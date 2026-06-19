Etiopialainen muotisisällöntuottaja Kalu Putic lumoaa internetin käyttäjiä ainutlaatuisella tyylillään

Etiopialainen teini-ikäinen on tällä hetkellä otsikoissa ympäri maailmaa. Vain 15-vuotias Kalu Putic muuttaa jätteet haute couture -vaatteiksi viraalivideoissa, jotka ovat kiehtoneet miljoonia internetin käyttäjiä.

Etiopiasta lähtöisin oleva ilmiö

Nimi Kalu Putic, joka joskus kirjoitetaan Kalu Putik, on räjähtänyt sosiaalisessa mediassa viime kuukausina. Tämä suunnittelija, joka on kotoisin Mekellen kaupungista Tigrayn alueelta Etiopiasta, herättää nyt merkittävien kansainvälisten muotimedioiden huomion. Käyttäjänimellään @kaluputics tunnettu muodinharrastaja on tehnyt alustoista, kuten Instagramin ja TikTokin, henkilökohtaisia catwalkejaan. Hänen oikea nimensä on Kaleb, joka joskus kirjoitetaan Kaleab, ja hän on vasta 15-vuotias. Hänen nuoruutensa ei millään tavalla vähennä hänen visuaalisen tyylinsä kypsyyttä, jota on jo verrattu muotilehtien suurimpien nimien tyyliin.

Jätteen muuttaminen huippumuodiksi

Kalu Puticin tunnusomainen tyyli perustuu yksinkertaiseen ideaan: roskiin menevien materiaalien muuttaminen catwalk-kelpoisiksi vaatteiksi. Hän käyttää kuminpalasia, vanhoja tekstiilejä, pahvia ja muovilevyjä luodakseen näyttäviä muotivaatteita, jotka uhmaavat perinteisiä suunnittelunormeja. Vanhat kengät, romumetalli, alumiinifolio, lanka tai kankaan jäänteet: kaikki muuttuu luomisen raaka-aineeksi. Tämä kierrätyslähestymistapa kyseenalaistaa suhteemme kulutukseen, jätteeseen ja pikamuotiin.

Itseoppinut suunnittelija ilman studiota tai muotikoulua

Kalu Puticissa erityisen silmiinpistävää on se, että hän on täysin itseoppinut. Nuori suunnittelija työskentelee ilman kalliita kankaita, moderneja ompeluvälineitä tai virallista koulutusta. Ei studiota, ei stailaustiimiä, ei ammattimaista tuotantoa: hän kuvaa videoitaan yksinkertaisen muurin edessä Mekellen kaupungissa, jossa roikkuu vanhoja kenkiä, repaleisia kankaita ja pölyisiä laukkuja. Tämä yksinkertaisuus ei suinkaan vähennä hänen työnsä arvoa, vaan on itse asiassa sen vahvuus, täysin erilainen maailma kuin se ultrahiotut sisällöt, joihin olemme tottuneet verkossa.

Viraaliksi levinneet videot, joilla on miljoonia katselukertoja

Ilmiön laajuus on hämmästyttävä. Kansainvälisen median mukaan nuori etiopialainen julkaisi ensimmäisen videonsa 29. maaliskuuta, ja hänen Instagram-seuraajiensa määrän kerrottiin kasvaneen kahdella miljoonalla yhdessä päivässä ja ylittäneen kuusi miljoonaa kahdessa kuukaudessa. Hänen ensimmäinen julkaisunsa on jo saavuttanut yli 84 miljoonaa katselukertaa ja 5,4 miljoonaa tykkäystä, ja suurin osa hänen myöhemmistä sisällöistään on myös kerännyt kymmeniä miljoonia katselukertoja. Meteoreettinen nousu viraaliksi.

Lavastus, josta on tullut hänen tavaramerkkinsä

Käytettyjen materiaalien lisäksi riippuvuuden aiheuttaa hänen videoidensa estetiikka. Hänen kuvauskohtauksensa alkavat yleensä näennäisesti kasalla satunnaisia materiaaleja ja teini-ikäisellä, joka tasapainoilee puulaudalla. Sitten, lähes yhtäkkiä, tapahtuu muutos. Muutamassa sekunnissa näennäinen kaaos muuttuu arkkitehtoniseksi ilmeeksi, niin sanotuksi "dramaattiseksi" siluetiksi, improvisoiduksi mini-muotinäytökseksi kadulla. Tämä yllätyksen elementti yhdistettynä itsevarmuuteen, jota hän huokuu kameran edessä, muuttaa jokaisen videon mini-tapahtumaksi. Se on kaava, joka toimii entistä paremmin, koska se rikkoo muotisisällön tavanomaisia konventioita.

Julkkikset tekivät vaikutuksen hänen työhönsä

Kalu Putićin työ ulottuu nyt paljon hänen välittömien seuraajiensa ulkopuolelle. Useat julkkikset, kuten laulaja SZA, ovat julkisesti ylistäneet hänen kierrätyskankaista ja arkipäivän materiaaleista valmistettuja luomuksiaan. Myös kansainväliset muotibrändit ovat alkaneet huomata hänen lahjakkuutensa alalla, joka on yhä tietoisempi sosiaalisen median kautta nousevista luovan alan tekijöistä. Tämä tunnustus voisi lopulta avata hänelle ovia kansainväliselle uralle.

Etiopialaisen luovuuden symboli

Yksilöllisen ilmiön lisäksi Kalu Putićin nousulla on laajempi ulottuvuus. Tarkkailijoille hänen menestyksensä ulottuu paljon pelkän internet-julkkiksen ulkopuolelle: se asettaa Etiopian vankasti raa'an lahjakkuuden, sitkeyden ja modernin innovaation kuumavesipesäkkeeksi. Aikana, jolloin globaali muoti pyrkii uudistumaan ja ottamaan mukaan enemmän ääniä globaalista etelästä, hänen nousunsa näyttää voimakkaalta signaalilta. Afrikkalaiset nuoret, joilla on vain älypuhelin, todistavat, että he voivat asettaa omia esteettisiä koodejaan ilman alan perinteisiä kanavia.

Syvällisesti kestävä lähestymistapa

Lopuksi, Kalu Puticin työt resonoivat erityisen voimakkaasti ajankohtaisten aiheiden kanssa. Muotialalla, jota säännöllisesti kritisoidaan ympäristövaikutusten vuoksi, tämän nuoren suunnittelijan työt osoittavat, että toinenkin tie on mahdollinen. Käyttämällä uudelleen asioita, jotka muuten päätyisivät kaatopaikalle, hän muistuttaa meitä siitä, että luovuus voi pohjautua yksinkertaisuuden ja uudelleenkäytön logiikkaan.

Upeilla jätemateriaaleista valmistetuilla luomuksillaan Kalu Putic ilmentää uutta suunnittelijoiden sukupolvea, joka kykenee ravistelemaan vakiintuneita normeja mekellen jalkakäytävällä. Vain 15-vuotias etiopialainen muistuttaa meitä siitä, että muodissa ei ole aina kyse resursseista, vaan mielikuvituksesta – ja että silmiinpistävimmät catwalkit eivät aina ole Pariisissa tai Milanossa, vaan yksinkertaisella puulaudalla, puhelimen ja miljoonien silmien edessä.