Oletko laktoosi-intolerantti? Nämä reseptit ilahduttavat sinua.

Laktoosi-intoleranssi ei tarkoita, että sinun täytyy luopua kermaisista ruoista, suussa sulavista gratiineista tai herkullisista jälkiruoista. Muutamalla hyvin valitulla aineksella voit jatkaa ruoanlaittoa nautinnolla ja luovuudella. Nämä yksinkertaiset, runsaat ja ideoita täynnä olevat reseptit todistavat sen.

Laktoosia ilman turhautumista

Laktoosi-intoleranssi liittyy laktaasin, entsyymin, joka pilkkoo eläinten maidossa luonnostaan esiintyvää sokeria, riittämättömään tuotantoon. Ja jos suhteemme maitoon ansaitsee kyseenalaistamista, se johtuu myös siitä, että se oli alun perin vastasyntyneille nisäkkäille tarkoitettu ruoka.

Ihmisillä kyky jatkaa laktoosin sulattamista vieroituksen jälkeen ei ole yleismaailmallinen normi: se on seurausta evolutiivisesta sopeutumisesta, joka on ilmennyt tietyissä populaatioissa ajan myötä. Toisin sanoen kehomme eivät ole luonnostaan suunniteltuja kuluttamaan eläinmaitoa läpi elämämme, vaikka osa ihmiskunnasta on vähitellen sopeutunut siihen. Kasvipohjaiset vaihtoehdot tarjoavat siksi yksinkertaisen tavan nauttia kermaisista koostumuksista ja miellyttävistä mauista tinkimättä ruoanlaiton nautinnosta.

Kermainen kurpitsakeitto kookosmaidolla

Pehmeä, värikäs ja äärimmäisen lohduttava, tämä samettinen keitto täyttää kaikki onnistuneen alkupalan vaatimukset.

Kuullota hienonnettu sipuli lorauksessa oliiviöljyä.

Lisää 800 g kuutioitua myskikurpitsaa, valkosipulinkynsi ja 600 ml kasvislientä.

Anna kiehua hiljalleen noin 20 minuuttia, kunnes kurpitsa on hyvin mureaa.

Sekoita hienoksi ja lisää sitten 150 ml kookosmaitoa liedeltä.

Viimeistele ateria ripauksella kuminaa ja muutamalla paahdetulla kurpitsansiemenetä.

Tämän reseptin pieni salaisuus? Kookosmaito antaa samettisen ja runsaan koostumuksen, joka korvaa täydellisesti kerman.

Perunagratiini kaurakermalla

Luulitko, että kermainen gratiini on vain maitotuotteiden ja kerman ystäville? Mietipä uudelleen. Kaurahiutale tekee tässä ihmeitä.

Kuumenna uuni 180°C:een.

Leikkaa 1 kg perunoita ohuiksi viipaleiksi.

Hiero vuoka valkosipulinkynsillä ja asettele perunat kerroksittain maustaen jokaisen kerroksen.

Sekoita 400 ml kaurakermaa ja ripaus muskottipähkinää ja kaada seos perunoiden päälle.

Paista noin tunnin ajan.

Kaurahiutaleella on mukava etu: se ruskistuu helposti ja tuo siihen kevyen makean vivahteen, joka sopii erinomaisesti perinteisen gratinin lämpimän hengen palauttamiseen.

Suklaamoussea ja aquafabaa

Tässä on jälkiruoka, joka varmasti yllättää vieraasi. Sen tärkein ainesosa? Aquafaba eli kikhernepurkin neste. Kyllä, todellakin.

Ota noin 150 ml aquafabaa ja vatkaa sitä sähkövatkaimella 5–7 minuuttia, kunnes saat kiinteän ja ilmavan seoksen, joka muistuttaa vatkattuja kananmunanvalkuaisia.

Sulata 200 g tummaa suklaata ja anna sen jäähtyä hieman.

Sekoita aquafaba varovasti lastalla kolmessa vaiheessa.

Jaa pieniin laseihin ja anna levätä jääkaapissa vähintään 3 tuntia.

Ennen kuin aloitat, tarkista vain suklaan ainesosat: jotkut patukat saattavat sisältää jauhettua eläinmaitoa.

Kasviscurry kookosmaidolla

Värikkään, maukkaan ja luonnostaan laktoosittoman reseptin saat valitsemalla tämän vegaanisen curryn.

Kuullota sipuli tilkassa oliiviöljyä ja lisää sitten kesäkurpitsa, porkkana, paprika ja 200 g kikherneitä.

Ripottele teelusikallinen currya ja anna mausteiden herättää vihannekset hetken.

Kaada joukkoon 400 ml kookosmaitoa ja anna kiehua hiljalleen noin kaksikymmentä minuuttia, kunnes kasvikset ovat kypsiä.

Tarjoile basmatiriisin ja joidenkin tuoreiden yrttien kanssa.

Tämä resepti on täysin vegaaninen, runsas ja helppo muokata keittiössäsi olevien vihannesten mukaan.

Laktoositon ruoanlaitto on pohjimmiltaan hyvien tapojen omaksumista. Kasvipohjainen kerma täällä, kookosmaito tuolla ja jopa aquafaba ilmavan moussen valmistukseen: mahdollisuudet ovat paljon herkullisempia kuin miltä ne näyttävät. Ja jos ruoansulatusongelmat jatkuvat, on parasta kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, sillä muut tekijät voivat aiheuttaa samanlaisia oireita.