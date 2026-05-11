Uimapuvut: Tästä retrokuosiosta voi tulla kesän 2026 suuri suosikki

Joka kesä tuo tullessaan omanlaisensa uima-asutrendin, mutta jotkut onnistuvat pysymään mukana odotettua kauemmin. Kesällä 2026 retrokuvio näyttää jo ottavan johtoaseman mallistoissa: pilkullinen kuvio . Bikineissä, uima-asuissa ja ranta-asuissa esiintyvä kuvio tekee huomattavan paluun ja siitä voi hyvinkin tulla kauden must have -vaate.

Herneitä ilmestyy kaikkialle rannoille

Kurkkaapa uusia kesämallistoja ja totea itse: pilkkuja on kaikkialla. Pieniä, XXL-kokoisia, yksivärisiä tai erittäin värikkäitä, ne koristavat kaikkea retrokolmiobikineistä hienostuneempiin uimapukuihin.

Kuvio esiintyy myös vaaleissa rantamekoissa, yhteensopivissa hameissa ja uima-allasasuissa. Lopputuloksena on, että tätä vintage-viehätysvoimaista kuviota on mahdotonta olla huomaamatta, sillä se lisää kesälookiin välittömästi aurinkoisen ja elegantin säväyksen. Pitkään pin-up-tyyleille varattuna retro-yksityiskohtana pidetyt pilkut osoittavat nyt asemansa ajattomana muotielementtinä.

Retrokampaukset ovat edelleen suosittuja.

Pilkullisten kuvioiden suosion rinnalla on käynnissä vintage-henkisten tyylien todellinen nousu. Kesällä 2026 suosittujen mallien joukossa odotetaan retrohenkistä kolmiobikiniä, ultratyylikästä yksiosaista uimapukua, klassista bandeau-uimapukua sekä menneiden vuosikymmenten glamouria henkiviä siluetteja inspiroivaa balconette-bikiniä.

Korkeavyötäröiset alushousut ja hyvin 80-luvulta inspiroituneet leikkaukset tekevät myös paluun. Nämä mallit asettavat etusijalle sekä mukavuuden että tyylin, imarteleen kaikkia vartalotyyppejä pyrkimättä yhdenmukaistamaan niitä. Ajatuksena ei ole enää piilottaa vartaloa tai mukautua yhteen estetiikkaan, vaan pikemminkin löytää vaatteita, joissa tunnet olosi hyväksi, vapaaksi liikkua ja täysin omaksi itseksesi.

Miksi tämä printti on niin suosittu?

Pilkuilla on merkittävä muotietu: ne voivat helposti muuttaa ulkonäköä riippuen siitä, miten niitä käyttää. Pieninä mustina ja valkoisina pilkuina ne tuovat välittömästi mieleen tyylikkään retrotyylin. Värikkäässä tai ylisuuressa muodossa niistä tulee hauskempia, rennompia ja lähes graafisia.

Se on myös kuosi, joka on helppo yhdistellä kesän perusvaatteiden kanssa. Lyhyt pilkullinen mekko voi luoda tyylikkään siluetin sekunneissa, kun taas printtikuvioiset bermudashortsit yhdistettynä yksinkertaiseen valkoiseen toppiin tarjoavat rennomman ja vaivattomamman ilmeen. Tämä monipuolisuus selittää epäilemättä, miksi se sopii vuodenajoista toiseen katoamatta koskaan kokonaan.

Trendi, joka on suunniteltu kaikille vartalotyypeille

Tässä retrotrendissä on viehättävää myös sen osallistava ja vartalopositiivinen lähestymistapa. Kokoelmat keskittyvät nyt erilaisiin muotoihin, monipuolisempiin kokoihin ja malleihin, jotka on suunniteltu imartelemaan kaikkia vartalotyyppejä. Yksiosaiset uimapuvut, korkeavyötäröiset bikinit, minimalistiset bandeau-topit tai kolmiobikinit: uima-asuja ei voi enää käyttää vain yhtä tapaa.

Ja lopuksi, tämä saattaa olla kesän 2026 todellinen trendi: valita vaatteita, joista todella pidät, joissa tunnet olosi mukavaksi, tyylikkääksi ja täydellisesti kotoisaksi auringossa.