Rannekoru huivin tyyliin: tyylikäs kikka, jonka kaikki kopioivat

Talvella huivit ovat monien asujen vakiokaluja. Vaikka tämä asuste on kuinka mukava tahansa, sitä ei ole aina helppo pukea kaulaan. Yksinkertainen rannekoru voi kuitenkin muuttaa huivin ulkonäköä täysin ja antaa sille tyylikkyyden, jota siltä puuttuu. Sen sijaan, että heittäisit sen huolettomasti olallesi tai sidoisit sen hätäisesti leuan alle, personoi se kauneimmillasi hihansuilla (tai verhorenkailla).

Rannekoru huivin päällä tuomaan lisää glamouria.

Kiedot sen pään ympärille hieman sattumanvaraisesti, annat sen roikkua löysästi takkisi molemmin puolin tai solmit sen hätäisesti, kun sinulla on vähän aikaa. Huivi on uskomattoman hyödyllinen tällä kylmällä säällä, mutta et aina tiedä, miten sitä yhdistetään asuihisi.

Saatat ajatella, ettei huivin oikeanlaiseen käyttöön ole olemassa käyttöohjetta. Mietipä uudelleen! Verkossa on lukemattomia käytännönläheisiä ohjeita sen tyylikkääseen stailaamiseen ja hienostuneen ilmeen antamiseen. Sosiaalisessa mediassa huivi paljastaa täyden monipuolisuutensa. Se on äärettömän mukautuva ja erinomainen työkalu luovuudelle ja sopii mihin tahansa tyyliharjoitukseen.

Jotkut käyttävät sitä kuin mukavaa huppua, kun taas toiset melkein origamioivat päät sitomalla ne söpöön kawaii- solmuun . Huivi ei ole luonnostaan hienostunut, mutta voit nostaa sen tasoa korulla, jota yleensä pidät ranteessa: kalvosimella. Miten? Pujota rannekoru vain huivin läpi ja työnnä päät sisäänpäin luodaksesi viehättävän ristikkäisen efektin. Rannekoru sulautuu saumattomasti kankaaseen ja lisää ripauksen odottamatonta eleganssia tähän rentoon vaatteeseen.

Kikka, joka lisää vaivatonta tyyliä

Huivi on ensisijaisesti suunniteltu suojaamaan kaulaa ja vahvistamaan poolopaitoja talven pakkasella, ei päätymään verkkoon hashtagien joukkoon. Se on ensinnäkin toimiva ja sitten tyylikäs. Rannekorun ansiosta se saa näyttävyyttä ja siitä tulee itsessään koriste. Juuri pienet yksityiskohdat tekevät kaiken eron.

Ole varovainen, sillä tässäkin on noudatettava muutamia muotisääntöjä. Älä nappaa vain ensimmäistä laatikostasi löytämääsi rannekorua. Tyylikkyyden saavuttaminen vaatii maalaisjärkeä ja logiikkaa. Tarvitset strukturoidun rannekorun: rannerenkaan, hihansuun tai sellaisen, jossa on orgaanisia muotoja lisäulottuvuuden tuomiseksi. Virheettömän ilmeen saavuttamiseksi muista noudattaa väriteoriaa ja valita toisiaan täydentäviä sävyjä. Jos esimerkiksi käytät vihreää huivia, valitse lämpimissä sävyissä, kuten taupe tai burgundi, oleva rannekoru.

Muita vaihtoehtoja käyttäen kaikkia käytettävissä olevia resursseja

Eikö sinulla ole rannekorua käsillä, paitsi se, jonka viisivuotias veljentyttäresi teki pastasta? Jokaiselle ongelmalle on ratkaisu. Ja muodissa improvisointi on käytännössä itsestäänselvyys. Rannekkeen sijaan voit käyttää verhonlenkkejä. Tämä koristeellinen asuste on tosin vähemmän hieno ja minimalistisempi, mutta se toimii täydellisesti huivin tyylikkääseen kiinnittämiseen.

Ja jos haluat tyylikkään lookin pienellä budjetilla, voit myös tyhjentää keittiön laatikot ja muuttaa lautasliinarenkaan ikoniseksi asusteeksi. Saatavilla on itse asiassa erittäin tyylikkäitä malleja, jotka on koristeltu helmiäishelmillä tai laakerinlehdillä. Vapauta sisäinen Jean Paul Gaultierisi.

Tämä hienostunut kikka toimii myös huivien kanssa. Koska kangas on kuitenkin ohuempaa ja vähemmän paksua, rannekoru kannattaa vaihtaa sormukseen. Ja jälleen kerran, korun tyylistä riippuen voit nostaa ulkonäköäsi. Barokkisormus pilkullisessa silkkihuivissa luo illuusion hienostuneesta ja kalliista asusta .