Odottamaton tapa käyttää sukkahousuja, joka tekee vaikutuksen tällä kaudella

Sukkahousut koristavat jalkojasi ja lisäävät paksuutta hameiden alle keskellä talvea. Yleensä puet ne jalkaasi alhaalta ylöspäin etkä ole koskaan ajatellut käyttäväsi niitä millään muulla tavalla. Kokenut muotitietoinen henkilö on toiminut sinulle muodin koekaniinina paljastaen jälleen yhden ultraglamour-käyttötarkoituksen näille erittäin läpikuultaville sukille.

Vedä sukkahousut kengän yli

Talvella sukkahousuista tulee jalkojen kiinteä osa, melkein kuin toinen iho. Niiden pukeminen ei ole niin sujuvaa ja tyylikästä kuin mainoksissa annetaan ymmärtää. Jalkojen pukeminen niihin ja vetäminen ylös lantiolle on käytännössä jo itsessään fyysinen aktiviteetti. Se on yleensä yksi ensimmäisistä muotiaskeleistasi aamulla: se, joka luo sävyn asullesi. Tämä pieni harjoitus, tai pikemminkin tasapainoilu, tapahtuu heti alushousujen pukemisen jälkeen. Sukkahousut toimivat tukipohjana, etkä ole koskaan harkinnut niiden pukemista korkokenkien päälle aivan oven ulkopuolella.

Saatat kuitenkin haluta miettiä uudelleen pukeutumisjärjestystä ja sukkahousujen pukemisjärjestystä asusi lopussa. Kyseessä on uusin muotitrendi, joka herättää kohinaa. Demonstraatiovideolla muotitietoinen henkilö yrittää ennenkuulumatonta: hän lävistää sukkahousunsa korkokengänsä kärjillä.

Tämän videon katsomisen jälkeen ajattelet luultavasti, että se on turha. Nämä kuvat saattavat olla jopa äärimmäisen barbaarisia herkille silmillesi. Tämä pätee erityisesti, jos olet varovainen, ettet tartu sukkahousuihin tai anna niiden tarttua niihin. Tällä rikkomuksella on kuitenkin puolensa. Sillä on etunsa, edellyttäen, että pääkohde on oikukas.

Estää kengän luiskahtamisen jalasta

Sukkahousujen pitäminen kenkien päällä ei ole mikään häiritsevä suunnittelijatemppu eikä konseptuaalinen muotinäytöstemppu. Se on nerokas taktiikka hieman liian leveiden kenkien kiinnittämiseksi ja niiden pitämiseksi paikoillaan energisten askelten aikana. Olet ehkä jo kokenut tämän erittäin epämukavan tilanteen: kengät lipsahtavat jatkuvasti jalasta sukkahousujen silkkisen pinnan vuoksi.

Kengän hukkaaminen metron portaissa on paljon epäromanttisempi kuin sen hylkääminen linnan portaille kuten Tuhkimossa. Joka askeleella on vaarana, että kenkäsi hukkuu ja omaksuu asennon, joka saisi osteopaatit irvistämään. Tämän viraalivinkin ansiosta sinun ei enää tarvitse huolehtia ja voit uhmata mukulakiviä. Saat vakautta etkä koskaan enää katua vaatevalintojasi.

Lisää ripaus mielikuvitusta avokkaisiin

Käytännöllisten ja toimivien ominaisuuksiensa lisäksi sukkahousujen käyttäminen kenkien päällä luo myös tyylikkään vaikutelman. Näin puet esiin paitsi jalkasi myös kenkäsi. Tässä tutoriaalissa, joka saattaa herättää ihmetystä vaativimpienkin muotitietoisten keskuudessa, malli on valinnut kukkakuvioiset pitsiset sukkahousut, joissa on strasseja. Tämä lisää ripauksen tekstuuria ja omaperäisyyttä kenkäkokoelmasi klassisiin mustiin avokkaisiin.

Jos haluat kokeilla tätä kikkaa itse, valitse matalan denierin sukkahousut ja verkkosukkahousut, jotka ovat alttiita valumiselle. Tarkoituksena ei ole pilata suosikkisukkahousujasi niiden ilmeen vuoksi, vaan luoda illuusio pidemmistä jaloista ja lisätä ripaus tyylikkyyttä arkiasuihisi.

Aikana, jolloin muotitietoiset ihmiset muuttavat paitojaan hameiksi ja kiinnittävät farkkuihinsa karabineja , sukkahousujen käyttäminen kenkien päällä tuntuu yksinkertaiselta muodollisuudelta. Ja jos sukkahoususi ovat lähestymässä käyttöikänsä loppua, älä heitä niitä pois! Muuta ne läpikuultavaksi yläosaksi tai hiuslenkiksi.