaihtoehdon kevyelle matkustamiselle: uudelleenkäytettävät rasiat. Koska et selvästikään voi ravita ihoasi viikkoa pienellä kosteusvoidenäytteellä. Se on käytännössä kertakäyttöinen annos.

On parempi käyttää niitä kuin kerätä niitä.

Näytteet on tarkoitettu testattaviksi, ei pölyttymään laatikkoon. Vaikka ne ovat kuinka käteviä, niiden laatu tai arvo ei parane ajan myötä. Päinvastoin, mitä kauemmin odotat, sitä todennäköisemmin menetät niiden tehon ja lisäät tahattomasti jätettä. Seuraavan kerran, kun miniatyyrivoide tai -hajuvesi lipsahtaa laukkuusi, pidä sitä tuotteena, jota voit käyttää heti, äläkä aarteena, jonka voit hamstrata.

Lisäksi vuodesta 2024 lähtien, jolloin annettiin asetus, kosmetiikkaliikkeiden ei enää ole tarkoitus antaa näytteitä jokaisella kassalla. Jos haluat niitä, sinun on pyydettävä niitä. Symbolinen toimenpide jätteen vähentämiseksi.