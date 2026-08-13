Tämä nainen todistaa, ettei ole olemassa sellaista asiaa kuin "järkyttävä" asu, kun sitä käyttää itsevarmasti.

Monet meistä pukeutuvat muita varten, emme itseämme varten. Valitsemme vaatteemme ennalta määrättyjen trendien perusteella, emmekä koskaan täysin omaksu omaa persoonallisuuttamme. Sisällöntuottaja @jessiejollesilla on kuitenkin eklektinen vaatekaappi, joka heijastaa hänen sisäistä myllerrystään. Tämä nainen, joka esittelee itsensä yhteisölleen "eksentrisenä ystävänä", on intohimoinen muodista. Hänen vaatekaappinsa on enemmänkin kuriositeettikaappi kuin kokoelma trendikkäitä asuja.

Kun muoti haastaa rajattoman mielikuvituksen

Aamulla valmistautuessamme huolehdimme värien älykkäästä yhdistelystä ja varmistamme, ettemme riko kolmen sallitun sävyn sääntöä. Sovitamme useita asuja edellisenä iltana tarkistaaksemme kunkin vaatteen yhteensopivuuden ja katsomme Pinterest-taulujamme luotettavan inspiraation saamiseksi. Emme tee tätä omaksi iloksemme, vaan yksinkertaisesti tunteaksemme olomme hyväksi arjessamme. Olisi melko kiusallista saada osaksemme paheksuvia katseita kaupunkiretkillämme.

Vaikka me kaikki olemme erityisen varovaisia muotivalinnoissamme ja noudatamme tarkasti väriteoriaa, kehonmuoto-ohjeita ja trendikkäitä hashtageja, sisällöntuottaja @jessiejolles seuraa yksinkertaisesti vaistojaan. Hän ei kuuntele lehtien muotisaneleita, vaan oman päänsä pientä ääntä, ja hän on melkoinen puhelias. Karnevaalimaisilla, kaikkien genrejen ja aikakausien fuusiota yhdistävillä lookeillaan hän puolustaa itseilmaisua. Esteettömälle silmälle, joka on tottunut kuviin siisteistä tytöistä ja beigen kylläisistä asuista, nämä lookit ovat täynnä tietoa.

Vaikka muotipuhtaat saattavat pitää niitä enemmän asuina kuin arkipäivän asuina, Jessielle ne ovat tapa ilmaista itseään. Köynnösmäinen mekko, sienen näköinen trompe-l'œil-hattu, riipuksilla täytetyt torahampaat, hampailla varustettu villapaita… Hänen vaatteensa ansaitsevat museopaikan tai Liisa Ihmemaassa -elokuvan lavasteiden. Lisäksi hän ei shoppaile valtavirran kaupoissa: hän löytää inspiraationsa pukukaupoista, kirpputoreilta tai lyhyttavarakaupoista.

Katso tämä postaus Instagramissa Jessie Jollesin (@jessiejolles) jakama julkaisu

Katso tämä postaus Instagramissa Jessie Jollesin (@jessiejolles) jakama julkaisu

Vaatteet persoonallisuuden jatkeena

Tämä kapinallinen muoti-ikoni, joka näkee potentiaalia esineissä, joita kukaan muu ei uskaltaisi käyttää, on täysin tietämätön muiden mielipiteistä ja luo jatkuvasti unenomaisia esityksiä. Jotkut saattavat sanoa hänen tyylinsä olevan oikukas tai täysin omalaatuinen, mutta tämä hulluuden ripaus on täysin omaksuttu. Se on hänen taiteellinen visionsa, hänen tavaramerkkiestetiikkansa.

Vaikka useimmat naiset viettävät suuren osan elämästään luopuen muotiasuista pelätessään näyttävänsä naurettavilta tai toimivansa vastoin vallitsevaa trendiä, Jessie elää muotia intensiivisesti, jopa vaarallisesti. Hän kasaa kymmeniä kuutiokaulakoruja, kun taas netin muotitietoiset kannattajat kannattavat laskelmoitua maksimalismia. Hän harjoittaa kerrospukeutumistekniikkaa , jossa hän sekoittaa usein ristiriitaisiksi pidettyjä kuvioita tai kerrostaa ylellisiä kankaita.

Pohjimmiltaan hän nauttii normien kiertämisestä ja koodien uudelleentulkinnasta. Lisäksi hän pyrkii luomaan taidetta siellä, missä muut haaveilevat internetin siistien kliseiden kopioimisesta. Hän pitää hauskaa siellä, missä muut ottavat itsensä jatkuvasti vakavasti, ja kohtelee kevyesti trendikkäintä lähestymistapaa ikuisena kilpailuna.

Kutsu päästää irti vaatteistasi

Vaikka Jessie luo illuusion hybridihahmosta, jossa on ripaus Harley Quinniä, Hullua Hatuntekijää ja Lady Gagaa, hänen sisäinen lapsensa nousee pintaan joka kerta, kun hän ohittaa vaatekaapin. Heti kun hänen on pakattava vaatteensa, ideat virtaavat ja hänen mielensä kiihtyy. Hän on kuin pieni tyttö, joka kohtaa tyhjän sivun. Hänen käsissään ulkotiloihin tarkoitetut tekokukat muuttuvat hiusasusteiksi, ja vuosien leikistä selviytyneet Barbie-tyttäret roikkuvat hänen kaulassaan.

Jessien luona mikään ei ole aidosti koristeellista. Jokaisella yksityiskohdalla on tarina, tekstuuri, väri tai tarkoitus. Asusteet eivät ole koskaan vain asusteita: niistä tulee lähtökohta uudelle persoonallisuudelle. Pari näyttäviä silmälaseja riittää muuttamaan ulkonäköä, muutama rusetti muuttaa kampauksen ja korurasian pohjalle unohtunut rintaneula löytää yhtäkkiä syyn olla olemassa.

Sen upeiden siluettien takana piilee hyvin yksinkertainen filosofia: pue päällesi se, mikä tekee meidät onnellisiksi. Ei se, mikä kerää eniten kohteliaisuuksia. Ei se, mikä täydellisesti vastaa nykyisiä trendejä. Eikä todellakaan se, mikä antaa meidän jäädä huomaamatta.

Jessie ei välttämättä opeta meitä pukeutumaan kuten hän. Ja juuri siinä piilee hänen lähestymistapansa arvo. Hän kannustaa meitä sen sijaan etsimään omaa outoutta, omaa epäsopivaa yksityiskohtaamme, sitä pientä asiaa, jonka olemme saattaneet joskus poistaa peilin edessä pelätessämme liioittelua.