Näytöksen ikkuna särkyy muotinäytöksen aikana: Lontoon muotinäytös, joka sytyttää some-kanavat liekkeihin

Fabienne Ba.
Screen story @bo.hailey/Instagram

Lontoon muotiviikoilla tapahtui odottamaton kolari. Erica Myatin näytöksen aikana liikkeen ikkuna särkyi yleisön edessä, mikä laukaisi reaktioaallon sosiaalisessa mediassa.

Upea finaali Lontoon muotiviikoilla

Lontoon muotiviikoilla esiteltiin syksy/talvi 2026/2027 -mallistot 19.–23. helmikuuta 2026. Yksi tämän vuoden puhutuimmista hetkistä oli suunnittelija Erica Myatin ensimmäinen Lontoon näytös. Vuonna 2024 Central Saint Martinsista valmistunut nuori suunnittelija esitteli malliston nimeltä "Antechamber".

Esitys päättyi silmiinpistävään kohtaukseen: valkoisiin pukeutunut malli, joka oli suljettu rakenteeseen, rikkoi lasiseinän vasaralla. Särkyvän lasin ääni säikäytti yleisön. Muutaman tunnin kuluessa finaaliesityksen kuvamateriaali levisi laajalti X:ssä (entinen Twitter), Instagramissa ja TikTokissa, nostaen Erica Myatin esityksen viikon viraalimpien hetkien joukkoon.

"Antechamber", tarina emansipaatiosta

Esityksestä julkaistujen tietojen mukaan "Antechamber" tutki naisen sisäistä matkaa tukahduttamisesta itsensä hyväksymiseen. Esitys alkoi tummilla, strukturoiduilla silueteilla ennen kuin paljastettiin rohkeampia vaatteita: satiinisia minimekkoja, vaaleita puseroita yhdistettynä näkyviin alusvaatteisiin, höyhenillä koristeltuja luomuksia ja monimutkaisesti työstettyjä nahkatakkeja.

Viimeinen ele – lasin rikkominen – esitettiin metaforana sosiaalisten normien ja rajoitusten rikkomisesta. Mallin kuvaa, ensin vangittuna ja sitten vapautettuna, tulkittiin laajalti henkilökohtaisen emansipaation symbolina. Tämä performatiivinen ulottuvuus auttoi muuttamaan Erica Myatin esityksen aidoksi narratiiviseksi kokemukseksi, joka ylitti pelkän vaatteiden esittelyn rajat.

Upeat brittiläiset esitykset

Erica Myatin lavastus on osa lontoolaista perinnettä, jossa muodista tulee performanssia. Myös suunnittelija Alexander McQueen teki historiaa käsikirjoitetuilla, usein teatraalisilla ja symbolisesti rikkailla muotinäytöksillään. 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa McQueen muutti huomattavasti catwalkeitaan immersiivisiksi tiloiksi leikitellen lasihäkeillä ja näyttävillä lavastuksilla.

Tämä lähestymistapa on vaikuttanut syvästi useisiin brittiläisten suunnittelijoiden sukupolviin. Rikkomalla näyteikkunan muotinäytöksen aikana Erica Myat näyttää palauttavan tämän perinnön, jossa spektaakkeli ja viesti ovat keskeisessä asemassa.

Kohtaus, joka sytytti sosiaalisen median liekkeihin

Kohtaus herätti välittömästi ristiriitaisia reaktioita. Jotkut internetin käyttäjät ylistivät finaalin rohkeutta ja symbolista voimaa. Toiset kyseenalaistivat turvatoimet ja lavastustaiteen näyttävyyden. Joka tapauksessa esitys sai huomattavaa näkyvyyttä. Tilanteessa, jossa viraalisuus voi mullistaa nuoren suunnittelijan uran, tämä voimakas hetki voisi olla käännekohta Erica Myatille.

Rikkomalla näyteikkunan ensimmäisessä Lontoon näytöksessään Erica Myat loi yhden muotiviikkojen 2026 puhutuimmista hetkistä. Ele on enemmän kuin pelkkä näyttävä efekti, se on osa brittiläistä perinnettä, jossa muodista tulee tarinankerrontaa ja performanssia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
