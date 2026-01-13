Tämä huivin käyttötapa saa sinut unohtamaan kaikki muut

Huivi ei ole pelkkä käytännöllinen asuste, vaan siitä tulee talvilookin keskipiste heti, kun se sidotaan "pikahuivin" muotoon. Tämä sosiaalisessa mediassa kaikkialla nähty käyttötapa yhdistää maksimaalisen lämmön erittäin muodikkaaseen ilmeeseen.

"Balaklavahuivi": temppu, joka muuttaa kaiken

Idea: muuttaa klassinen huivi improvisoiduksi balaklavaksi, joka peittää kaulan, niskan ja päälaen. Hatun ja huivin kerrostamisen sijaan yksi asuste riittää kietomaan koko ylävartalon neulotun kotelon sisään. Tämä huivin käyttötapa on saanut inspiraationsa sekä viime kausina trendikkäästä balaklavasta että Brigitte Bardotin tai Audrey Hepburnin tapaan hiuksiin sidotusta huivista, mutta viihtyisämmässä ja modernimmassa versiossa.

Temppu onnistuu vain muutamalla vaiheella:

Kiedo huivi kerran tai kaksi kaulasi ympärille jättäen toisen pään pidemmäksi kuin toisen.

Nosta pisintä paneelia pään takaosaa kohti hupun tavoin ja tuo sitä sitten hieman eteenpäin kehystääksesi kasvot.

Lopputulos: niska, korvat ja päänlaki ovat suojatut ilman "pakettiefektiä" tai hiuksia litistävää hattua. Huivin volyymi luo kauniin laskeutumisen kasvojen ympärille, mikä sopii erinomaisesti strukturoidun takin päälle.

Katso tämä postaus Instagramissa Nina (@nina.galay) jakama viesti

Miksi tämä huivin käyttötapa on niin houkutteleva?

Tämä tekniikka on suosittu, koska se täyttää kaikki kriteerit:

Se pitää sinut todella lämpimänä peittämällä kaikki kylmälle herkät alueet (korvat, kurkun, niskan).

Se on modulaarinen: voit laskea päätypaneelin alas yksinkertaisen kauluksen tavoin heti sisään astuessasi ilman, että sinun tarvitsee riisua ylimääräistä hattua.

Visuaalisesti "pikahuivi" tuo välittömästi uuden käänteen muotiin, erityisesti pitkien ja paksujen huivien kanssa, jotka luovat viittaefektin hartioiden ympärille.

Pipohuivin myötä huivi lakkaa olemasta pelkkä kylmältä suojaava suoja ja siitä tulee olennainen osa siluettia. Se jäsentää ylävartaloa, kehystää kasvoja ja antaa sille uudelleentulkitun "vanhan Hollywoodin" tunnelman, varsinkin aurinkolasien ja hyvin räätälöidyn takin kanssa käytettynä. Riittää muuttamaan jokaisen kylmässä olotilan ulkoilun tyylikkääksi hetkeksi.