Miksi verkossa nähty vaate voi laskeutua hyvin eri tavalla käytön jälkeen?

Kun teet ostoksia verkossa, et koskaan oikein tiedä, mitä odottaa, mutta kuvien avulla voit helposti vaikuttaa päätökseesi. Verkko-ostosten yhteydessä ostetut vaatteet ovat aina kauniisti esillä, ja niihin on helppo kuvitella itsensä. Paitsi että usein tilaamasi vaate ei näytä lainkaan samalta kuin mallilla, joka kiinnitti huomiosi. Eikä ongelma ole kehossamme.

Erittäin tarkka säätö klipsien ja tappien avulla.

Kun saat verkosta ostamasi vaatteen, olet yhtä onnellinen kuin pikkutyttö jouluaamuna. Paitsi että kun sovitat sitä päälle , euforia katoaa välittömästi. Vaikka tarkistat huolellisesti kokotaulukon ja mittaat mitat mittanauhalla, vaate on täydellinen pettymys.

Saumat ovat täysin epätahdissa siluettimme kanssa, ja malli tuntuu yhteensopimattomalta vartalon muotoomme nähden. Hihat ovat liian tiukat, housujen lahkeet roikkuvat jalan reunalta, ja yläosa on täysin järjetön. Silti mallilla vaate seurasi hänen vartalonsa linjoja täydellisesti. Se näytti jopa siltä kuin se olisi ommeltu hänen ihoonsa. Tämä johtaa meidät ilmeisimpään johtopäätökseen: kehomme eivät sovi tälle vaatteelle. Kuitenkin jopa kokoa 6 käyttävät mallit ruudulla tarvitsevat joitakin säätöjä. Mainossuunnittelusta vastaavat stylistit "parantavat" todellisuutta.

Sanomaton totuus: verkkosivuilla esitellyt vaatteet eivät aina näytä täydellisiltä malleillakaan. Alan ammattilaiset, jotka varmistavat vaatteen myynnin, käyttävät klipsejä pitääkseen sen paikallaan kuvausten aikana ja antaakseen sille imartelevamman muodon. Tämä käy ilmi malli Arabella Raen videosta, jossa hänellä on noin kymmenen klipsiä selässään, kuin pyykki kuivaustelineellä. "Älä huoli, jos se ei näytä samalta kuin verkkosivuilla", hän rauhoittelee katsojia.

Video, joka näyttää näiden täydellisten kuvien kulissien takana

Malli ei ole ainoa, joka on paljastanut kulissien takaisia salaisuuksia. Myös muut ovat paljastaneet tämän tyylitekniikan, joka on alalla julkinen salaisuus. Esimerkiksi malli Lexie Tapper kääntyi kameran edessä paljastaakseen tämän erityisen kampauksen. Nämä kuvat, jotka vahvistavat naisten epävarmuutta ja saavat heidät uskomaan, että heidän kehonsa ovat syyllisiä tähän huonoon laskostumiseen, ovat epärehellisiä. Se on vähän kuin liika retusointi ja lukemattomat virtuaaliset kasvojenkohotukset, jotka saavat meidät uskomaan puolijumalattariin, jotka ovat käyneet läpi Photoshop-puristimen.

Tämä esteettinen strategia, joka jää huomaamatta verkko-ostoksilla, on kuitenkin lähes normi. Se oli ennen oma ammattinsa. Ihmisten tehtävänä oli valvoa tyylin jokaista pientä yksityiskohtaa ja tarkistaa vaatteen ulkonäkö, kuin "valmiin työn tarkastajilla". Näin kertoo valokuvaaja Sonja Ruckstuhl 20 Minutes -lehden sivuilla.

Hänen kollegansa Brigitte Aeschbach puolustaa tätä huolellisesti tehtyä pientä rituaalia. Hänen mukaansa tavoitteena ei ole heijastaa ihannetta tai optimoida vaatetta. "Vaatteen muokkaaminen tekee usein itse mallista näkyvämmän. Se on käsintehty prosessi, joka toimii oikeiden vartaloiden kanssa ja korostaa persoonallisuutta ja fysiikkaa vääristämättä niitä", hän väittää.

Internetin käyttäjillä on ristiriitaisia tunteita tästä muotikäytännöstä.

Kommenttiosiossa internetin käyttäjien reaktiot ovat hyvin vaihtelevia. Jotkut ovat helpottuneita kuullessaan, että edes mallit eivät ole täysin synkronoituja vaatteiden kanssa. Toiset valittelevat aitouden puutetta ja vertaavat tätä temppua peiteltyyn petokseen. "Sen olisi pitänyt olla laitonta", yksi tilaaja raivoaa. "Eikö tämä ole eräänlaista harhaanjohtavaa mainontaa?" kysyy toinen. Näiden ankarien mielipiteiden keskellä on myös positiivisia kommentteja. "Vau, tuo paransi minut!" sanoo yksi käyttäjä iloisena nähdessään, etteivät nämä kuvat olekaan niin utopistisia kuin he väittävät. Pragmaattisemmat käyttäjät puolestaan suosittelevat arvostelujen lukemista pettymysten välttämiseksi vaatteita sovitettaessa.

Kun ostamme vaatteita netistä, rakastumme vaatteeseen ja toivomme saavuttavamme saman tuloksen kuin esimerkkikuvassa. Näiden videoiden tarkoituksena on ensisijaisesti rauhoitella naisia, jotka usein syyttävät kehoaan, kun ongelma on suunnittelussa. "Valtavirran" vaatteita ei ole suunniteltu korostamaan ainutlaatuisia piirteitämme. Ne on suunniteltu mahdollisimman hyvin hyväksyttäviksi mahdollisimman monella vartalotyypillä.

Netissä olevan vaatekuvan takana ei ole vain "onnekas" tai "ihanteellinen" vartalo. On olemassa kokonainen näkymätön, tekninen prosessi, joka muuttaa yksinkertaisen vaatteen halutuksi tuotteeksi. Ja tämä muutos muuttaa täysin käsityksen siitä, miten se roikkuu.