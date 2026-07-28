Nämä vaatemateriaalit ovat parempia paremman lämmönkestävyyden vuoksi

Kun lämpötila nousee, ensimmäinen vaisto on usein kaivaa esiin mahdollisimman lyhyet vaatteet. Mukavuuden ylläpitäminen korkeissa lämpötiloissa on kuitenkin ensisijaisesti oikean kankaan valintaa. Jotkut kuidut antavat ihon hengittää ja siirtävät kosteutta tehokkaammin, kun taas toiset muuttavat kesäpäivän nopeasti todelliseksi uuniksi.

Pellava, aurinkoisten päivien välttämättömyys

Jos kesällä on yksi tähtikangas, se on pellava. Luonnostaan hengittävä kangas edistää ilmankiertoa kuitujensa rakenteen ansiosta ja imee kosteutta aiheuttamatta epämiellyttävää kostean kankaan tunnetta ihoa vasten.

Toinen etu: se kuivuu nopeasti ja säilyttää miellyttävän raikkauden tunteen jopa paahtavan auringon alla. Kuuluisan ryppyisen ulkonäkönsä ansiosta sitä pidetään nykyään todellisena muotielementtinä, joka lisää luonnetta kesäasuihin.

Puuvillaa kyllä… mutta ei ihan mitä tahansa

Puuvilla on edelleen varma valinta, kunhan valitset oikean kudoksen. Paksut kankaat, kuten jotkut neuleet, keräävät lämpöä ja hikeä. Toisaalta puuvillavoile, harso, kevyt popliini tai seersucker-kangas parantavat ilmankiertoa. Seersucker-kankaalle on ominaista erityisesti ryppyinen rakenne, joka vähentää kankaan ja ihon välistä kosketusta ja luo keveyden tunteen, joka on erityisen tervetullut lämpötilan noustessa.

Hamppu, luonnonkuidun suuri paluu

Hamppu on edelleen suhteellisen harvinainen vaatekaapeissamme, mutta se ansaitsee täyden huomiosi. Kestävä, hengittävä ja erittäin imukykyinen materiaali, jolla on monia yhteisiä ominaisuuksia pellavan kanssa. Joka pesukerralla tämä kuitu pehmenee entisestään säilyttäen samalla erinomaisen kestävyytensä. Houkutteleva valinta niille, jotka etsivät vaatteita, jotka kestävät läpi vuodenaikojen.

Selluloosakuidut, täydelliset laskeutuviin vaatteisiin

Viskoosi, lyocell ja tietyt kasviselluloosasta peräisin olevat kuidut ovat arvostettuja pehmeyden ja kauniin laskeutumisensa ansiosta. Ne imevät hyvin kosteutta ja tarjoavat huomattavaa mukavuutta mekoissa, leveälahkeisissa housuissa tai lämpimiin päiviin tarkoitetuissa paidoissa. Ne kuivuvat hieman kauemmin kuin pellava, mutta ovat silti miellyttävä vaihtoehto tyylikkyyden ja mukavuuden yhdistämiseen.

Liian lämpimät materiaalit

Toisaalta jotkin synteettiset kuidut soveltuvat huonommin korkeisiin lämpötiloihin. Esimerkiksi polyesteri, nailon ja akryyli eivät anna ilman kiertää hyvin ja pidättävät enemmän kosteutta. Tuloksena on voimistunut lämmön tunne ja nopeammin kehittyvät hajut. Myös paljon elastaania sisältävät vaatteet voivat korostaa tätä vaikutusta istumalla tiukasti vartaloa vasten ja rajoittamalla luonnollista ilmanvaihtoa.

Leikkaus tekee kaiken eron

Hienoinkin kangas menettää ominaisuuksiaan, jos leikkaus on liian tiukka. Löysät vaatteet luovat tilaa ihon ja kankaan väliin, mikä edistää ilmankiertoa. Vaaleammat värit heijastavat myös enemmän auringonvaloa kuin tummemmat, ja kevyet kudokset vahvistavat tätä raikkauden tunnetta.

Valitse luonnollisia, mutta myös vastuullisia materiaaleja

Aikana, jolloin äärimmäinen kuumuus ja metsäpalot ovat lisääntymässä, niin Ranskassa kuin muuallakin Euroopassa, myös kulutustottumustemme on muututtava. Luonnonkuiduista tai vastuullisemmista toimitusketjuista valmistettujen vaatteiden valitseminen on ele, joka menee mukavuutta pidemmälle.

Valitse mahdollisuuksien mukaan sertifioitua pellavaa, hamppua tai puuvillaa, jotka on tuotettu ympäristöä ja niitä viljeleviä ihmisiä kunnioittavissa olosuhteissa. Laadukkaisiin vaatteisiin investoiminen, jotka on suunniteltu kestämään useita kesiä, on usein hyödyllisempää kuin halpojen synteettisten vaatteiden ostaminen jatkuvasti. Kestävämpi muoti on myös tapa huolehtia planeetasta, eläimistä ja luonnonvaroista.

Kuumana aikana paras mukavuuden liittolainen ei välttämättä ole kankaan määrä, vaan sen koostumus. Ennen kassalle menoa käytä muutama sekunti lukeaksesi etiketin: se paljastaa usein paljon enemmän kuin hinta vaatteen kyvystä pitää olosi mukavana koko kesän.