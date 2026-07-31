Tämä "mummo"-tyylinen silmälasimalli on nousemassa trendikkääksi kehykseksi syksyllä 2026.

Muotitrendit
Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Design by Pexels

Muotimedian ja kollektiivisen mielikuvituksen pitkään "mummonlaseina" leimaamat hillityt kehykset tekevät paluun. Nykyään ne vetoavat hienostuneella ulkonäöllään ja retrohenkisyydellään, asettamatta kuitenkaan tiukkoja sääntöjä. Parhaat silmälasit ovat kuitenkin ne, joissa tunnet olosi mukavaksi.

Pienet kehykset tekevät paluun

Tätä vuoden 2026 koulunaloitustrendiä on mahdotonta sivuuttaa: ohutkehyksisiä ja pienillä linsseillä varustettuja laseja on kaikkialla. Sosiaalisessa mediassa "toimistosireenin" estetiikan alla tunnetuksi tulleet silmälasit saavat inspiraationsa 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun toimistoasusta.

Niiden tunnusmerkki? Huomaamaton siluetti, usein suorakaiteen muotoinen, joskus päistä hieman ylöspäin kaartuva, joka antaa asulle strukturoidun ilmeen. Ne eivät ole pelkkä viraali-ilmiö, vaan niistä on tullut pysyvä osa uusien mallistojen kokoelmaa.

@clownshoess Olenko kehyksiä roikkuva #lasit #toimistosiren #bajonettilasit #silmälasikehykset #reseptilasit ♬ som original - kah★

Yksityiskohdat, jotka tekevät eron

Tämän estetiikan vangitsemiseksi tietyt ominaisuudet toistuvat säännöllisesti. Kehykset suosivat kapeita linjoja, metalli- tai kevytasetaattirakenteisia, mikä on kaukana erittäin paksuista malleista. Linssit pysyvät suhteellisen kompakteina, mikä on vastakohta aiemmille kausille tyypillisille XXL-formaateille.

Värien osalta musta ja kilpikonnankuvio ovat edelleen varmoja valintoja, kun taas kultaiset tai hopeanväriset viimeistelyt tarjoavat yhtä elegantin ilmeen. Tarkoituksena ei ole muuttaa tyyliäsi täysin, vaan lisätä ripaus luonnetta huomaamattomalla asusteella. Uudet silmälasit tai aurinkolasit ovat joskus kaikki, mitä tarvitaan luomaan erilainen vaikutelma, samalla pysyen uskollisena omalle tyylillesi.

Trendi... mutta ei koskaan velvollisuus

Vaikka nämä kehykset tekevätkin paluun, se ei tarkoita, että ne sopisivat kaikille tai että muut tyylit olisivat katoamassa. Ilmaisut, kuten "mummonlasit", ovat itse asiassa median popularisoimia nimityksiä, eivätkä heijasta todellisuutta.

Muoti on pohjimmiltaan ennen kaikkea leikkikenttä. Piditpä sitten pienistä, minimalistisista kehyksistä, ylisuurista muodoista, värikkäistä malleista tai jopa vintage-laseista, ei ole ikärajaa tai sääntöjä sille, minkälainen tyyli heijastaa persoonallisuuttasi. Trendit voivat inspiroida, mutta niiden ei pitäisi koskaan sanella valintojasi.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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