50 vuoden iän jälkeen näillä kriteereillä on suuri merkitys mukavia kenkiä valittaessa.

50 ikävuoden jälkeen jalkamme muuttuvat vähitellen mukanamme. Tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi luopua tyylistä tai käyttää vain "mukavuuskenkiä". Voit käyttää mitä haluat, missä iässä tahansa, mutta on totta, että vuosien varrella pitkät päivät jaloilla tai liian jäykät tyylit voivat menettää mukavuutta jaloillesi ja nivelillesi.

Miksi mukavuudesta tulee joskus ajan myötä tärkeämpää

Asiantuntijat ovat havainneet, että jalkakivut yleistyvät iän myötä, erityisesti naisilla. Southamptonin ja Oxfordin yliopistojen kymmenen vuoden aikana tekemä brittiläinen tutkimus osoitti, että merkittävä osa osallistujista raportoi jalkakivuista 60 vuoden iän jälkeen.

Ajan myötä jalka voi leventyä hieman, menettää osan luonnollisesta pehmustuksestaan tai holvi voi litistyä. Tämän seurauksena jotkut aiemmin mukavat kengät voivat yhtäkkiä tuntua liian tiukoilta tai epämukavilta. Tämä ei tarkoita, että sinun pitäisi uudistaa vaatekaappiasi, vaan pikemminkin oppia kuuntelemaan kehoasi ja tarvittaessa valitsemaan tyylejä, jotka sopivat paremmin jokapäiväiseen mukavuuteen.

Oikea istuvuus: yksityiskohta, joka tekee kaiken eron

Yksi tärkeimmistä kriteereistä on niin sanottu "oikea istuvuus": toisin sanoen kenkä, joka on mukautettu jalan kokoon ja erityisesti leveyteen. Vuonna 2024 MDPI-lehdessä julkaistu tieteellinen katsaus muistuttaa meitä siitä, että liian kapeiden kenkien käyttäminen voi edistää kipua, kitkaa tai epämuodostumia, kuten hallux valgus eli vaivaisenluu.

Jalan etuosaan on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota. Kengät, jotka antavat varpaille riittävästi tilaa, mahdollistavat jalan luonnollisemman liikkeen ja vähentävät painepisteitä. Eikä leveämpien kenkien valitseminen tarkoita tyylikkyydestä tinkimistä. Nykyään monet tuotemerkit tarjoavat tyylikkäitä malleja, jotka on suunniteltu tarjoamaan enemmän tilaa ja tukea.

Yksityiskohdat, jotka tekevät todellisen eron

Myös holvituella on tärkeä rooli. Puolalainen 65–74-vuotiailla tehty tutkimus osoitti, että koettu mukavuus riippui suuresti holvituesta. Joskus yksinkertainen ergonominen pohjallinen voi riittää muuttamaan tavalliset kengät päivittäiseksi välttämättömyydeksi.

Myös koron korkeudella on merkitystä. Tunnetun Chingfordin tutkimuksen mukaan yli 5 cm korkoisten korkojen usein käyttäminen voi liittyä lisääntyneisiin nivelkipuihin, erityisesti polvissa. Tämä ei tarkoita, että korot pitäisi kieltää kokonaan. Jälleen kerran kyse on tasapainosta ja henkilökohtaisista mieltymyksistä. Pitkäaikaiseen päivittäiseen käyttöön 2–3 cm korkoa pidetään usein hyvänä kompromissina tyylin ja mukavuuden välillä. Lopuksi pohjan joustavuus ja hengittävät materiaalit voivat tehdä valtavan eron pitkien päivien aikana.

Muutamia yksinkertaisia vinkkejä paremman valinnan tekemiseen

Tietyt tavat voivat myös auttaa välttämään epämiellyttäviä yllätyksiä.

Esimerkiksi kenkien sovittaminen päivän päätteeksi antaa sinulle mahdollisuuden ottaa huomioon jalkojen lievän luonnollisen turvotuksen.

Kaupassa käveleminen useiden minuuttien ajan niiden kanssa on myös paljon paljastavampaa kuin vain sovittaminen istuen.

Jalkojen mittaaminen aika ajoin voi myös olla hyödyllistä: kengänkoko muuttuu joskus vuosien varrella.

Jos kipu uusiutuu säännöllisesti, voi olla hyvä idea kääntyä jalkaterapeutin puoleen. Ammattilainen voi tunnistaa mahdolliset epätasapainot ja suositella sopivia ratkaisuja, kuten yksilöllisiä tukipohjallisia.

Mukavien kenkien valitseminen 50 vuoden jälkeen ei viime kädessä tarkoita lokeroon sopimista tai ikään liittyvien sääntöjen noudattamista. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että annat jaloillesi tukea, jota ne joskus tarvitsevat liikkuakseen, kävelläkseen ja nauttiakseen päivistäsi vaivattomasti.