Korkokengissä kalliolla hän muuttaa kiipeilyretken odottamattomaksi muotihetkeksi

Hän kiipeää huimaavia kallioita kengissä, jotka eivät sovi tähän ulkoiluaktiviteettiin. Karabiinilla ja valjailla kiinnitettynä, useita metrejä maanpinnan yläpuolella roikkuva Lara Croftin todellinen alter ego kävelee jyrkässä maastossa korkokengissä. Kantokengät jalassaan hän lisää ylimääräisen vaikeustason tähän lajiin, joka vaatii erinomaista jalansijaa. Kohtaus, jonka voisi kuvitella 007-toimintaelokuvaksi.

Korkokengät ankkuroituna kallioseinämään

Jotkut ihmiset kokevat sydämentykytys ja huimausta jo pelkästä ajatuksesta korkean paikan löytämisestä, kun taas toiset uhmaavat niitä sunnuntain aktiviteeteissaan tai ulkoiluretkillään. Sisällöntuottaja @steffyexplores vaikuttaa kuitenkin immuunilta pelolle ja julkaisee urheilullisia videoita, jotka saisivat huimauksesta tai korkeiden vuorten pelosta kärsivät kalpenemaan. Ujommat saattavat sanoa, että se on vaaran kanssa leikkimistä. Mutta todellisuudessa tämä nainen, joka olisi voinut olla stuntnainen toisessa elämässä, nauttii painovoiman lakien testaamisesta ylittämällä epävakaita seiniä ja pääsemällä lähelle vuoria.

Hän kiipeää näitä kalkkikivimuureja yhtä helposti kuin muut kävelevät patikkareittejä tai mukulakivikatuja meren rannalla: hämmentävän helposti. Hänen toimintaansa katsellessa voisi melkein uskoa, että tämä harrastus on kaikkien ulottuvilla. Ja niille, jotka epäilevät näiden kuvien aitoutta, ei, se ei ole tekoälyä eikä yhtäkään niistä studiossa elokuvatuotannon tapaan kuvatuista vihreän ruudun kuvista. Tämä jännityksen janoinen tuntee adrenaliinin hyvin ja hänellä on ainekset olla kova sankaritar, jollainen Quentin Tarantino osaa luoda.

Turvallisesta etäisyydestä maanpinnan yläpuolelta kuvatulla videolla Steffy, sydämeltään seikkailija, käyttää urheilukenkiä, jotka eivät ole tavanomaisia kiipeilyvarusteita. Hän tarttuu tähän ketteryyshaasteeseen korkokengissä perinteisten pehmeiden kiipeilykenkien sijaan, jotka on suunniteltu pitämään kiinni joskus murenevasta kivisestä pinnasta. Aina moitteettoman tyylikäs , jopa valjaissa istuen, hän lisää uuden haasteen alkuperäiseen kiipeilyyn.

Katso tämä postaus Instagramissa Steffyn jakama julkaisu | Seikkailumatkat + ryhmämatkat (@steffyexplores)

Voiman ja tyylin osoitus äärimmäisissä olosuhteissa

Jokainen nainen tietää: korkokengillä kävely on jo itsessään koettelemus. Varsinkin kun on navigoitava metron ristikoissa, esteiden täyttämillä kävelykaduilla tai kaupunkien epätasaisilla jalkakäytävillä. Ja Steffy saavuttaa käsittämättömän: kiipeää pelottavalle Smith Rockille Oregonissa vain korkokengät varusteinaan.

Vaikka useimmat meistä melkein nyrjäyttävät nilkkansa hieman epätasaisella viemärin kannella tai kuoppaisella jalkakäytävällä, tämä maastoakrobaatti kävelee reunalta reunalle näyttämättä pienintäkään epämukavuuden merkkiä. Hän voisi melkein ottaa manikyyrin nousujen välillä. Hänelle se on enemmänkin leppoisaa kävelyä kuin yli-inhimillistä ponnistelua. Hän löytää aina keinon tukea näiden ehdottomasti epäkäytännöllisten kenkien teräviä kärkiä, eivätkä korot estä häntä työntämästä vartaloaan eteenpäin.

Tässä slingback-koruja ei yhdistetä riipuksiin ja kultakoruihin , vaan pikemminkin lukuisiin karabineihin, hihnoihin ja köysiin. Tässä videossa, joka on kerännyt yli 13 miljoonaa katselukertaa, Steffy improvisoi muotinäytöksen ikonisessa kanjonissa ja toimii vapaan tahdon ruumiillistumana.

Eleganssin takana uskomaton tekniikka

Tämän ilmassa leijuvan mallin kuvan takana piilee paljon vähemmän improvisoitu todellisuus. Vaikka korkokengät herättävät välittömästi katseen, ne eivät korvaa olennaisia elementtejä: täydellistä liikkeen hallintaa, kallioseinämän tarkkaa lukemista ja ehdotonta itsevarmuutta jokaisessa eleessä. Upea vaikutus ei johdu pelkästään jalkoihin asetetusta epätavallisesta esineestä, vaan myös teknisestä mestarillisuudesta, joka mahdollistaa tämän lähes surrealistisen kohtauksen avautumisen.

Tämä kiipeily ei ole pelkkä esteettinen näytös, vaan se vaatii äärimmäistä keskittymistä. Jokainen ote on arvioitava, jokainen jalansija ennakoitava ja jokainen liike laskettava. Useimmat kiipeilijät hakevat keveyttä ja maksimaalista pitoa erikoiskiipeilykengistään, mutta Steffy lisää tarkoituksella rajoitteen, joka muuttaa harjoituksen todelliseksi taiteelliseksi esitykseksi. Se on vähän kuin haute couture -erikoisliike päättäisi yhtäkkiä lähteä catwalkilta valloittamaan huiput.

Tällä ainutlaatuisella nousulla Steffy ei yritä vain yllättää. Hän kertoo erilaisen tarinan oman kehon olemisesta, tilan haltuunotosta ja käytäntöjen kanssa leikittelystä. Urheilullisen suorituskyvyn ja tyylin yhdistävällä otteella hän luo ulkonäön, joka muistuttaa elokuvakohtausta: sankaritar korkokengissä, leijuen taivaan ja kallion välissä, todistaen, ettei mikään maasto ole todella kielletty niille, jotka uskaltavat tutkia sitä.