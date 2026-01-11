Search here...

Kylpyhuoneesi likaisin esine ei ole se, jota luulet.

Sisustus
Julia P.
Clay Banks/Unsplash

Kun puhumme kylpyhuoneen hygieniasta, huomiomme kohdistuu luonnollisesti kylpyammeeseen, suihkuun tai pesualtaisiin. Kuitenkin paljon huomaamattomampi ja kaikkialla läsnä oleva esine, joka usein unohdetaan siivouksen aikana, sisältää yllättävän määrän mikrobeja. Ja se on hyvin todennäköisesti jalkojesi alla juuri nyt.

Kylpymatto, epäilemätön bakteerien kasvualusta

Brittiläisen yrityksen tuhansissa kotitalouksissa tekemän tutkimuksen mukaan kylpyhuoneen matot keräävät enemmän bakteereja kuin itse wc-pönttö. Päivittäin suihkun tai kylvyn jälkeen käytettynä ne altistuvat jatkuvasti kosteudelle, kuolleille ihosoluille ja joskus saastuneen veden roiskeille wc-pöntön lähellä. Tämä yhdistelmä luo ihanteellisen ympäristön ulostebakteereille, sienille ja hiivalle.

Vielä hälyttävämpää kysely paljastaa, että lähes kolmannes vastaajista pesee mattonsa vain kaksi tai kolme kertaa vuodessa, vaikka niitä käytetään päivittäin. Ajan myötä tästä usein paksusta kankaasta tulee näkymätön kasvualusta mikro-organismeille, jotka voivat vaikuttaa ihoon, hengityselimiin tai jopa aiheuttaa infektioita, jos immuunijärjestelmä on heikentynyt.

Yhtä odottamattomia kilpailijoita

Kylpyhuonematon jälkeen – kun wc on kylpyhuoneessa – hammasharja on toisella sijalla saastuneimpien esineiden listalla. Se voi sisältää jopa 100 kertaa enemmän bakteereja kuin wc-kansi. Syyllinen: huuhtelun aikana vapautuvat aerosolit, jotka levittävät näkymättömiä ulostehiukkasia kaikkialle huoneeseen, varsinkin kun wc-kansi jätetään auki. Kylpyhuoneen jatkuva kosteus pahentaa ongelmaa entisestään edistäen mikrobien kasvua hammasharjan harjaksissa.

Toinen hygienian sudenkuoppa: kylpypyyhkeet. Ne keräävät kuolleita ihosoluja, hikeä, virtsajäämiä ja sieniä kosteisiin kuituihinsa, varsinkin jos niitä ei kuivata kunnolla käyttökertojen välillä. Jos niitä pestään väärin tai käytetään liian kauan, niistäkin voi tulla potentiaalisia saastumislähteitä.

Kuinka desinfioida kylpyhuoneesi?

Näiden riskien edessä muutama yksinkertainen vaihe voi muuttaa kylpyhuoneesi terveellisempään tilaan:

  • Pese kylpymatto ja pyyhkeet kerran viikossa 60 °C:ssa, joka riittää tappamaan suurimman osan bakteereista ja homeista.
  • Tuuleta kylpyhuone päivittäin – jos mahdollista – vähentääksesi ilmankosteutta, joka on bakteerien tärkein liittolainen.
  • Jos wc on kylpyhuoneessa, sulje aina wc-kansi ennen huuhtelua, jotta vältät ulosteaerosolien leviämisen.
  • Säilytä hammasharjoja suljetussa telineessä tai poissa wc:n läheltä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
  • Vaihda pyyhkeet enintään 3–4 käyttökerran välein, varsinkin jos ne pysyvät kosteina käyttökertojen välillä.

Näiden tapojen omaksuminen ei ainoastaan auta ehkäisemään iho- ja hengitystieinfektioita, vaan myös säilyttää intiimin ja arkipäiväisen tilan, jota usein aliarvioidaan kotihygieniassa. Näennäisen puhtautensa takana kylpyhuone kätkee näkymättömiä uhkia – jotka onneksi voidaan torjua, kunhan tiedät mistä etsiä.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Article précédent
Créer un foyer confortable et sécurisant : les détails qui font la différence

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä yksinkertainen IKEA-verho voi säästää paljon rahaa kaasulaskussasi.

Lämpötilan laskiessa tuskin nollaan asteeseen kylmyys tunkeutuu sisään pakottaen lämmittämään lisää. Jos asut myös huonosti eristetyssä kodissa, siitä...

Bakteerit, hiki, pölypunkit... Kuinka usein lakanat pitäisi pestä?

Kehosi työskentelee joka yö. Se hengittää, säätelee itseään, hikoilee, uusiutuu, ja kaikki nämä uskomattomat luonnolliset prosessit jättävät jälkensä....

Mikä on "12-12-12"-menetelmä, joka on tehokas kodin siivoamiseen?

Kodin siivoaminen voi nopeasti käydä pelottavaksi, kun luulet, että sinun täytyy tehdä kaikki kerralla. Hyvä uutinen on: on...

Tämä outo sisustussääntö tekee kaiken eron huoneessa

Sisustussuunnittelijoiden usein käyttämä "parittomien lukujen sääntö" on yksinkertainen ja tehokas keino lisätä huoneeseen viehätystä ja harmoniaa. Se auttaa...

Stressitön joulu: Äidin vinkki koristeltuun joulukuuseen vain 5 minuutissa

Kun lapset avaavat adventtikalenteriensa ensimmäiset ikkunat, vanhemmat kaivavat esiin kaikki jouluaiheiset rasiat ullakolta. Kuusen koristelu on monille perheperinne,...

Tämän tyyppistä sisustusta asiantuntijat aina välttävät olohuoneessa.

Olohuoneen sisustuksessa sinulla on täysi vapaus – ja onneksi niin, sillä kotisi tulisi ennen kaikkea heijastaa persoonallisuuttasi. Jos...

© 2025 The Body Optimist