Tämä espanjalainen malli aiheuttaa sensaation 2000-luvulta inspiroituneilla valokuvillaan.

Hollantilaistaustainen espanjalaismalli Cindy Kimberly on jälleen kerran tehnyt vahvan vaikutuksen. Äskettäisessä Instagramissa jakamansa kuvasarjassa hän palaa 2000-luvun estetiikkaan yhdistäen retroglamouria, elokuvamaista nostalgiaa ja itsevarmaa asennetta.

Paluu "Y2K"-estetiikkaan

Cindy Kimberly osoittaa selkeää mieltymystä 2000-luvun alun visuaalisiin koodeihin: lämminhenkiseen valaistukseen, kimalteleviin asusteisiin ja aikakauden popmusiikkivideoita muistuttaviin lavasteisiin. Lavastustensa kautta hän herättää henkiin tuon sukupolven "muoti-ikoni"-hengen – sekoituksen spontaanisuutta ja hienostuneisuutta, joka tuo mieleen digitaalisen aikakauden alun.

Tämä kuvasarja palaa tähän trendiin henkilökohtaisella otteella: huolellisesti asetetut ja rajatut kuvat sekä hillitty tunnelma. Espanjalaismallin seuraajat huomasivat heti yksityiskohtien huomioinnin ja ylistivät hänen taiteellista silmäänsä ja kykyään vangita nostalgiaa.

Kunnianosoitus "The Bling Ringille"

Yksityiskohta, joka erityisesti hurmasi hänen fanejaan, oli karusellin viimeinen kuva: hienovarainen viittaus Sofia Coppolan elokuvaan "The Bling Ring". Se vangitsee elokuvan hengen, sekoituksen muodin kiehtovuutta ja lempeää kritiikkiä julkkisten palvontaa kohtaan. Tämä elokuvamainen kosketus herätti paljon kohua kommenteissa. Internetin käyttäjät rakastivat tätä taiteellista nyökkäystä ja täyttivät kommenttiosion innostuneilla ja ihailevilla viesteillä: "ikoninen", "hän ymmärtää täysin 2000-luvun estetiikan" ja "elokuvan arvoinen".

Yhteenvetona voidaan todeta, että palaamalla 2000-luvun maailmaan sortumatta karikatyyrimaiseen tyyliin, Cindy Kimberly todistaa osaavansa muuttaa yksinkertaisen julkaisun todelliseksi estetiikan ja popkulttuurin hetkeksi.

Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
