Search here...

Tämä huivin käyttötapa saa sinut unohtamaan kaikki muut

Vinkkejä siluetteihin
Clelia Campardon
@ittsfarahh et @tristentbarnes/Instagram

Huivi ei ole pelkkä käytännöllinen asuste, vaan siitä tulee talvilookin keskipiste heti, kun se sidotaan "pikahuivin" muotoon. Tämä sosiaalisessa mediassa kaikkialla nähty käyttötapa yhdistää maksimaalisen lämmön erittäin muodikkaaseen ilmeeseen.

"Balaklavahuivi": temppu, joka muuttaa kaiken

Idea: muuttaa klassinen huivi improvisoiduksi balaklavaksi, joka peittää kaulan, niskan ja päälaen. Hatun ja huivin kerrostamisen sijaan yksi asuste riittää kietomaan koko ylävartalon neulotun kotelon sisään. Tämä huivin käyttötapa on saanut inspiraationsa sekä viime kausina trendikkäästä balaklavasta että Brigitte Bardotin tai Audrey Hepburnin tapaan hiuksiin sidotusta huivista, mutta viihtyisämmässä ja modernimmassa versiossa.

Kuinka sitoa se käytännössä

Temppu onnistuu vain muutamalla vaiheella:

  • Kiedo huivi kerran tai kaksi kaulasi ympärille jättäen toisen pään pidemmäksi kuin toisen.
  • Nosta pisintä paneelia pään takaosaa kohti hupun tavoin ja tuo sitä sitten hieman eteenpäin kehystääksesi kasvot.

Lopputulos: niska, korvat ja päänlaki ovat suojatut ilman "pakettiefektiä" tai hiuksia litistävää hattua. Huivin volyymi luo kauniin laskeutumisen kasvojen ympärille, mikä sopii erinomaisesti strukturoidun takin päälle.

Katso tämä postaus Instagramissa

Nina (@nina.galay) jakama viesti

Miksi tämä huivin käyttötapa on niin houkutteleva?

Tämä tekniikka on suosittu, koska se täyttää kaikki kriteerit:

  • Se pitää sinut todella lämpimänä peittämällä kaikki kylmälle herkät alueet (korvat, kurkun, niskan).
  • Se on modulaarinen: voit laskea päätypaneelin alas yksinkertaisen kauluksen tavoin heti sisään astuessasi ilman, että sinun tarvitsee riisua ylimääräistä hattua.
  • Visuaalisesti "pikahuivi" tuo välittömästi uuden käänteen muotiin, erityisesti pitkien ja paksujen huivien kanssa, jotka luovat viittaefektin hartioiden ympärille.

Pipohuivin myötä huivi lakkaa olemasta pelkkä kylmältä suojaava suoja ja siitä tulee olennainen osa siluettia. Se jäsentää ylävartaloa, kehystää kasvoja ja antaa sille uudelleentulkitun "vanhan Hollywoodin" tunnelman, varsinkin aurinkolasien ja hyvin räätälöidyn takin kanssa käytettynä. Riittää muuttamaan jokaisen kylmässä olotilan ulkoilun tyylikkääksi hetkeksi.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Valmistuttuani Sciences Posta, minulla on aito intohimo kulttuuriaiheisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Article précédent
Tieteen mukaan tämän värinen pukeutuminen tekisi sinusta uskottavamman muiden silmissä.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tieteen mukaan tämän värinen pukeutuminen tekisi sinusta uskottavamman muiden silmissä.

Mustan pukeutuminen muuttaa hienovaraisesti sitä, miten muut näkevät sinut, erityisesti työympäristössä. Sosiaalipsykologian ja muotitutkimuksen tutkimukset osoittavat, että kokomustat...

Ajattelitko heittää t-paidan pois? Tämä epätodennäköinen kikka poistaa tahrat minuuteissa.

Kainaloista kellastunut t-paita ei välttämättä ole pilalla. Ennen kuin heität sen pois, kokeile tätä kotitekoista menetelmää, jossa käytät...

Hattusi pom-pomin odottamaton alkuperä

Oletko koskaan ihaillut lempihattusi päällä olevaa pientä pom-pomia miettimättä, miksi se on siellä? Tämä usein puhtaasti koristeena pidetty...

Vinted: Hän tasoitti 600 euroa päivässä ChatGPT-tempun ansiosta, josta kukaan ei tiedä

Vaatteiden myyminen Vintedissä tuntuu usein taistelulta: sumeita kuvia, mitäänsanomattomia kuvauksia, kaoottista toimitusta. Silti Caroline (@caroline.shops) saavutti mahdottoman: myi...

Tässä syy, miksi farkkusi ovat pahin vihollisesi kylmällä säällä

Talvi saapuu usein odotettua aikaisemmin, jolloin lämpötilat laskevat jyrkästi ja jalkakäytävät värjäytyvät valkoisiksi. Silloin otat käyttöön raskaan tykistön:...

Tämä kikka muuttaa tavallisen huivin muotiasusteeksi

Yksinkertaisen huivin muuttaminen tyylikkääksi asusteeksi ei ole koskaan ollut helpompaa tämän trendikkään muotikikka-asun ansiosta: Iso rusettisolmu. Tämä iso...

© 2025 The Body Optimist