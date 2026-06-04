Missä säilytät aurinkovoidetta kotona? Lääkärin yksinkertainen neuvo

Kesäkauden aikana aurinkovoidetta kulkeutuu yhtä paljon kuin sinäkin. Se viettää tuntikausia auton tavaratilassa, käytännössä saunassa, ja lojuu kuumalla hiekalla uidessasi. Kun se ei ole rantakassissasi, jätät sen todennäköisesti jonnekin talossa, näkyvälle paikalle. Säilytyspaikka voi kuitenkin vaikuttaa sen tehoon.

Aurinkovoiteen säilytyspaikalla on merkitystä

Aurinkovoide on mukanasi kaikilla kesäseikkailuillasi, puutarhatuolista merenrannan kallioille ja jopa pöytäliinoille ulkoilma-aterioille. Joskus saatat jättää sen autosi takapenkille, josta on tullut todellinen sauna, tai veteen hyppäämisen halussa heität sen huolimattomasti pyyhkeellesi, ja sen purkki alkaa nopeasti kiehua. Vaikka tämä suojaava nektari on suunniteltu kestämään paahtavan kuumuuden ja kesän kuumuuden, on parasta olla koettelematta onneasi.

Ja kun et ole liikkeellä, säilytät sitä usein sattumanvaraisesti ympäri taloa ajattelematta sitä sen kummemmin. Ehkä aurinkovoide on lääkekaapissasi muiden tärkeiden tavaroiden vieressä, tai ehkä se lepää kylpyhuoneen tiskillä kosteusvoiteen ja hammasharjan välissä. Tämä näennäisesti looginen sijoittelu ei kuitenkaan ole sopivin, sanoo brittiläinen kauneuskirurgian klinikkaa pitävä lääkäri.

Vaikka hajuvesien säilyttämistä valolta suojattuna suositellaan niiden tuoksun säilyttämiseksi ja haihtumisen estämiseksi, aurinkovoiteen kohdalla tilanne on hieman toinen. Kylpyhuone on kostea suihkuhöyryn vuoksi. Huoneen kosteustaso hälyttäisi rakennusalan ammattilaisia. "Tämä tarkoittaa, että tuote ei välttämättä enää suojaa tehokkaasti ihovaurioilta", he varoittavat Daily Mailissa.

Lääkärin suositukset sen asianmukaiseen säilytykseen

Asiantuntijan mukaan, jos säilytät aurinkovoidetta kylpyhuoneessa päivänvalossa, se on vähemmän tehokas eikä pysty suojaamaan ihoasi kunnolla. Toisin sanoen aurinkovoiteen käyttökerrat voivat olla tehottomia. Jotta aurinkovoide toimisi ihon suojana, on parasta säilyttää sitä viileässä, kuivassa paikassa, poissa lämmöltä ja suoralta auringonvalolta.

Doctissimon kanssa keskustellut ihotautilääkäri, tohtori Isabelle Gallay, esittää asiasta vähemmän yksiselitteisen mielipiteen. Hän tarkentaa kollegansa huomautuksia ja huomauttaa, että aurinkovoiteet on luonnostaan suunniteltu kestämään tukahduttavat iltapäivät rannalla, aavikkomaisessa ilmastossa tehtäviä retkiä ja auringonottoa ilman aurinkovarjoa. "Minulle aurinkovoiteen säilyttäminen kylpyhuoneessa ei ole oikeastaan ongelma. Nämä tuotteet on suunniteltu kestämään kuumuutta ja ne on tarkoitettu ulkokäyttöön!", hän selittää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tuubia voisi noudattaa muutamia hyviä käytäntöjä, kuten laittaa pussiin varjoon tai jopa sijoittaa kylmälaukkuun.

Muut hyvän tavan säännöt, liian usein vähäteltyinä

Ihotautilääkäri puolestaan korostaa aurinkovoiteen viimeisen käyttöpäivämäärän tarkistamisen tärkeyttä. Hänen mukaansa aurinkovoidetta on parasta uusia joka kausi, vaikka viime vuoden tuubi olisi vielä puolillaan. "Avattu tuubi tai suihke on altistunut hapelle, valolle ja lämmölle, mikä hajottaa suojaavia molekyylejä. Joten se ei ole hyvä idea. Parhaimmillaan voide on menettänyt tehonsa; pahimmassa tapauksessa siitä voi jopa tulla myrkyllistä", hän selitti. Muistaaksesi avaamispäivämäärän, voit vapaasti kirjoittaa sen pakkaukseen tussilla.

Asianmukaisen säilytyksen lisäksi ihotautilääkäri muistuttaa meitä myös tärkeästä ja usein unohdetusta säännöstä: levitettävän määrän. Monet ihmiset käyttävät aurinkovoidettaan kuin arvokasta seerumia levittämällä muutaman symbolisen nipisteen kasvoilleen tai hartioilleen. Harvoin levitetty SPF 50 -aurinkovoide ei kuitenkaan enää tarjoa ansaitsemaansa todellista suojaa. Pakkauksessa mainostetun suojatason saavuttamiseksi sinun on käytettävä sitä runsaasti ja peitettävä tasaisesti kaikki paljaat alueet, myös ne, jotka usein unohdamme.

Toinen tärkeä vaihe: aurinkovoiteen levittäminen uudelleen. Aurinkovoiteen huolellinen levittäminen kello 9 ennen kotoa lähtöä ei takaa suojaa auringonlaskuun asti. Hikoilun, uinnin, pyyhkeellä hieromisen ja ulkona vietettyjen tuntien aikana aurinkovoiteen teho heikkenee. Asiantuntijat suosittelevat yleensä voiteen levittämistä uudelleen kahden tunnin välein ja jokaisen uinnin jälkeen, jopa niin sanotulla "vedenpitävällä" koostumuksella.

Aurinkovoide on arvokas liittolainen, ei voittamaton kilpi. On tärkeää noudattaa ohjeita ja lääketieteellisiä suosituksia, jotta rusketus kehittyy hellävaraisesti ja vältät kilpailun grillissä kypsyneiden vartaiden kanssa.