Afrikkalaiset naiset käyttävät tätä ikivanhaa ainesosaa aurinkosuojana.

Samalla kun apteekkien ja supermarkettien hyllyt ovat pursuamassa UV-suojatuotteita voiteiden, suihkeiden ja jopa puikkojen muodossa, joillakin syrjäisillä Afrikan alueilla naiset valmistavat itse aurinkovoidesekoituksiaan. Selviytyäkseen paahtavasta auringosta, joka sytyttää heidän ihonsa tuleen, he löytävät täydellisen aurinkovoiteen ulkoilma-apteekistaan: Äiti Luonnosta. He luottavat erityisesti kasviperäiseen aineeseen, joka tunnetaan antioksidanttisista ominaisuuksistaan.

Tamarindin kuori, vaihtoehto aurinkovoideputkille

Nykyään kosmetiikkahyllyt pursuavat lukemattomia UV-indeksillä varustettuja pulloja, joista jokainen vakuuttaa edellistä. Olivatpa ne sitten taskukokoisia tai perhekokoisia, suihkeena tai puikkona, kaupunkikäyttöön tai uimiseen, nykyaikaiset aurinkovoiteet eivät muistuta lainkaan menneiden aikojen laastarimaisia aurinkovoiteita. Hienostuneella markkinoinnillaan ja aistihavaintolupauksillaan ne muuttavat kerran vanhentuneen käytännön kattavaksi kauneusrituaaliksi. Joissakin syrjäisissä Afrikan kylissä, jotka muistuttavat ei kenenkään maata, aurinkovoide on kuitenkin vieras käsite. Näillä eristyneillä alueilla, joissa vesi on niukkaa, ei ole yhtäkään myymälää 30 kilometrin säteellä.

Maasta ja oljesta tehdyissä majoissa asuvat asukkaat elävät omavaraista elämää. Mantereella, jossa kuumuus vääristää maisemaa ja taivuttaa aaltopeltikattoja, he turvautuvat luonnon ihmeisiin, jotka tarjoavat lukuisia parannuskeinoja niille, jotka osaavat tunnistaa ne. Torjuakseen paahtavaa aurinkoa naiset levittävät tamarindinkuorta eebenpuunväriselle iholleen; sen oranssi, itsestään kovettuva koostumus muistuttaa vaaleanpunaista savea.

Internetin Indiana Jones, joka tunnetaan nimellä @indianajosee , jakoi tämän pitkäaikaisen kauneussalaisuuden demonstraatiovideolla. Todellisena madagaskarin kulttuurien tutkimusmatkailijana hän matkustaa ympäri Madagaskaria tapaamassa eri etnisiä ryhmiä, keräämässä tarinoita, perinteitä ja esi-isien tietoa. Tässä Havaijin saaren kuivalla maaperällä kuvatussa improvisoidussa kauneustutoriaalissa nainen kaapii okrapalaa vedellä luoden nektaria, joka sopii taustamaisemaan. Hän levittää sitä sormenpäillään paljaille kehonsa osille luoden iholleen mittatilaustyönä tehdyn suojan.

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Lääketieteellisen yhteisön hyväksymä ikivanha käytäntö

Tamarindin kuori on tunnettu antioksidanttisista ominaisuuksistaan, parantavasta vaikutuksestaan ja antiseptisestä vaikutuksestaan, ja se on tärkeä ainesosa monissa laboratoriokaavoissa. Sitä käytetään lukuisissa markkinoilla olevissa ihonhoitotuotteissa, usein yhdistettynä muihin aktiivisiin ainesosiin. Afrikkalaiset ihmiset käyttävät sitä kuitenkin puhtaimmassa, raakamuodossaan. Äiti Luonnon lahjana pidetty tamarindin kuori toimii samalla tavalla kuin UV-suodatin.

Videon alla, jossa esiteltiin tätä taivaallista ja maanläheistä aurinkovoidetta, lääkäri validoi menetelmän ja tarjoaa asiantuntijalausunnon. ”Luonnollinen aurinkovoide: se toimii fyysisenä esteenä (kilpenä), joka heijastaa UV-säteitä. Se on ikivanha menetelmä, jota naiset käyttävät ihon suojaamiseen”, selittää tohtori Abdulhadi Jfri.

Vuonna 2024 Tropical Journal of Natural Product Research -lehdessä julkaistu tutkimus päätyi samaan hehkuvaan johtopäätökseen ja analysoi kasvin tehokkuutta auringossa. Ei tarvita monimutkaisia koostumuksia tai huippuluokan bioteknologisia ainesosia suojaamaan karsinoomilta ja muilta ihosyöviltä: luonnossa on kaikki rannalle välttämättömät ainekset suoraan lehdistään.

Myös musta iho on alttiina auringon haitallisille vaikutuksille.

Se on väärinkäsitys, joka on yhtä sitkeä kuin hiekka sandaaleissamme. Monet ihmiset uskovat, että eebenpuunvärisellä iholla on geneettinen immuniteetti auringon haitallisille vaikutuksille. Vaikka tämä ihonväri ei punerrukaan kuten posliininvärinen iho, joka vaihtaa väriä vain muutaman minuutin kuluttua varjosta, se ei silti ole vapaa aurinkovoiteen tarpeesta.

Vaikka onkin totta, että tumma iho kestää paremmin auringon voimakasta kuumuutta ja helposti syttyviä säteitä, se ei voi suojata itseään kokonaan. Siksi voiteet on erityisesti suunniteltu tummalle iholle ja merkitty "melaniiniresistenteiksi". Väite, että tumma iho on luonnostaan immuuni auringolle, on väärinkäsitys, joka voi olla haitallista sen hyvinvoinnille.

Köyhimmillä alueilla, joita paahtava aurinko hallitsee, aurinkovoidetta esiintyy vain villeimmässä muodossaan. Tämä löytö opettaa meille, että vastaus kesän kommelluksiimme ei aina löydy ilmastoiduilta hyllyiltä. Se kutsuu meidät palaamaan olennaiseen.