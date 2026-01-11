Kylpyhuoneesi likaisin esine ei ole se, jota luulet.

Kun puhumme kylpyhuoneen hygieniasta, huomiomme kohdistuu luonnollisesti kylpyammeeseen, suihkuun tai pesualtaisiin. Kuitenkin paljon huomaamattomampi ja kaikkialla läsnä oleva esine, joka usein unohdetaan siivouksen aikana, sisältää yllättävän määrän mikrobeja. Ja se on hyvin todennäköisesti jalkojesi alla juuri nyt.

Kylpymatto, epäilemätön bakteerien kasvualusta

Brittiläisen yrityksen tuhansissa kotitalouksissa tekemän tutkimuksen mukaan kylpyhuoneen matot keräävät enemmän bakteereja kuin itse wc-pönttö. Päivittäin suihkun tai kylvyn jälkeen käytettynä ne altistuvat jatkuvasti kosteudelle, kuolleille ihosoluille ja joskus saastuneen veden roiskeille wc-pöntön lähellä. Tämä yhdistelmä luo ihanteellisen ympäristön ulostebakteereille, sienille ja hiivalle.

Vielä hälyttävämpää kysely paljastaa, että lähes kolmannes vastaajista pesee mattonsa vain kaksi tai kolme kertaa vuodessa, vaikka niitä käytetään päivittäin. Ajan myötä tästä usein paksusta kankaasta tulee näkymätön kasvualusta mikro-organismeille, jotka voivat vaikuttaa ihoon, hengityselimiin tai jopa aiheuttaa infektioita, jos immuunijärjestelmä on heikentynyt.

Yhtä odottamattomia kilpailijoita

Kylpyhuonematon jälkeen – kun wc on kylpyhuoneessa – hammasharja on toisella sijalla saastuneimpien esineiden listalla. Se voi sisältää jopa 100 kertaa enemmän bakteereja kuin wc-kansi. Syyllinen: huuhtelun aikana vapautuvat aerosolit, jotka levittävät näkymättömiä ulostehiukkasia kaikkialle huoneeseen, varsinkin kun wc-kansi jätetään auki. Kylpyhuoneen jatkuva kosteus pahentaa ongelmaa entisestään edistäen mikrobien kasvua hammasharjan harjaksissa.

Toinen hygienian sudenkuoppa: kylpypyyhkeet. Ne keräävät kuolleita ihosoluja, hikeä, virtsajäämiä ja sieniä kosteisiin kuituihinsa, varsinkin jos niitä ei kuivata kunnolla käyttökertojen välillä. Jos niitä pestään väärin tai käytetään liian kauan, niistäkin voi tulla potentiaalisia saastumislähteitä.

Kuinka desinfioida kylpyhuoneesi?

Näiden riskien edessä muutama yksinkertainen vaihe voi muuttaa kylpyhuoneesi terveellisempään tilaan:

Pese kylpymatto ja pyyhkeet kerran viikossa 60 °C:ssa, joka riittää tappamaan suurimman osan bakteereista ja homeista.

Tuuleta kylpyhuone päivittäin – jos mahdollista – vähentääksesi ilmankosteutta, joka on bakteerien tärkein liittolainen.

Jos wc on kylpyhuoneessa, sulje aina wc-kansi ennen huuhtelua, jotta vältät ulosteaerosolien leviämisen.

Säilytä hammasharjoja suljetussa telineessä tai poissa wc:n läheltä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

Vaihda pyyhkeet enintään 3–4 käyttökerran välein, varsinkin jos ne pysyvät kosteina käyttökertojen välillä.

Näiden tapojen omaksuminen ei ainoastaan auta ehkäisemään iho- ja hengitystieinfektioita, vaan myös säilyttää intiimin ja arkipäiväisen tilan, jota usein aliarvioidaan kotihygieniassa. Näennäisen puhtautensa takana kylpyhuone kätkee näkymättömiä uhkia – jotka onneksi voidaan torjua, kunhan tiedät mistä etsiä.