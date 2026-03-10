Tämä Euroopan taivaalla nähty valtava tulipallo on yhtä kiehtova kuin vaikuttavakin.

Useat eurooppalaiset näkivät hiljattain upean ilmiön yötaivaalla. Useissa maissa havaittiin voimakas hehku, joka levisi ilmakehän halki, ja se herätti sekä kiehtovuutta että kysymyksiä. Nämä havainnot jaettiin nopeasti sosiaalisessa mediassa, ja monet silminnäkijät jakoivat kuvia ja kertomuksia vaikuttavasta "tulipallosta", joka näkyi satojen kilometrien päähän.

Useissa Euroopan maissa havaittu ilmiö

Tapahtuma sattui 8. maaliskuuta 2026 illalla noin kello 19. Lukuisat silminnäkijät kertoivat nähneensä erittäin kirkkaan valon ylittävän taivaan muutaman sekunnin ajan. Havainnoista raportoitiin useilla Euroopan alueilla, kuten Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Saksassa.

Laajalla maantieteellisellä alueella näkyvä valoisa vana herätti nopeasti asukkaiden ja taivaan tarkkailijoiden huomion. Lukuisat sosiaalisessa mediassa olevat videot näyttävät kirkkaan kohteen liikkuvan nopeasti ilmakehän läpi ennen katoamistaan jättäen jälkeensä kirkkaan vanan. Myös Saksassa pelastuspalvelut kertoivat saaneensa useita puheluita ihmisiltä, jotka olivat yllättyneitä tai huolestuneita havaittuaan tämän epätavallisen ilmiön.

☄️🇫🇷 Upea tulipallo valaisee Ranskan taivaan ja osan Länsi-Euroopasta! Maaliskuun 8. päivän iltana 2026 erityisen kirkas tulipallo ylitti Ranskan taivaan luoden lyhyen mutta vaikuttavan ilmiön, joka oli näkyvissä monilla Ranskan alueilla… pic.twitter.com/wgsrjuU01m — Xplora (@XploraSpace) 8. maaliskuuta 2026

Mahdollinen erittäin kirkas meteori

Tähtitieteen asiantuntijoille todennäköisin selitys on tulipallo, tietyntyyppinen meteori, joka on poikkeuksellisen kirkas. Meteori syntyy, kun avaruudesta tullut kivenpalanen – jota kutsutaan meteoroidiksi – saapuu Maan ilmakehään erittäin suurella nopeudella. Kitka ilman kanssa aiheuttaa sitten voimakasta kuumenemista, mikä luo kirkkaan jäljen, joka näkyy maasta.

Kun ilmiö on erityisen kirkas, sitä kutsutaan tulipalloksi. Joissakin tapauksissa näitä kohteita voidaan nähdä jopa kirkkaassa päivänvalossa. Asiantuntijoiden mukaan nämä tapahtumat ovat suhteellisen harvinaisia, mutta eivät poikkeuksellisia, ja niitä voidaan havaita samanaikaisesti useissa maissa niiden erittäin korkean sijainnin vuoksi.

Vahinkoja raportoitu Saksassa

Joissakin tapauksissa meteorin palaset voivat selvitä kulkunsa ilmakehän läpi ja saavuttaa maanpinnan. Näitä palasia kutsutaan meteoriiteiksi. Saksassa mahdollinen romunpalanen on raportoitu vahingoittaneen taloa Koblenzin kaupungissa useiden paikallismedian välittämien kertomusten mukaan. Viranomaiset ovat ilmoittaneet, että tutkinta on käynnissä kohteen tarkan alkuperän selvittämiseksi. Tutkijat ovat kuitenkin edelleen varovaisia, koska joskus on vaikea vahvistaa, että maasta löydetty esine todellakin on meteoriitti.

[TIEDOT SEINE-MARITIMEN ULKOPUOLELLA] ☄ #speedster nähtiin sunnuntai-iltana Koillis-Ranskassa, Belgiassa ja Luxemburgissa. Valoisa esine, eräänlainen "erittäin kirkas tähdenlento" Kohteen tyyppi tarkentuu lähipäivinä.… pic.twitter.com/ppgPjfVUq4 — Météo76 (@meteo_76) 8. maaliskuuta 2026

Upea, mutta luonnollinen ilmiö

Tulipallot kiehtovat usein yleisöä kirkkautensa ja äkillisen ilmestymisensä vuoksi. Ne ovat kuitenkin luonnonilmiöitä, jotka liittyvät Maan ympärillä tapahtuvaan avaruustoimintaan. Joka päivä Maan ilmakehään pääsee pieniä hiukkasia asteroideista tai komeetoista. Useimmat ovat niin pieniä, että ne hajoavat kokonaan ennen maanpinnan saavuttamista. Hyvin näkyvät tapahtumat, kuten äskettäin Euroopassa havaittu, ovat edelleen harvinaisempia, mutta antavat tähtitieteilijöille mahdollisuuden tutkia näiden kohteiden koostumusta paremmin avaruudesta käsin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän näyttävän tulipallon ilmestyminen Euroopan taivaalle herätti uteliaisuutta ja hämmästystä silminnäkijöiden keskuudessa. Vaikka verkossa liikkui useita hypoteeseja, asiantuntijat suosivat selitystä bolidille, erityisen kirkkaalle meteorille, joka kulkee ilmakehän läpi. Tämän tyyppinen ilmiö muistuttaa siitä, että planeettamme läpi lentää säännöllisesti avaruudesta tulleita sirpaleita, jotka tarjoavat joskus vaikuttavan näyn taivaan tarkkailijoille.